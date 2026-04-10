El Banco Central elimina la restricción para sacar dólares de los cajeros en el exterior

Los dólares estadounideses. El dólar, en el centro de las preocupaciones del gobierno.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la eliminación de los límites que regían para la extracción de efectivo en el exterior mediante tarjetas emitidas en el país. La medida forma parte de una adecuación de la normativa cambiaria y deja sin efecto el tope que restringía el acceso a efectivo en el extranjero.

En ese sentido, se quitó el límite de US$50 para la extracción de dólares en el exterior con tarjeta de crédito. De esta manera, se busca facilitar el acceso al efectivo para viajeros argentinos, que ya no tendrán restricciones en los montos.

Hasta ahora, los usuarios que utilizaban sus tarjetas en el exterior para retirar dinero en efectivo estaban sujetos a topes estrictos por operación. La normativa vigente hasta ahora establecía que “las entidades financieras y otras emisoras de tarjetas locales de crédito y/o compra podrán otorgar como adelanto en efectivo a los tarjetahabientes en el exterior, un monto máximo de US$ 50 (dólares estadounidenses cincuenta) por operación”.

Ese límite se ampliaba únicamente en el caso de operaciones realizadas fuera de países limítrofes. En esos destinos, el monto máximo permitido ascendía a US$ 200 por extracción. Es decir, el esquema diferenciaba entre regiones, pero en todos los casos imponía un techo a la disponibilidad de efectivo.

Por otra parte, el Central amplió el alcance de la restricción cruzada a personas que giren dólares a una cuenta en el exterior para cortar un arbitraje entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL). A través de la Comunicación A8417, el Directorio de la autoridad monetaria eliminó para las personas humanas la obligación de liquidación de divisas procedentes de exportación de bienes. De esta manera, se mantiene la obligación ingresar los dólares pero no de pasarlos a pesos, por lo que pasará a aplicarse el mismo criterio que ya rige para la exportación de servicios. Fuente: Agencia DIB

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