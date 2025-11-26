miércoles 26 de noviembre de 2025
26 de noviembre de 2025 - 09:57

Noviembre se despide con asado, maratones, música y ciclistas a Luján

Las fiestas populares cierran noviembre con buena mesa y la adrenalina de maratones, un peregrinación en bici y acrobacia aérea, si las lluvias lo permiten.

Por Agencia DIB
El sábado 29 de noviembre, Salto recibe a runners de toda la provincia. (@turismopba)

12° Fiesta Regional de la Historia de la Carne b blanca
Fiesta de la Tradición en General Villegas
daireaux arboledas fiesta del cordero
lobería cabalgata ana beker

17º Gran Fiesta del Chacarero en Chillar, partido de Azul

Viernes 28 al domingo 30, desde las 10:00, en el predio ubicado en Ruta Nacional Nº 3, km 361.

Una de las fiestas populares con puchero para el Día de la Soberanía. (Fotos: @turismopba)

Finde largo de fiestas populares con asado, bondiola, puchero y hasta una feria cannábica
Una niña con la bandera bonaerense. 

20 de noviembre, Día de la Bandera Bonaerense: historia y simbología

Encuentro de chacareros y transportistas, exposición de maquinarias, herramientas y productos, dinámicas y demostraciones en vivo, charlas y espectáculos musicales, desfile de maquinarias por el pueblo y servicio de cantina. Entrada gratuita.

12° Fiesta Regional de la Historia de la Carne, en Cerri, Bahía Blanca

Sábado 29 y domingo 30, desde las 11:00, en el Club Cerri, 12 de Octubre y Gurruchaga.

Gran asado popular con una vaquillona al asador y costillares, patio gastronómico, feria de artesanías y emprendimientos locales, recorrido por el Museo Fortín Cuatreros, música, baile y actuaciones de peñas folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/CETGralCerri

15° Fiesta Regional del Cordero en Arboledas, Daireaux

Domingo 30, desde las 12:00, en Arboledas.

Encuentro de sabores, música y tradiciones, con la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. El almuerzo incluye cordero al asador, chorizos y postre. Una de las grandes fiestas populares en Arboledas, uno de los 39 pueblos turísticos de la Provincia.

Más información: www.instagram.com/prensadaireaux

77° Fiesta Anual Tradicionalista de Coronel Pringles

Viernes 28 de noviembre, a las 21:00; sábado 29, a las 14:30; domingo 30, a las 12:00, en la Asociación El Fogón de los Gauchos.

Peña, artistas locales, elección de representantes, jineteadas, desfile tradicionalista y baile popular. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fogondelosgauchos/

Fiesta de la Tradición en General Villegas

Sábado 29, por la tarde y domingo 30, desde las 11:00, en el Parque Municipal.

Sábado, apertura oficial, espectáculos con escuelas de folclore y de tango, artistas locales y cierre con Tambó Tambó. Domingo, desfile criollo con agrupaciones gauchas, juegos, emprendimientos y cantina. Entrada $4.000.

Más información: www.instagram.com/mgv.cultura/

Fiesta Patronales 2025 en Juan José Almeyra, Navarro

Sábado 29, a las 16:30 y domingo 30, desde las 10:30, en diferentes espacios físicos de J.J Almeyra.

Fiesta en honor a la virgen de la Medalla Milagrosa con bautismos, Misas de Comunión y Confirmación, y procesión. Por la noche, baile popular en el Centro de Jubilados. Domingo, desfile de instituciones y agrupaciones criollas, almuerzo criollo, exhibición de tropillas, pruebas de riendas y servicio de cantina y parrilla. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/almeyra_navarro/

Peregrinación Nacional en Bici a Luján

Domingo 30, a las 05:00, desde diferentes puntos.

Encuentro libre, voluntario y sin fines de lucro, que cada año reúne a miles de ciclistas de todo el país. La jornada cuenta con dos columnas: Zona Sur, salida a las 05:00, desde la Plaza Grigera (Lomas de Zamora), a cargo de Carlos Bakus. Zona Oeste: salida a las 05:00, desde el Congreso (Rivadavia y Callao), coordinada por Federico Calvo y colaboradores. La salida oficial con la virgen, llevada por Bomberos de Morón, será a las 07:00, desde Makro de Haedo, con paradas intermedias en Morón, Merlo y Moreno. Ambas caravanas se unen en el camino y continúan juntas hacia Luján, con una parada en el Descanso del Peregrino de La Reja. Se prevé horario de llegada a las 12:30. Se suspende por lluvia.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

5º Festival de Jazz en La Plata

Jueves 27, a las 20:30, en el Centro Cultural Islas Malvinas, av. 19 y 50; viernes 28, a las 20:30 y sábado 29, a las 16:30, en el Centro Cultural Estación Provincial, calles 17 y 71, y a las 00:30, en Casa Unclan, calles 5 y 63.

Presentación de artistas del jazz local y de otras ciudades. Jueves y viernes, entrada arancelada con cupo limitado. Sábado, entrada gratuita. Programación: www.instagram.com/p/DQ9q21UAPey/?hl=es&img_index=1

Pre Cosquín Subsede Santa Teresita, La Costa

Viernes 28 al domingo 30, desde las 18:00, en la Plaza Santa Teresa de Jesús.

Espectáculos en vivo con artistas locales y regionales, exhibiciones de danza y tradición, feria de artesanías y patio cervecero. Entrada gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

Encuentro de las Orquestas de Luján

Sábado 29, a las 14:00, en la Escuela Normal, av. España 801.

Propuesta que reúne a la Orquesta Municipal El Ombú, la Orquesta del Barrio Ameghino y la Orquesta Parque Lasa con música en vivo interpretada por infancias y juventudes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

III Ciclo de Encuentros Corales “Un lugar para cantar” en Luján

Sábado 29, a las 20:00, en el Museo de la Ciudad, edificio La Cúpula, San Martín 28.

Encuentro de agrupaciones corales de la región con el Coro Polifónico UNLu (Director, Sergio Kovachevich y Subdirectora, María Clara Golía Rojas); Coro Mayor de la UNO (Director, Gabriel Sepp y músicos, Andrés Sepp y Eduardo Sepp); Coro Mixto Amigos de la Música de Zárate (Directora: Iris María Cristaldo). Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

Día de la Tradición y Muestra de Talleres Culturales en Salazar, Daireaux

Sábado 29, a partir de las 19:00, en el Parque Abel Barrosa.

Desfile por el Día de la Tradición frente a la Delegación Salazar con la participación de centros tradicionalistas, autos antiguos, autos de carrera, kartings, motos, bicis y público en general. Desde las 19:30, música en vivo con la presentación de Campesinos y cierre con el grupo de cumbia de El Grito. Servicio de cantina y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DRKGQRjDg5J/

Mercedes Flota 2025

Sábado 29, a las 15:00, en el Parque Municipal.

Inflado de globos, inmersión en globos, música en vivo, Night Glow al anochecer, autos clásicos, paramotores, espectáculos circenses, parque inflable, paseo aeronáutico, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada arancelada.

Más información: https://flotatour.com.ar/

2º Cabalgata Ana Beker en Lobería

Sábado 29, a las 13:00 y domingo 30, a las 08:30, en el Parque Narciso del Valle.

Recorridos a caballo, peñas y espectáculos artísticos con presentaciones de Amparo y Santos, Damián Centeno, Manu Elizalde, Titi Sallete, Aníbal Berrios, Familia Gigena y Carla Cansobre, "El Dinamarqués" recitados y versos acompañado por Maestro Grau, grupos de baile folclórico, Salieris Folk y Pollo Suarez. Además, baile campero con “Los Pibes de Mecho”. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismoloberia

Cabalgata “Por Los Caminos de Cobo” – Edición “Los Robles”, en Lezama

Sábado 29 y domingo 30, a las 16:00, desde Puesto Estancia El Triunfo, camino al Matadero.

Música en vivo, baile campero, fogón, gastronomía de campo, acampe. Inscripción al (2241) 548662. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturalezama/

4° Villa Italia Corre, Salto

Sábado 29, a las 21:00, en el Balneario Municipal, Costanera Norte.

Con circuitos de 4 y 8 kilómetros. Contará con servicio de chip y remeras para los primeros 100 inscriptos. Inscripciones: www.instagram.com/villaitaliasalto/, www.facebook.com/profile.php?id=100011239295085

2º Lobos Corre

Domingo 30, a las 09:00, desde el Parque Municipal Ingeniero Hiriart.

Competencia de 5 y 10 kilómetros con un circuito callejero por el casco urbano de Lobos, recorriendo los lugares emblemáticos de la ciudad. Actividad arancelada. Inscripción hasta el 26 de noviembre ingresando a: https://forms.gle/FxeBmE9f6wDEJh9s8

Maratón Diversamente Posibles en Costa del Este, La Costa

Domingo 30, a las 09:00, desde calle Pensamientos Nº 376, Costa del Este.

Jornada deportiva de inclusión y comunidad con la participación de runners con y sin discapacidad. Los recorridos son de 8 kilómetros para el desafío principal, 3 kilómetros de carácter participativo, y 500 metros inclusivo y recreativo. Actividad gratuita.

Más información: https://lacosta.tur.ar/eventos/

Viviendo el Cielo

Viernes 28, de 08:30 a 14:00; sábado 29 y domingo 30, de 10:00 a 18:00; en el Aeroclub Fortín Lobos.

Exhibiciones aéreas, lanzamiento de paracaidistas, vuelos de bautismo, charlas y seminarios con profesionales de la fuerza aérea Argentina, simuladores de vuelo y puestos de comida e informativos..

Más información: www.instagram.com/aeroclublobos/

Visita Guiada a la Trufera La Esperanza en Chillar, Azul

Fecha, hora y lugar: Domingo 30, a las 12:00, en Ruta Nacional 3, km 362.

Charla sobre truficultura, demostración de búsqueda con perros truferos y día de campo. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/azul_esturismo/ -

Senderismo Los Ñanduces en General Lavalle

Sábado 29, a las 15:00, en la Reserva Natural Los Ñanduces.

Circuito que recorre el monte nativo, la memoria del lugar y su presente como reserva. Se descubre la flora y la fauna autóctona, historias del lugar y el valor del espacio como área protegida. Al finalizar, merienda campestre. Actividad arancelada.

Más información:www.generallavalle.gob.ar

Encuentro de Multimarcas 2025 en Los Cardales, Exaltación de la Cruz

Domingo 30, a las 09:00, en la Plaza Mitre de Los Cardales.

Exposición de vehículos clásicos de todas las marcas, bandas en vivo, sorteos, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/centroculturalcardales/

