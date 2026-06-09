martes 09 de junio de 2026
9 de junio de 2026 - 11:31

El Gobierno derogó los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

También quitó normas que regulaban el precio del trigo y la obligación de los colegios privados de informar los aranceles con anticipación.

Por Agencia DIB
El plan de financiamiento Cuota Simple.
El plan de financiamiento Cuota Simple.

El Gobierno derogó 58 normas, principalmente dictadas entre 2022 y 2023, vinculadas al comercio interior con el objetivo de simplificar las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. La medida se vincula con el proceso de desburocratización que busca llevar adelante el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.

Más noticias
Inspectores de ARBA en un comercio gastronómico. (Prensa ARBA)

La mayoría de los restó inspeccionados en La Plata tienen irregularidades
Una persona con pesos argentinos en sus manos. 

Más de 5 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas a tiempo

Entre las normas en cuestión aparecen algunas vinculadas con programas muy destacados, como el Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, y otras medidas que, según indicó, "generaban ambigüedad regulatoria y jurídica". Lo hizo mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026.

Además, agregó, con el fin de esas normas "se simplifican las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores", en el marco del proceso de desburocratización del Estado que está llevando adelante desde el inicio de la gestión".

“Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual. A la fecha se han derogado 240 normas para simplificar el comercio, desburocratizar la gestión y dotar de transparencia al mercado”, se indicó.

Cuáles son las normas sobre el comercio que derogó el Gobierno

El programa Ahora 12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor. Este finalizó en junio de 2025 y se definió no prorrogarlo.

Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La mayoría de los restó inspeccionados en La Plata tienen irregularidades

Más de 5 millones de argentinos no pueden pagar sus deudas a tiempo

Salarios: Provincia retoma la negociación con los estatales bajo presión por el aguinaldo

Crisis en el Parque Industrial Pilar: denuncian despidos y falta de pago de salarios

La producción de autos cayó 21,5% interanual en mayo y las ventas mayoristas se desplomaron 39%

Bahía Blanca inauguró el primer depósito fiscal privado de la región

El Gobierno aumentó el precio del gas propano por redes: impacto en el interior de la provincia

Oficializan la reducción de las retenciones para el agro y los biocombustibles

Inicio de la temporada de hipomagnesemia en bovinos: qué hacer para evitar muertes

Súper promo de Provincia Compras: 18 cuotas sin interés y hasta 30% de ahorro en comercios y shoppings

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inspectores de ARBA en un comercio gastronómico. (Prensa ARBA)

La mayoría de los restó inspeccionados en La Plata tienen irregularidades

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El taller donde ocurrió el trágico accidente.

Coronel Pringles: falleció un joven que sufrió un grave accidente en un taller