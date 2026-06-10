miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 20:30

Indec: en marzo subió 2,3% la utilización de los servicios públicos

En la medición desestacionalizada mostró un incremento de 0,6% respecto de febrero y la serie tendencia-ciclo avanzó 0,4% en el mismo período, siempre según el Indec.

Por Agencia DIB
Subió la utilización de los servicios de transporte de carga.

Subió la utilización de los servicios de transporte de carga.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en marzo una suba interanual de 2,3%, mientras que en la medición desestacionalizada mostró un incremento de 0,6% respecto de febrero y la serie tendencia-ciclo avanzó 0,4% en el mismo período, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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De acuerdo con el organismo, el crecimiento interanual del indicador estuvo impulsado por subas en varios sectores. Entre ellos se destacaron el transporte de carga, que avanzó 22,2% respecto de igual mes del año anterior; la recolección de residuos, con un alza de 4,7%, y el transporte de pasajeros, con una mejora de 4,1%.

También se registraron incrementos en la demanda de electricidad, gas y agua, que subió 2,8% interanual, y en el sector de telefonía, que presentó una variación positiva de 1,9%. En contraste, los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una leve caída de 0,9%, mientras que el servicio de correo postal tuvo una baja de 12,1%.

Servicios Públicos

En términos mensuales desestacionalizados, el Indec informó que en marzo la recolección de residuos creció 4,4% respecto de febrero, mientras que el transporte de carga aumentó 7% y el transporte de pasajeros 0,4%.

Por su parte, los peajes registraron una suba de 0,8% en la comparación mensual, el servicio de correo postal avanzó 13,9% y la telefonía tuvo un incremento de 0,2%. En tanto, la demanda de electricidad, gas y agua presentó una leve caída de 0,1% en el mismo período.

El Indec señaló además que, en la serie tendencia-ciclo, la mayoría de los sectores mostró variaciones positivas en marzo. Entre ellos se ubicaron electricidad, gas y agua (0,7%), recolección de residuos (0,4%), transporte de pasajeros (0,8%), transporte de carga (0,5%) y peajes (0,3%), mientras que el servicio de correo postal fue el único que registró una variación negativa, con una caída de 1,1%.

Fuente: Agencia DIB

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