miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 19:48

Mar del Plata: el Grupo IRSA anunció la incorporación del shopping "Los Gallegos"

La compañía indicó que la incorporación marca su desembarco en Mar del Plata, donde buscaba consolidar su presencia desde hace años.

Por Agencia DIB
El tradicional shopping Los Gallegos de Mar del Plata.

El tradicional shopping "Los Gallegos" de Mar del Plata.

Grupo IRSA anunció la incorporación del shopping “Los Gallegos”, uno de los espacios comerciales más representativos de Mar del Plata, en una operación que contempla una inversión superior a los US$ 20 millones. La compañía indicó que la incorporación marca su desembarco en la ciudad, en la que buscaba consolidar su presencia desde hace años, y suma a su red de centros comerciales un establecimiento con fuerte arraigo en la vida urbana local.

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Con más de un siglo de historia, “Los Gallegos” forma parte de la identidad marplatense. El edificio fue reconvertido en shopping en 1994 a partir de un proyecto del estudio Pfeiffer Zurdo y fue declarado Sitio de Interés Turístico por el Concejo Deliberante local. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, la inversión estará destinada a potenciar la propuesta comercial, mejorar la experiencia de los visitantes y consolidar su rol como punto de encuentro de la comunidad, al tiempo que se preservará su identidad histórica y arquitectónica.

La adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento de Grupo IRSA en la provincia, donde recientemente incorporó centros comerciales en Avellaneda, Malvinas Argentinas, Haedo y La Plata.

Ubicado en una de las zonas de mayor circulación peatonal del centro, “Los Gallegos” cuenta con 10.000 metros cuadrados de superficie comercial, 77 locales, seis accesos y una afluencia cercana a los 8 millones de visitas anuales, con picos de hasta 900.000 visitantes mensuales durante la temporada alta.

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