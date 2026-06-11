Mar del Plata: denuncian que cerraron 40 hoteles y locales gastronómicos en los últimos dos meses

Uno de los establecimientos que cerró o está en riesgo de cerrar en Mar del Plata en los últimos 60 días.

La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata aseguró que por la caída del turismo y del consumo, en los últimos 60 días cerraron o anunciaron que lo harán “unos 40 cafés, restaurantes y hoteles” .

El gremio expresó “máxima preocupación” por el impacto de la crisis en la gastronomía y la hotelería. “No vemos inversiones que generen empleo genuino ni nuevas aperturas que compensen los cierres”, advirtió el secretario general, Pablo Santín .

Los cierres “ya provocaron la pérdida de no menos de 400 puestos de trabajo en el sector”, indicó Uthgra, según citan medios locales. “La situación es realmente muy preocupante. Detrás de cada persiana que se baja hay familias que pierden su fuente de ingresos y trabajadores que quedan en la calle . A quienes integramos la conducción de Uthgra nos duele cada cierre porque conocemos a las compañeras y compañeros que están detrás de cada establecimiento”, afirmó Santín.

El sindicato observó que “la actividad hotelera y gastronómica, a la par de la industria turística, viene sufriendo una dura caída desde que asumió Javier Milei , y en particular este año el sector no logra recuperarse tras una temporada de verano regular , seguida de los últimos fines de semana con baja afluencia turística”.

“Los feriados de marzo, abril y mayo fueron muy flojos. En la mayoría de los casos la ocupación hotelera no superó el 45 o el 50 por ciento, niveles muy inferiores a los que históricamente registraba Mar del Plata en las mismas fechas”, remarcó Santín.

De hecho, como informó DIB, las reservas para el próximo fin de semana largo son “considerablemente menores” a las habituales en la fecha.

Según el gremio, además del menor movimiento “impacta de lleno la brusca caída del consumo”. “Tanto quienes visitan la ciudad como los propios marplatenses redujeron gastos como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo”, dijo el secretario general.

Pérdida de poder adquisitivo

La conducción de Uthgra Mar del Plata remarcó que los trabajadores “acumulan más de 30 puntos de pérdida del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei”. En ese sentido, señalaron: “No es difícil sacar la cuenta: si los salarios tienen un techo paritario del 1% mientras la inflación ronda el 2,5% mensual o más, existe una pérdida real del poder adquisitivo. Esa diferencia termina impactando directamente en el consumo, en la actividad económica y, finalmente, en el empleo”.

Entre los establecimientos que bajaron sus persianas o confirmaron su cierre Uthgra enumeró: Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, The Box Burger, Lima Linda, La Rural, Humo Patio de Carnes, El Bodegón del Pela, Rotisería La Rosca, Lopezito, Brooklyn, Siracusa, Antares de Bernardo de Irigoyen y Cheverry del Paseo Aldrey. También se vieron afectadas las tres sucursales de Weiss, Vía del Amore, Di Mero, Nina Café, Hielo y Pizza, Chill Out, Bonsai, La Vereda de Vicente, Comix y las tres sucursales de Adorado. A esto se suma el cierre de hoteles como Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes.

“Todos los días trabajamos para defender cada puesto de trabajo. Dialogamos con las empresas, intervenimos en conflictos y buscamos alternativas para sostener el empleo. Pero la realidad es que la situación se vuelve cada vez más difícil. Por eso le exigimos al Gobierno nacional que abra los ojos y dé un giro de timón inmediato. Si no hay medidas que reactiven el turismo, el consumo y la producción, el riesgo de una catástrofe para la actividad es cada vez mayor”, sentenció Santín.

Fuente: Agencia DIB