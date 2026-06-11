Amplían a 446 los convenios colectivos que gremios y empresas deberán renegociar

El Gobierno dio un paso clave en la implementación de la reforma laboral y a través del Ministerio de Capital Humano informó que lanzó llamado a organizaciones empresarias y sindicales para rediscutir 446 convenios colectivos de trabajo que vencieron con la reglamentación de esa normativa.

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La intención oficial, es encarar una reconfiguración profunda del mapa de las relaciones laborales en la Argentina. Y representa una ampliación significativa respecto a la decisión inicial de la gestión libertaria, que solo contemplaba la revisión de 150 acuerdos sindicales.

“La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector", señaló Capital Humano en un comunicado.

Esta extensión de la cantidad de convenios que deberán negociarse nuevamente responde a la interpretación estricta de lo establecido en la Ley 27.802 de reforma laboral, que dinamitó la ultraactividad, el principio previsto en la legislación hasta ahora, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

En la práctica, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio.

El llamado a los distintos sectores se basó en los decretos 407 y 408, que reglamentaron a principios de mes los puntos centrales de la reforma laboral: descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa y recorte de aportes a los gremios.

Desde la publicación de esos decretos, la Secretaría de Trabajo quedó habilitada para llamar en 30 días a los representantes empresarios y sindicales para encarar esa negociación.

Fuente: Agencia DIB