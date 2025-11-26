Noviembre se despide con asado, maratones, música y ciclistas a Luján

El sábado 29 de noviembre, Salto recibe a runners de toda la provincia. (@turismopba)

Viernes 28 al domingo 30, desde las 10:00, en el predio ubicado en Ruta Nacional Nº 3, km 361.

Encuentro de chacareros y transportistas, exposición de maquinarias, herramientas y productos, dinámicas y demostraciones en vivo, charlas y espectáculos musicales, desfile de maquinarias por el pueblo y servicio de cantina. Entrada gratuita.

Sábado 29 y domingo 30, desde las 11:00, en el Club Cerri, 12 de Octubre y Gurruchaga.

12° Fiesta Regional de la Historia de la Carne b blanca

Gran asado popular con una vaquillona al asador y costillares, patio gastronómico, feria de artesanías y emprendimientos locales, recorrido por el Museo Fortín Cuatreros, música, baile y actuaciones de peñas folclóricas. Entrada gratuita.

15° Fiesta Regional del Cordero en Arboledas, Daireaux

daireaux arboledas fiesta del cordero

Domingo 30, desde las 12:00, en Arboledas.

Encuentro de sabores, música y tradiciones, con la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. El almuerzo incluye cordero al asador, chorizos y postre. Una de las grandes fiestas populares en Arboledas, uno de los 39 pueblos turísticos de la Provincia.

77° Fiesta Anual Tradicionalista de Coronel Pringles

Viernes 28 de noviembre, a las 21:00; sábado 29, a las 14:30; domingo 30, a las 12:00, en la Asociación El Fogón de los Gauchos.

Peña, artistas locales, elección de representantes, jineteadas, desfile tradicionalista y baile popular. Entrada arancelada.

Fiesta de la Tradición en General Villegas

Sábado 29, por la tarde y domingo 30, desde las 11:00, en el Parque Municipal.

Sábado, apertura oficial, espectáculos con escuelas de folclore y de tango, artistas locales y cierre con Tambó Tambó. Domingo, desfile criollo con agrupaciones gauchas, juegos, emprendimientos y cantina. Entrada $4.000.

Fiesta Patronales 2025 en Juan José Almeyra, Navarro

Sábado 29, a las 16:30 y domingo 30, desde las 10:30, en diferentes espacios físicos de J.J Almeyra.

Fiesta en honor a la virgen de la Medalla Milagrosa con bautismos, Misas de Comunión y Confirmación, y procesión. Por la noche, baile popular en el Centro de Jubilados. Domingo, desfile de instituciones y agrupaciones criollas, almuerzo criollo, exhibición de tropillas, pruebas de riendas y servicio de cantina y parrilla. Entrada gratuita.

Peregrinación Nacional en Bici a Luján

Domingo 30, a las 05:00, desde diferentes puntos.

Encuentro libre, voluntario y sin fines de lucro, que cada año reúne a miles de ciclistas de todo el país. La jornada cuenta con dos columnas: Zona Sur, salida a las 05:00, desde la Plaza Grigera (Lomas de Zamora), a cargo de Carlos Bakus. Zona Oeste: salida a las 05:00, desde el Congreso (Rivadavia y Callao), coordinada por Federico Calvo y colaboradores. La salida oficial con la virgen, llevada por Bomberos de Morón, será a las 07:00, desde Makro de Haedo, con paradas intermedias en Morón, Merlo y Moreno. Ambas caravanas se unen en el camino y continúan juntas hacia Luján, con una parada en el Descanso del Peregrino de La Reja. Se prevé horario de llegada a las 12:30. Se suspende por lluvia.

5º Festival de Jazz en La Plata

Jueves 27, a las 20:30, en el Centro Cultural Islas Malvinas, av. 19 y 50; viernes 28, a las 20:30 y sábado 29, a las 16:30, en el Centro Cultural Estación Provincial, calles 17 y 71, y a las 00:30, en Casa Unclan, calles 5 y 63.

Presentación de artistas del jazz local y de otras ciudades. Jueves y viernes, entrada arancelada con cupo limitado. Sábado, entrada gratuita. Programación: www.instagram.com/p/DQ9q21UAPey/?hl=es&img_index=1

Pre Cosquín Subsede Santa Teresita, La Costa

Viernes 28 al domingo 30, desde las 18:00, en la Plaza Santa Teresa de Jesús.

Espectáculos en vivo con artistas locales y regionales, exhibiciones de danza y tradición, feria de artesanías y patio cervecero. Entrada gratuita.

Encuentro de las Orquestas de Luján

Sábado 29, a las 14:00, en la Escuela Normal, av. España 801.

Propuesta que reúne a la Orquesta Municipal El Ombú, la Orquesta del Barrio Ameghino y la Orquesta Parque Lasa con música en vivo interpretada por infancias y juventudes. Entrada gratuita.

III Ciclo de Encuentros Corales “Un lugar para cantar” en Luján

Sábado 29, a las 20:00, en el Museo de la Ciudad, edificio La Cúpula, San Martín 28.

Encuentro de agrupaciones corales de la región con el Coro Polifónico UNLu (Director, Sergio Kovachevich y Subdirectora, María Clara Golía Rojas); Coro Mayor de la UNO (Director, Gabriel Sepp y músicos, Andrés Sepp y Eduardo Sepp); Coro Mixto Amigos de la Música de Zárate (Directora: Iris María Cristaldo). Entrada gratuita.

Día de la Tradición y Muestra de Talleres Culturales en Salazar, Daireaux

Sábado 29, a partir de las 19:00, en el Parque Abel Barrosa.

Desfile por el Día de la Tradición frente a la Delegación Salazar con la participación de centros tradicionalistas, autos antiguos, autos de carrera, kartings, motos, bicis y público en general. Desde las 19:30, música en vivo con la presentación de Campesinos y cierre con el grupo de cumbia de El Grito. Servicio de cantina y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Mercedes Flota 2025

Sábado 29, a las 15:00, en el Parque Municipal.

Inflado de globos, inmersión en globos, música en vivo, Night Glow al anochecer, autos clásicos, paramotores, espectáculos circenses, parque inflable, paseo aeronáutico, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada.

2º Cabalgata Ana Beker en Lobería

lobería cabalgata ana beker

Sábado 29, a las 13:00 y domingo 30, a las 08:30, en el Parque Narciso del Valle.

Recorridos a caballo, peñas y espectáculos artísticos con presentaciones de Amparo y Santos, Damián Centeno, Manu Elizalde, Titi Sallete, Aníbal Berrios, Familia Gigena y Carla Cansobre, "El Dinamarqués" recitados y versos acompañado por Maestro Grau, grupos de baile folclórico, Salieris Folk y Pollo Suarez. Además, baile campero con “Los Pibes de Mecho”. Actividad gratuita.

Cabalgata “Por Los Caminos de Cobo” – Edición “Los Robles”, en Lezama

Sábado 29 y domingo 30, a las 16:00, desde Puesto Estancia El Triunfo, camino al Matadero.

Música en vivo, baile campero, fogón, gastronomía de campo, acampe. Inscripción al (2241) 548662. Actividad gratuita.

4° Villa Italia Corre, Salto

Sábado 29, a las 21:00, en el Balneario Municipal, Costanera Norte.

Con circuitos de 4 y 8 kilómetros. Contará con servicio de chip y remeras para los primeros 100 inscriptos. Inscripciones: www.instagram.com/villaitaliasalto/, www.facebook.com/profile.php?id=100011239295085

2º Lobos Corre

Domingo 30, a las 09:00, desde el Parque Municipal Ingeniero Hiriart.

Competencia de 5 y 10 kilómetros con un circuito callejero por el casco urbano de Lobos, recorriendo los lugares emblemáticos de la ciudad. Actividad arancelada. Inscripción hasta el 26 de noviembre ingresando a: https://forms.gle/FxeBmE9f6wDEJh9s8

Maratón Diversamente Posibles en Costa del Este, La Costa

Domingo 30, a las 09:00, desde calle Pensamientos Nº 376, Costa del Este.

Jornada deportiva de inclusión y comunidad con la participación de runners con y sin discapacidad. Los recorridos son de 8 kilómetros para el desafío principal, 3 kilómetros de carácter participativo, y 500 metros inclusivo y recreativo. Actividad gratuita.

Viviendo el Cielo

Viernes 28, de 08:30 a 14:00; sábado 29 y domingo 30, de 10:00 a 18:00; en el Aeroclub Fortín Lobos.

Exhibiciones aéreas, lanzamiento de paracaidistas, vuelos de bautismo, charlas y seminarios con profesionales de la fuerza aérea Argentina, simuladores de vuelo y puestos de comida e informativos..

Visita Guiada a la Trufera La Esperanza en Chillar, Azul

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 12:00, en Ruta Nacional 3, km 362.

Charla sobre truficultura, demostración de búsqueda con perros truferos y día de campo. Actividad arancelada.

Senderismo Los Ñanduces en General Lavalle

Sábado 29, a las 15:00, en la Reserva Natural Los Ñanduces.

Circuito que recorre el monte nativo, la memoria del lugar y su presente como reserva. Se descubre la flora y la fauna autóctona, historias del lugar y el valor del espacio como área protegida. Al finalizar, merienda campestre. Actividad arancelada.

Encuentro de Multimarcas 2025 en Los Cardales, Exaltación de la Cruz

Domingo 30, a las 09:00, en la Plaza Mitre de Los Cardales.

Exposición de vehículos clásicos de todas las marcas, bandas en vivo, sorteos, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada gratuita.

