jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 18:12

Indec: la actividad industrial cayó otro 8,7% en febrero

En el acumulado del primer bimestre del año, según el Indec, la producción mostró una baja de 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Por Agencia DIB
La actividad económica en retroceso, según el Indec.&nbsp;

La actividad económica en retroceso, según el Indec. 

La actividad industrial registró en febrero una caída interanual de 8,7%, en un escenario marcado por retrocesos en la mayoría de los sectores manufactureros. En el acumulado del primer bimestre del año, la producción mostró una baja de 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la medición mensual, la serie desestacionalizada evidenció una contracción de 4% respecto de enero, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una leve variación positiva de 0,2%, lo que indica cierta estabilidad en el margen pese a la caída general.

El desempeño negativo se explicó por la caída en 14 de las 16 divisiones que integran el índice. Entre los sectores con mayor incidencia en el resultado general se destacaron “Maquinaria y equipo”, con una retracción del 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, que retrocedieron 24,6%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una baja también del 24,6%.

Indec Manufacturas

A estos rubros se sumaron retrocesos en otras áreas de peso dentro de la estructura industrial. “Productos textiles” registró una caída del 33,2%, mientras que “Prendas de vestir, cuero y calzado” descendió 18,2%. En tanto, “Productos de caucho y plástico”, -15,7%, e “Industrias metálicas básicas” mostró una contracción del 12,5%.

El sector de “Alimentos y bebidas”, uno de los de mayor incidencia en el nivel general, también evidenció una variación negativa, con una retracción del 6,9% interanual. En menor medida, “Productos de metal” retrocedió 5,7% y “Productos minerales no metálicos” disminuyó 7,2%, entre otros rubros que completaron el panorama de retracción extendida.

En contraste, solo dos divisiones industriales registraron variaciones positivas durante el período analizado. “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” presentó un incremento del 19,7%, mientras que “Sustancias y productos químicos” mostró una suba del 3,7%, aportando parcialmente a atenuar la caída del índice general.

Los datos corresponden al Índice de Producción Industrial Manufacturero elaborado por el Indec, que releva mensualmente la evolución de la actividad fabril a nivel nacional.

Fuente: Agencia DIB

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