La mayoría de los restó inspeccionados en La Plata tienen irregularidades

Un operativo de fiscalización conjunto entre la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Trabajo bonaerense detectó incumplimientos tributarios y laborales en 25 de 28 locales gastronómicos inspeccionados en los últimos días en La Plata y City Bell.

Según se informó oficialmente, tras un análisis e inteligencia fiscal, se identificaron indicios de evasión e inconsistencias en un conjunto de contribuyentes vinculados a la actividad gastronómica de la región capital.

Los locales inspeccionados incluyeron cadenas de alcance nacional e internacional como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna, además de otros que funcionan en el complejo gastronómico Baxar Mercado. También se realizaron operativos en Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie, Perla & Co, entre otros.

Durante las inspecciones, ARBA constató que la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. A su vez, se verificaron incumplimientos vinculados a la falta de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones sobre los establecimientos inspeccionados, alcanzando a 302 trabajadoras y trabajadores, con un 100% de los locales relevados por la cartera laboral recibiendo al menos una intimación.

Los incumplimientos laborales incluyeron falta de alta temprana, ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones en ART, horas nocturnas y feriados. En materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, se detectaron deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgo de incendio por falta de mantenimiento en campanas extractoras.

Tras los controles, se informó que ARBA continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización sobre actividades económicas donde los sistemas de inteligencia fiscal detecten riesgos elevados de incumplimiento. Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará con la segunda etapa del operativo para verificar la regularización de las situaciones detectadas.

Fuente: Agencia DIB