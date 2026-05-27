miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 20:38

Tandil: Juan Martín del Potro escribió después de que cayera la banda que le robó en su casa

El extenista Juan Martín del Potro agradeció en redes sociales. No obstante, las cosas sustraídas “no pudieron ser recuperadas”, según escribió el propio deportista.

Por Agencia DIB
El fin de semana cayó la banda que le robó a Juan Martín del Potro en Tandil.

El fin de semana cayó la banda que le robó a Juan Martín del Potro en Tandil.

El extenista Juan Martín del Potro agradeció en redes sociales “todos los mensajes, el cariño y la solidaridad” recibidos en los últimos días, a partir del robo de pertenencias que sufrió en su casa de Tandil. En los últimos días fueron aprehendidas varias personas -la mayoría de origen chileno- aparentemente relacionadas con el hecho. No obstante, las cosas sustraídas “no pudieron ser recuperadas”, según escribió el propio Del Potro.

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“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, comienza el mensaje del ex número 3 del ranking. “También, mi agradecimiento al fiscal de la causa y al fiscal general, los jueces de garantías, DDI, autoridades policiales y medios que trabajaron en la causa y continúan investigando”, continúa el texto.

Sin embargo, dice Del Potro, “lamentablemente, muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irremplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas. Aun así, deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”. Y cierra con un “muchas gracias a todos. Un abrazo grande”.

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Tal como informó la Agencia DIB el fin de semana, la banda que robó en la casa de Del Potro fue desarticulada tras una investigación conjunta de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense. La mayoría de los integrantes son de nacionalidad chilena y ya estaban vinculados con robos contra deportistas internacionales.

El hecho ocurrió el 15 de este mes. Los delincuentes sustrajeron una cadena y una alianza de oro, una raqueta y dos relojes. El vehículo utilizado en la fuga fue detectado en Ayacucho, donde cargaron combustible, lo que permitió avanzar con la pesquisa.

Fuente: Agencia DIB

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