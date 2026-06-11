IOMA: la oposición no logró avanzar con varios proyectos en Diputados

La Legislatura bonaerense.

La sesión especial convocada por la oposición a Axel Kicillof para debatir la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) se realizó este jueves en Diputados en medio de la incertidumbre que generaba si se iba a llegar al número necesario para conseguir el quórum necesario.

Con el número justo de legisladores, se abrió el debate presidido por el presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, que tuvo sobre la mesa diversos proyectos sobre el funcionamiento de la obra social bonaerense. Pero a la hora de la votación, ninguno fue aprobado debido a que los bloques opositores no tenían el número para hacerlo.

Entre las ideas del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR, Espacio Abierto-Hechos y Unión y Libertad estaba la convocatoria a la Legislatura del presidente del IOMA, Homero Giles, para que informe en el recinto sobre el funcionamiento de la entidad.

Otra de las iniciativas exige medidas “para normalizar el funcionamiento del organismo” y un tercer proyecto busca crear una bicameral “de saneamiento, normalización y seguimiento” del instituto.

Sin embargo, para aprobarlos se necesitaban los dos tercios de los presentes por no haber tratado las iniciativas en las comisiones. Y al bajar el oficialismo y aliados al recinto tras conseguirse el quórum, el número para los dos tercios se convirtió en inalcanzable para la oposición. Fuente: Agencia DIB

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