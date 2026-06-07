El Indio Solari y la Provincia: 78 noches mágicas donde todo empezó y terminó

El Indio Solari y los primeros pasos en Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota.

Mientras sigue la conmoción en el mundo del rock por la muerte de Carlos El Indio Solari, un recorrido por su historia marca que pese a que nació en Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires marcó para siempre su inolvidable carrera artística. Todo empezó y terminó en territorio bonaerense: su primer concierto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue en La Plata y el último en Olavarría con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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En ese largo camino fueron un total de 264 shows oficiales más unos cuantos no registrados en esos comienzos ricoteros en la ciudad de las diagonales y los últimos donde ya luchando con la enfermedad de Parkinson apareció en pantallas gigantes. El Indio desplegó su magia en 78 ocasiones en escenarios bonaerenses: 68 con Skay Beilinson, Walter Sidotti y Semilla Bucciarelli y 10 con los Fundamentalistas.

El estreno del Indio en los escenarios empezó la noche del sábado 26 de noviembre de 1977 en el Teatro Lozano, en la calle 11 entre 45 y 46 de la capital provincial. Hasta ese momento el grupo solo se conocía como Patricio Rey

El recital fundacional se produjo en ese teatro que pertenecía a la Agremiación Bonaerense de Empleados de Reunión del Hipódromo de La Plata.

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Dos años atrás se había concretado en las calles platenses el encuentro que transformó todo: Guillermo Beilinson le presentó a su hermano a su amigo Carlos Solari y esa fue la mezcla entre un tipo que ya hacía canciones y otro que tocaba solo su guitarra desde hace años.

Aquellas reuniones iniciales se llamaron “Lozanazos”. Eran shows con una propuesta artística y teatral de vanguardia. Las presentaciones incluyeron una verdadera fiesta con acróbatas, bailarinas, payasos, sultanes y monologuistas en escena, marcando el kilómetro cero de la banda.

Salta fue el escenario del primer recital oficial de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un show el 7 de enero de 1978 en el bar El Polaco. Ese mismo año fue la despedida del Teatro Lozano, de ahí la misa ricotera se trasladó a la Capital Federal que se transformó en la ciudad que más noches vio brillar al Indio con un total de 103 presentaciones en 22 años.

La bienvenida a los escenarios porteños ocurrió el 9 de diciembre de 1978 en el Teatro de la Cortada, un pequeño recinto en San Telmo que años más tarde fue rebautizado como Centro Parakultural. Y la despedida fue en el Monumental el 16 de abril de 2000 ante más de 80.000 personas, esa antítesis es una muestra del fenómeno que se había producido en dos décadas. En el medio hubo presentaciones en lugares míticos para la banda como Cemento, Obras y Huracán.

La historia de amor con Mar del Plata

Pero la relación del Indio con la provincia de Buenos Aires es el capítulo a destacar. De ese primer show en La Plata en el Teatro Lozano, aparece en la vida del líder de Los Redondos una ciudad especial: Mar del Plata.

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Hubo 24 recitales de Los Redondos en La Feliz desde aquella noche inicial del 13 de enero de 1979, una semana después de una presentación en Villa Gesell. Fue la ciudad bonaerense en la que hubo más misas ricoteras. Exactamente 20 años después del debut fue la despedida: el último recital de Los Redondos en Provincia ocurrió en el Patinódromo el 20 de junio de 1999. En el medio pasaron otros lugares entrañables para Solari como el boliche Go en la zona de Constitución marplatense que lo disfrutó 9 noches entre 1994 y 1996.

También hay una gira especial a Mar del Plata que terminó con un recital sorpresa en Villa Gesell y que se produjo el viernes 5 de febrero de 1988 en el pub Massachusetts. El concierto fue organizado esa misma tarde y hubo presentación de algunos temas de “Un baión para el ojo idiota” que salió a la venta unos meses después, en mayo de 1998.

En otra presentación por La Feliz hubo una parada por la ciudad de Balcarce en el Club del Trabajo el 17 de agosto de 1991 en uno de los shows con menos convocatoria. Antes de comenzar con los bises el Indio agradeció a los presentes porque "hoy estaríamos bastante solos sin ustedes...". Una semana antes habían actuado en el Teatro San Martín y la estadía en Mar del Plata se extendió por una semana.

La Plata, una relación especial

Carlos Solari había nacido en enero de 1949 pero el trabajo de su padre José, empleado del Correo, lo llevó a La Plata de chico donde pasó luego su adolescencia en una casa de la calle 41 entre 7 y 8. Ese PH quedó en su poder cuando sus padres se fueron a vivir a Valeria del Mar y allí comenzaron los encuentros con Eduardo Beilinson (Skay) tras la presentación de su amigo Guillermo Beilinson.

Su amistad con Guillermo Beilinson lo llevó a conocer a su hermano Eduardo (Skay) y así se inició el recorrido de los Redondos.

En cuanto a los escenarios, La Plata fue una ciudad esquiva para las presentaciones de Los Redondos ya que esos primeros dos shows en el Teatro Lozano solo le siguieron 11 recitales.

No hubo un lugar fijo y así hubo shows en Aquí Club Discotheque en 1980 o en el Microestadio de Gimnasia dos años después y también pasaron por el Teatro Ciudad de La Plata y el Coliseo Podestá y una presentación en el Club Banco Provincia en City Bell.

En 1988 llegó el primer recital en el Estadio Atenas, a metros de Plaza Moreno. Los Redondos ya no eran los mismos porque los seguidores se multiplicaban muy rápido y la masividad traía riesgos.

El 11 y 12 de mayo de 1990 hubo dos presentaciones en el escenario de la avenida 13 entre 58 y 59 y todo se desmadró.

En el segundo de los shows incidentes con la policía terminaron con corridas de jóvenes escapando hacia Plaza Moreno, otros que lograron reingresar a Atenas y un espectáculo manchado. Los Redondos debieron interrumpir el recital, pero finalmente lo terminaron. La violencia policial contra los feligreses ricoteros podría decirse que se inauguró esa noche en La Plata, un año antes de la muerte de Walter Bulacio a la salida en las inmediaciones de Obras en la Ciudad de Buenos Aires.

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“No alimentemos la mierda que se nos viene encima. Estamos solos, no sé si se dieron cuenta, estamos solos. No sean boludos, estamos solos. Cuídense, cuídense”, dijo el Indio aquella noche.

Ese concierto manchado del Club Atenas fue el última para Los Redondos en la Ciudad que los vio nacer pese a que la banda estuvo activa 11 años más y hubo 83 misas ricoteras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país.

Había un show programado para agosto de 1990 en Atenas, pero debió ser cancelado y luego hubo varios intentos para volver a tocar y todos fracasaron.

En los años posteriores, la convocatoria de los Redondos se volvió masiva, lo que exigía estadios grandes y predios preparados y La Plata no contaba con esa infraestructura en ese momento.

Quince años después el Indio tuvo revancha. Tras la separación con Skay y compañía: el 12 de noviembre de 2005 fue su presentación al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único tras 4 años fuera de los escenarios.

El show sirvió para presentar en vivo "El tesoro de los inocentes (bingo fuel)", su primer álbum como solista. Otra vez La Plata volvía a ser especial. Fueron dos noches de reencuentro con sus orígenes artísticos en la ciudad que fue testigo de su adolescencia rebelde.

El 21y 22 de diciembre de 2008: Regresó al Estadio Único para presentar su disco "Porco Rex". Fueron 4 shows con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para cerrar un total de 17 presentaciones en la capital bonaerense.

Olavarría, una experiencia tormentosa

La relación del Indio con Olavarría fue una historia particular y tormentosa. Luego de varios recitales que terminaron en incidentes en la Ciudad de Buenos Aires, los Redondos decidieron volver a un escenario bonaerense. Estaban planificadas dos presentaciones el 16 y el 17 de agosto de 1997 en el estadio Parque Carlos Guerrero, de Estudiantes de Olavarría, con capacidad para 7.000 personas. Todo terminó mal.

El entonces intendente radical Helios Eseverri, suspendió los shows tras dictar un decreto municipal alegando posibles hechos de violencia y desorden público.

La decisión motivó un hecho inédito en la historia de la banda y de Solari dieron una mítica conferencia de prensa en la que señaló: "Hicimos todo lo posible por traer la fiesta a Olavarría. Sólo faltó que nos pidieran que nos cambiáramos el nombre. Estamos muy dolidos y amargados por los chicos.".

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Diez años después el Indio se sacó las ganas y desembarcó en Olavarría con los Fundamentalistas. Fue su último show de manera presencial -luego hubo varias apariciones por pantalla- y fue una misa ricotera a la que asistieron entre 200.000 y 300.000 fieles en el predio rural La Colmena.

Olavarria El Indio en su último recital en Olavarría.

La fiesta no pudo ser total porque dos personas murieron por asfixia ante la marea humana que se registró esa noche.

Fue la última función de una carrera brillante y de una relación especial con la provincia de Buenos Aires que se había iniciado 40 años antes en un concierto íntimo en el Teatro Lozano y terminó ante una multitud en Olavarría.

Todos los recitales en la Provincia

Los Redondos (68)

1) 26.11.1977 – Teatro Lozano, La Plata

2) 1.04.1978 – Teatro Lozano, La Plata

3) 06.01.1979 – Villa Gesell

4) 13.01.1979 – Mar del Plata

5) 07.09.1980 – Aquí Club Discotheque, La Plata

6) 06.12.1981 – Club Banco Provincia, City Bell

7) 21.09.1982 – Microestadio Gimnasia y Esgrima, La Plata

8) 05.11.1982 – La Plata

9) 30.01.1984 – Estudios Tubai, Azul

10)14.09.1984 – Teatro Ciudad de La Plata

11) 14.12.1985 – Luar Bar, Lomas de Zamora

12) 17.07.1987 – Teatro Coliseo Podestá, La Plata

13) 24.07.1987 – Piet Discotheque, Mar del Plata

14) 06.11.1987 – Facultad de Arquitectura, General Belgrano

15) 13.11.1987 – Saint Moritz, San Isidro

16) 07.01.1988 – Látex Disco, Mar del Plata

17) 08.01.1988 – Látex Disco, Mar del Plata

18) 05.02.1988 – Massachussets, Villa Gesell

19) 19.03.1988 – Saint Moritz, San Isidro

20) 11.06.1988 – Salón Cervecero, Quilmes

21) 09.07.1988 – Teatro Tronador, Mar del Plata

22) 03.09.1988 – Estadio Atenas, La Plata

23) 10.09.1988 – Garage, Zárate

24) 17.09.1988 – Estadio Chico, Quilmes

25) 12.11.1988 – Estadio Chico, Quilmes

26) 08.12.1988 – Garage, La Plata

27) 21.04.1989 – Skylab Disco, San Justo

28) 24.06.1989 – Polideportivo Gimnasia y Esgrima de La Plata

29) 07.07.1989 – Skylab, San Justo

30)14.07.1989 – La Cúpula, Temperley

31) 15.07.1989 – La Cúpula, Temperley

32) 28.07.1989 – Pinar de Rocha, Villa Sarmiento

33) 19.08.1989 – Teatro Radio City, Mar del Plata

34) 20.08.1989 – Teatro Estrada, Tandil

35) 21.08.1989 – Teatro Estrada, Tandil

36) 09.09.1989 – Sobredosis Discotheque, Villa Ramallo

37) 11.05.1990 – Estadio Atenas, La Plata

38) 12.05.1990 – Estadio Atenas, La Plata

39) 26.05.1990 – Estadio José María Minella, Mar del Plata

40) 10.08.1991 – Teatro San Martín, Mar del Plata

41) 17.08.1991 – Club de Trabajo, Balcarce

42) 12.10.1991 – Instituto Santa Lucía, Florencio Varela

43) 13.10.1991 – Instituto Santa Lucía, Florencio Varela

44) 01.05.1992 – Microestadio Antonio Rotili, Lanús

45) 02.05.1992 – Microestadio Antonio Rotili, Lanús

46) 03.05.1992 – Microestadio Antonio Rotili, Lanús

47) 17.07.1992 – Microestadio Racing Club, Avellaneda

48) 18.07.1992 – Microestadio Racing Club, Avellaneda

49) 19.07.1992 – Microestadio Racing Club, Avellaneda

50) 07.08.1992 – Teatro San Martín, Mar del Plata

51) 08.08.1992 – Teatro San Martín, Mar del Plata

52) 12.08.1994 – Go! Disco, Mar del Plata

53) 13.08.1994 – Go! Disco, Mar del Plata

54) 14.08.1994 – Go! Disco, Mar del Plata

55) 13.10.1995 – Go! Disco, Mar del Plata

56) 14.10.1995 – Go! Disco, Mar del Plata

57) 15.10.1995 – Go! Disco, Mar del Plata

58) 07.06.1996 – Go! Disco, Mar del Plata

59) 08.06.1996 – Go! Disco, Mar del Plata

60) 09.06.1996 – Go! Disco, Mar del Plata

61) 26.10.1996 – Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata

62) 27.10.1996 – Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata

63) 08.03.1997 – Patinódromo, Mar del Plata

64) 04.10.1997 – Estadio Municipal General San Martín, Tandil

65) 18.12.1998 – Estadio Presidente Perón, Avellaneda

66( 19.12.1998 – Estadio Presidente Perón, Avellaneda

67) 19.06.1999 – Patinódromo, Mar del Plata

68) 20.06.1999 – Patinódromo, Mar del Plata

Los Fundamentalistas (10)

12.11.2005 – Estadio Único de La Plata

13.11.2005 – Estadio Único de La Plata

05.07.2008 – Hipódromo de Tandil

20.12.2008 – Estadio Único de La Plata

21.12.2008 – Estadio Único de La Plata

13.11.2010 – Hipódromo de Tandil

03.09.2011 – Autódromo Eusebio Marcilla, Junín

03.12.2011 – Hipódromo de Tandil

12.03.2016 – Hipódromo de Tandil

11.11.2017 – Predio Rural La Colmena, Olavarría

Fuente: Agencia DIB