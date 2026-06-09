Dreyfus anunció que invertirá USD 400 millones en Bahía Blanca y desde LLA lo consideran "una señal de confianza"

Bahía Blanca será sede de una inversión estimada en 400 millones de dólares por parte de la empresa Louis Dreyfus Company (LDC), que proyecta construir una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo.

El anu ncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien informó haber recibido una comunicación del director ejecutivo de la compañía, Michael Gelchie, confirmando el desembolso para desarrollar el emprendimiento en el polo portuario bahiense.

Según explicó la firma, la futura instalación también procesará soja y representará una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en los últimos diez años.

Según detalló la empresa, la nueva planta tendrá una capacidad de molienda de hasta 4000 toneladas diarias de semillas de girasol o soja, lo que permitirá incrementar la flexibilidad operativa , procesar distintos cultivos a lo largo del año y mejorar la conexión de los productores con los mercados internacionales. La construcción está prevista para comenzar hacia fin de este año.

En su cuenta de X, Caputo reveló que la decisión de inversión surgió tras una reunión mantenida con directivos de la compañía durante el Argentina Week realizado en Nueva York.

“Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company. Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en Bahía Blanca”, escribió el funcionario. Luego agregó: “Surgió a partir de la reunión que mantuvimos en el Argentina Week en New York y es otra muestra enorme de confianza en lo que está haciendo el presidente”

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Recibí esta carta de Michael Gelchie, Director Ejecutivo de Louis Dreyfus Company.

Una inversión estratégica para la empresa que se decidió que se hiciera en nuestro país. Son 400 millones de dólares para la construcción de una planta de procesamiento de girasol en… pic.twitter.com/GJ8utAYT5K — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 8, 2026

n la carta dirigida al ministro, Gelchie también valoró el escenario económico actual. “Nuestra decisión de inversión se basa en estos sólidos fundamentos, pero también en nuestro reconocimiento del importante progreso macroeconómico alcanzado por el gobierno nacional en los últimos meses”, sostuvo. Asimismo, consideró que el proyecto contribuirá a aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, impulsar las exportaciones con valor agregado, generar empleo y fortalecer la infraestructura agroindustrial.

Desde la firma recordaron que la inversión incluye la instalación de equipos diseñados para el procesamiento de oleaginosas, incluidos sistemas de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado, así como prensas de alta capacidad y tecnología de extracción por solvente de alta eficiencia. Según adelantaron, la planta también contará con un área integrada para la recepción de semillas y la carga de subproductos del procesamiento —harinas, pellets y aceites—, así como con sistemas cerrados de transporte de productos diseñados para operación continua y un mayor control de emisiones.

La reacción de LLA local

Desde el Luego de conocerse el anuncio, desde La Libertad Avanza Bahía Blaca lo consideraron “es una señal concreta de confianza hacia el país y hacia el rumbo económico impulsado por el Gobierno Nacional”.

“Cuando Argentina ordena su economía, respeta las reglas y vuelve a abrirse al mundo, las inversiones llegan. Esta decisión de Louis Dreyfus confirma que el país empieza a recuperar la confianza internacional y que Bahía Blanca tiene un rol estratégico en el desarrollo productivo que viene”, señaló la concejal de la Libertad Avanza de Bahía Blanca Franca Grippo.

“Durante años nos dijeron que la única salida era más Estado, más trabas y más burocracia. Hoy queda demostrado que el camino es exactamente el contrario: estabilidad, apertura, inversión privada y libertad para producir, dijo el edil.

“Bahía Blanca tiene todo para ser protagonista de esa nueva Argentina”, agregaron desde el espacio libertario. Desde LLA Bahía Blanca remarcaron que la ciudad ocupa un lugar clave por su puerto, su infraestructura, su perfil productivo y su capacidad logística, condiciones que la consolidan como uno de los polos estratégicos para el crecimiento agroindustrial y exportador del país.

Fuente: Agencia DIB.