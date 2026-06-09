Indec: en abril, la industria manufacturera y la construcción cayeron 2,8% y acumulan retracciones de 2,4% y 2,1%

Retrocedió 2,8% interanual la producción industrial manufacturera en abril, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . De acuerdo con los datos oficiales, el índice de la serie desestacionalizada presentó una variación negativa de 2,1% respecto del mes previo, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró un leve incremento de 0,1% mensual. Con estos resultados, el acumulado del primer cuatrimestre del año reflejó una disminución de 2,4% en relación con el mismo período de 2025.

En tanto, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) retrocedió 2,8% interanual en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, y la serie desestacionalizada arrojó una variación negativa de 4% respecto del mes previo . En contraposición, el índice de la serie tendencia-ciclo marcó un avance de 0,3% mensual . Con estos números, la medición acumulada durante el primer cuatrimestre del año reflejó una suba de 2,1% en relación con el mismo período de 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó algunos números en la red social X. “El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente. En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación ", publicó.

EVOLUCIÓN DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN EN ABRIL En el mes, el Indice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) y el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) presentaron una variación negativa de 2,1% m/m y 4% m/m, acumulando en el primer cuatrimestre una…

Doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas en la comparación interanual, detalló el organismo técnico. Los sectores que sufrieron las mayores bajas porcentuales fueron "Productos textiles", con un retroceso de 22,2%; "Maquinaria y equipo", -20,2%; y "Prendas de vestir, cuero y calzado", -15,9% respecto de abril del año pasado. Por el contrario, cuatro rubros lograron variaciones positivas, liderados por "Sustancias y productos químicos", con un alza de 16,7%, seguidos por "Productos de tabaco" (6,5%), "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear" (5,6%) y "Madera, papel, edición e impresión" (4,1%).

Dentro del bloque de maquinaria y equipo, el Indec detectó que la principal incidencia negativa provino de la maquinaria agropecuaria, que se contrajo un 29,7% interanual debido a una menor producción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras. En la misma línea, la fabricación de aparatos de uso doméstico cayó 26,9% por la menor manufactura de heladeras, freezers y lavarropas. En cuanto a las industrias metálicas básicas, la actividad bajó 11,2%, arrastrada por un descenso de 19,3% en la industria siderúrgica, donde las elaboraciones de productos laminados en caliente y en frío disminuyeron 23,2% y 7,5% respectivamente.

El sector textil y de indumentaria también exhibió indicadores contractivos durante el mes bajo análisis. En el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, la confección de ropa disminuyó un 14,8%, mientras que el calzado y sus partes retrocedió un 21%. Según el relevamiento entre firmas del sector, este escenario se vinculó con una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados. Paralelamente, en la división textil, la producción de tejidos y acabado de productos textiles registró una baja interanual de 35,4%.

Indice Manufacturero

Por el lado de alimentos y bebidas, la actividad registró un descenso general de 2,4%. Al interior del bloque, la elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas cayó 6,3%, y la producción de carne vacuna disminuyó 12,9% interanual. Los datos indicaron que el volumen de carne bovina destinado al mercado interno bajó un 13%, mientras que las exportaciones del sector se redujeron un 10,7%. En contraposición, la molienda de oleaginosas aportó la principal nota positiva del rubro alimentario con un crecimiento de 4,9%, impulsada por incrementos en la elaboración de aceites y subproductos de girasol (28%) y de soja (2,1%).

En el sector automotriz, la división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes mostró una retracción interanual de 10,7%. La fabricación de vehículos terminados cayó 16,6%, registrándose una baja de 50,6% en las ventas de unidades nacionales a concesionarios y un descenso de 34,7% en las exportaciones de automóviles. En contraste, la exportación de utilitarios subió un 60,7% interanual, traccionada por los envíos a Brasil. Por su parte, los productos minerales no metálicos (vinculados a la construcción) cayeron 6,4%, con bajas en el cemento (-11,8%), artículos de arcilla y cerámica (-6,0%) y vidrio (-4,9%).

Finalmente, las estadísticas oficiales explicitaron que el fuerte incremento del 16,7% en sustancias y productos químicos estuvo incidido por una baja base de comparación respecto a abril de 2025. En aquel período, la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca se había visto paralizada debido a la falta de suministro de gas natural de las principales plantas, ocasionada por inundaciones previas. Bajo estas condiciones de normalización, en abril de 2026 la producción de materias primas plásticas y caucho sintético subió 32,3%, los agroquímicos avanzaron 32,3% y los productos químicos básicos crecieron un 22,9% interanual.

Indec Construcción

Construcción, según el Indec

En cuanto a la construcción, los datos del consumo aparente de los insumos exhibieron un comportamiento heterogéneo, con bajas en la mayoría de los rubros evaluados. Las contracciones interanuales estuvieron encabezadas por mosaicos graníticos y calcáreos, con un descenso de 18,9%; el yeso, -17,5%; las cales, -16,4%; y el asfalto, -15,5%. El cemento portland, por su parte, se contrajo un 12,7%, seguido por el hormigón elaborado (-10,2%), los pisos y revestimientos cerámicos (-6,6%), los ladrillos huecos (-6,3%), las placas de yeso (-4,1%) y los artículos sanitarios de cerámica (-3,6%). En sentido inverso, se registraron subas de 16,1% en el segmento integrado por grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano; 15,7% en hierro redondo y aceros; y 10,0% en pinturas.

Como complemento del indicador de actividad, el reporte oficial dio cuenta de que los puestos de trabajo registrados en el sector privado alcanzaron un total de 384.157 durante marzo. Esta cifra representa una suba de 2,5% respecto del mismo mes del año anterior. Asimismo, en el análisis del primer trimestre, el empleo formal acumuló un incremento de 1,6% en la comparación interanual.

En lo referido a las autorizaciones para futuras obras privadas, la superficie a construir aprobada por los permisos de edificación en una nómina representativa de 246 municipios ascendió a 1.396.405 metros cuadrados en marzo de 2026. El volumen de metros autorizados implicó un alza de 14,5% frente a marzo de 2025. Por su parte, la sumatoria acumulada a lo largo del primer trimestre de 2026 se ubicó 4,5% por encima de igual período del año anterior.

Fuente: Agencia DIB