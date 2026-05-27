miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 12:00

El consumo masivo no repunta, pero las ventas online siguen en alza

La contracción en abril respecto del mismo mes del año pasado fue del 3,8%. En el primer cuatrimestre acumuló una caída del 3,3%.

Por Agencia DIB
Los supermercados&nbsp; son los sectores más afectados por la crisis.&nbsp;

Los supermercados  son los sectores más afectados por la crisis. 

El consumo masivo cerró abril con números en rojo y volvió a reflejar la debilidad en el poder de compra de las familias. Pese al buen desempeño del e-commerce, las ventas cayeron 3,8% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un derrumbe de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.

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Durante el cuarto mes del año, las ventas de alimentos, bebidas y artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar volvieron a derrumbarse no sólo a nivel interanual sino en comparación con el mes previo, y en todos los canales: desde kioscos hasta supermercados. Así se desprende de un informe de la consultora Scentia.

La contracción en abril fue de 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo. Una vez más, las grandes cadenas de supermercados resultaron las más perjudicadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual.

Respecto de abril del año pasado, los únicos dos canales que mostraron signo positivo fueron el e-commerce (+40.4%), que es el único que crece en un contexto de consumo deprimido, y farmacias, que trepó apenas 0,1%. El rubro alimentación lidera las ventas online con el 60,7%. Sin embargo, su peso todavía no logra compensar la caída en los formatos físicos.

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Caída de las ventas en supermercados

Por el contrario, además de los supermercados de cadena, que tuvieron una caída de 4,5%, los autoservicios independientes, los kioscos y almacenes y los mayoristas sufrieron una merma de las ventas de 3%, 4,8% y 4,5%, respectivamente.

El trabajo destacó que las mayores bajas se observaron en los productos impulsivos, como las golosinas, que cayeron 12% contra el mismo mes de 2025. Le siguieron los alimentos perecederos, con una merma de 7,8%, respectivamente. Por el contrario, los únicos rubros en positivo fueron las bebidas alcohólicas y las sin alcohol con subas de hasta 6,7%.

En ese contexto, los precios de los alimentos aumentaron 1,5% en abril y quedaron por debajo de la inflación mensual, que fue de 2,6%, según el Indec. Entre los productos que más subieron durante el mes se ubicaron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso.

Fuente: Agencia DIB

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