Argentina, el campeón que vuelve a presentarse como candidato

El fútbol es, antes que cualquier otra cosa, una cuestión de cronología: una sucesión de ciclos que ascienden, tocan su punto de plenitud y luego se disuelven en la memoria colectiva. Hay generaciones que parecen destinadas a prolongar ese instante de auge un poco más que el resto, como si se resistieran a aceptar la lógica natural del tiempo.

Argentina llega al Mundial 2026 no como una promesa incierta ni como una incógnita en construcción, sino como una de las grandes candidatas a la corona. Campeón vigente, con una estructura consolidada y una identidad reconocible, el equipo de Lionel Scaloni se presenta en la cita máxima con el peso -y el privilegio- de la expectativa global.

En ese marco, la figura de Lionel Messi adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente competitivo. Su sola presencia en la nómina no remite a una estadística ni a un registro más dentro de una carrera inabarcable: es la continuidad de un relato que se niega a cerrarse en la simple lógica del tiempo. En torno a él se articula una narrativa inevitable, la de un tramo final que el mundo del fútbol observa con la mezcla de admiración y melancolía que despiertan los grandes epílogos. No obstante, lejos de cualquier dramatismo, la Selección parece habitar una calma competitiva particular: la de un grupo que ya atravesó su gran consagración y ahora convive con la exigencia de sostener lo alcanzado.

La configuración del plantel bajo la conducción de Scaloni refleja una evolución más que una ruptura. Algunas ausencias de peso y la renovación natural de ciertos nombres no deben interpretarse como gestos de negación del pasado reciente, sino como una reorganización funcional a un equipo que ya no necesita justificarse. La nostalgia, en este contexto, deja de ser refugio para convertirse en un riesgo: el de competir mirando hacia atrás en un torneo que exige atención absoluta al presente.

En ese equilibrio aparece la irrupción de nuevos perfiles que empiezan a convivir con los campeones del ciclo anterior. La aparición de jóvenes como “Nico” Paz no representa una sustitución inmediata, sino una señal de continuidad planificada. No se trata de reemplazar una era, sino de insinuar otra, en el borde mismo donde conviven la herencia y la expectativa. La transición, en este tipo de selecciones, nunca es un gesto brusco: es una sedimentación lenta de roles, responsabilidades y jerarquías.

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Un equipo que ya no depende de un solo pulso

A diferencia de otros tiempos, esta Argentina aprendió a sostenerse sin una dependencia absoluta. El equipo adquirió una estructura que le permite funcionar como unidad, con mecanismos colectivos que no se interrumpen ante la variación de nombres. Scaloni consolidó un sistema donde la individualidad se integra en una lógica común, y donde el talento no sustituye a la organización, sino que la potencia.

Esa madurez competitiva es, en gran medida, lo que explica su condición de favorita. No se trata únicamente del recuerdo inmediato del título, sino de la persistencia de una idea de juego que ha sabido adaptarse sin perder coherencia. La presión, en este contexto, ya no opera como amenaza, sino como parte natural del escenario. El equipo ha aprendido a convivir con ella.

El peso del presente

Hablar del “último Mundial” de una generación siempre implica un margen de incertidumbre que el fútbol rara vez confirma de manera literal. Sin embargo, la percepción de final de ciclo existe en el aire, no como certeza, sino como intuición compartida. Messi, como figura central de este proceso, encarna esa tensión entre continuidad y cierre, entre lo que todavía sostiene y lo que inevitablemente se aproxima a su límite.

Pero lejos de cualquier tono fúnebre, la escena actual sugiere otra cosa: plenitud competitiva. Un equipo que no llega a buscar redención, sino a reafirmar una condición ya adquirida. La diferencia es sutil, pero decisiva: no se juega para demostrar que se puede, sino para sostener lo que ya se logró.

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El inicio de un recorrido exigente

El torneo no ofrece rivales simbólicos ni partidos de transición. Cada presentación será una prueba dentro de un recorrido largo, donde la jerarquía deberá confirmarse en cada detalle. Argentina entra en ese escenario con una ventaja poco frecuente: la de saber quién es dentro del mapa competitivo global.

El desafío no será descubrirse, sino mantenerse. No habrá espacio para la inercia ni para la contemplación. En un Mundial, incluso para los favoritos, la historia se reescribe en cada jornada.

Y así, con la mezcla inevitable de expectativa y rigor, el equipo se prepara para un nuevo capítulo. El inicio del camino no tiene la forma de un estreno incierto, sino la de una confirmación exigente. La pelota vuelve a rodar, y con ella se reactiva ese pacto silencioso entre una generación y su tiempo: el de intentar prolongar, una vez más, el instante en que todo parece encajar.

Fuente: Agencia DIB