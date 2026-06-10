Indec: en marzo subió 2,3% la utilización de los servicios públicos

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en marzo una suba interanual de 2,3% , mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento de 0,6% respecto de febrero y la serie tendencia-ciclo avanzó 0,4% en el mismo período, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) .

De acuerdo con el organismo, el crecimiento interanual del indicador estuvo impulsado por subas en varios sectores. Entre ellos se destacaron el transporte de carga, que avanzó 22,2% respecto de igual mes del año anterior ; la recolección de residuos, con un alza de 4,7%, y el transporte de pasajeros, con una mejora de 4,1%.

También se registraron incrementos en la demanda de electricidad, gas y agua, que subió 2,8% interanual, y en el sector de telefonía, que presentó una variación positiva de 1,9%. En contraste, los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una leve caída de 0,9% , mientras que el servicio de correo postal tuvo una baja de 12,1%.

En términos mensuales desestacionalizados, el Indec informó que en marzo la recolección de residuos creció 4,4% respecto de febrero, mientras que el transporte de carga aumentó 7% y el transporte de pasajeros 0,4%.

Por su parte, los peajes registraron una suba de 0,8% en la comparación mensual, el servicio de correo postal avanzó 13,9% y la telefonía tuvo un incremento de 0,2%. En tanto, la demanda de electricidad, gas y agua presentó una leve caída de 0,1% en el mismo período.

El Indec señaló además que, en la serie tendencia-ciclo, la mayoría de los sectores mostró variaciones positivas en marzo. Entre ellos se ubicaron electricidad, gas y agua (0,7%), recolección de residuos (0,4%), transporte de pasajeros (0,8%), transporte de carga (0,5%) y peajes (0,3%), mientras que el servicio de correo postal fue el único que registró una variación negativa, con una caída de 1,1%.

Fuente: Agencia DIB