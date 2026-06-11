Cañuelas: los productores agropecuarios se harán cargo del mantenimiento de los caminos rurales

La Sociedad Rural de Cañuelas y el Gobierno municipal formalizaron un convenio inédito: los productores agropecuarios podrán encargarse de la reparación y mantenimiento de los caminos rurales a cambio de descuentos de hasta un 75% en el importe de la tasa de Red Vial. Algo similar ocurre en Azul desde fines del año pasado.

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La iniciativa, según informó El Ciudadano de Cañuelas , fue firmada en dependencias oficiales el 20 de mayo pasado. Contó con la participación de la intendenta Marisa Fassi y el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz , por el sector público; mientras que Manuel Córdoba de la Vega , Ismael Goñi y Hernán Bustos asistieron en representación de la entidad ruralista.

El acuerdo apunta a solucionar una problemática de larga data. El partido de Cañuelas posee una red de más de 800 kilómetros de caminos rurales. Ante el círculo vicioso de que "el productor no paga porque el municipio no hace, y el municipio no hace porque el productor no paga" , la propuesta del sector privado logró una rápida aceptación oficial y se tradujo en herramientas concretas.

"Todos conocemos el estado de los caminos rurales y la imposibilidad que eso genera en el movimiento de lo nuestro y de la producción", explicó Hernán Bustos , productor local y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Cañuelas.

Contrataciones directas

El mecanismo implementado permite que los frentistas presenten un proyecto de mejora ante la comuna. Una vez aprobado por el área respectiva, que es coordinada por el funcionario Valentín Bocarato, los productores contratan de forma directa las obras de alterado, relleno de pantanos o colocación de tosca, y posteriormente presentan las facturas para que el monto invertido sea descontado en el momento del pago de la tasa vial.

En este sistema, las inversiones no quedan limitadas al vencimiento de una única cuota de la tasa, lo que facilita planificaciones a mediano plazo. Además, fomenta el asociativismo, ya que los vecinos frentistas pueden agruparse para encarar obras de mayor envergadura y prorratear los comprobantes según sus parcelas.

Asimismo, se convino que los trabajos sean ejecutados exclusivamente por empresas y contratistas locales.

Desde la entidad ruralista recalcaron que no se pretenden "obras faraónicas", sino soluciones lógicas y efectivas a los anegamientos cotidianos.

En Azul

En noviembre de 2025, el Concejo Deliberante de Azul aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza similar al de Cañuelas, que habilita a los vecinos y productores rurales a contratar directamente con empresas constructoras para ejecutar obras de infraestructura vial.

Como contrapartida, el Departamento Ejecutivo podrá eximir hasta el 100 % de la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural a quienes financien los trabajos.

La norma, impulsada por el gobierno del intendente Nelson Sombra, establece que las contrataciones podrán realizarse sin necesidad de licitación previa.

Fuente: Agencia DIB