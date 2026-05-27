miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 15:51

El FMI le pidió a Milei un aumento del monotributo y que más trabajadores paguen ganancias

El organismo mencionó la necesidad de una "reforma tributaria integral" en su Staff Report. Se conoce después del desembolso de US$ 1000 millones

Por Agencia DIB
El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.
El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le sugirió a Javier Milei avanzar en una reforma tributaria integral que implicaría un aumento de lo que pagan hoy por el monotributo los cuentapropistas e informales, y también que más trabajadores formales, en relación de dependencia, paguen el impuesto a las ganancias.

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El pedido de organismo está incluido en un tramo del Staff Report del Fondo titulado “Argentina: temas seleccionados”, difundido luego de la revisión del acuerdo vigente con Argentina que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares, que a su vez engrosaron las reservas del Banco Central.

El objetivo del FMI respecto de la reforma es mejorar la recaudación de impuestos, afectada por la caída del consumo y la baja actividad económica, y va en contra de las recetas que hasta ahora manejó Milei, centradas en general en una baja -selectiva- de tributos, como el impuesto a los bienes personales-.

Contra esa mirada, el FMI busca que la Argentina mejore su recaudación en un 3,3% del PBI. Para lograrlo, según la receta que sugirió el organismo, el Gobierno deberá hacer que el 20 por ciento de los trabajadores paguen Ganancias, cuando actualmente lo hace el 1 por ciento, además de “alinear” el monotributo con el régimen general.

Contra la mirada oficial

El esquema supondría un impacto directo a los trabajadores que pasarían a pagar ganancias y que se sumarían al que ya sufrieron a principios del mandato de Milei cuando el Presidente, en contra de una promesa de campaña y de un voto como diputado, reimpuso el cobro de la cuarta categoría de ese impuesto, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia.

En paralelo, el “alineamiento” del monotributo con el régimen general, que tendría un impacto fiscal del 1% del PBI, implicaría una suba muy importante para la franja de emprendedores y empleados informales que pagan este tributo, que además es la que más está creciendo, a expensas de los trabajadores formales.

El gobierno había amagado con una reforma del monotributo en noviembre del año pasado, pero después dio marcha atrás y la dejó sin efecto. Ahora, el pedido del Fondo llega en un contexto marcado por el reciente anuncio sobre la baja de las retenciones a las exportaciones de granos.

Fuente: Agencia DIB.

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