3 de noviembre de 2025 - 12:03

Chascomús: la Peregrinación ciclista a Luján celebra sus 40 años

Con la participación del obispo de Chascomús, la peregrinación ciclista se larga el sábado 8 de noviembre a las 06:00, con rumbo a la Basílica de Luján.

Por Agencia DIB
La peregrinación ciclista a Luján, unos 200 kilómetros desde Chascomús. (El Cronista)

La tradicional Peregrinación Ciclista a la Basílica de Luján se realizará los días 8 y 9 de noviembre, en una edición histórica que celebra los 40 años ininterrumpidos de este evento que combina fe, deporte y comunidad. La confirmación fue realizada por el reconocido deportista y multicampeón Juan Carlos Haedo, gestor de la iniciativa, informó El Cronista.

El evento de fe y deporte incluirá la participación del obispo Juan Ignacio Liébana en bicicleta. Las inscripciones cierran el 4 de noviembre y se espera una participación récord de ciclistas.

En diálogo radial, Haedo destacó que la organización busca darle un “marco distinto por tratarse de los 40 años”. La agenda incluirá novedades como la participación del obispo Juan Ignacio Liébana, quien acompañará un tramo del recorrido en bicicleta, y un acto especial de reapertura del cartel del circuito en el Polideportivo Municipal que lleva el nombre del ciclista.

El recorrido de la peregrinación

La largada está programada para el sábado 8 de noviembre a las 6 de la mañana, con el punto de concentración en el Polideportivo Municipal. Desde allí, los ciclistas partirán hacia Ranchos, la primera parada técnica, para luego continuar el recorrido hasta la Basílica de Luján.

El regreso a Chascomús será recibido con una verdadera fiesta:

* Acto Central: Habrá música en vivo, un recibimiento oficial y la bendición de los peregrinos frente a la Catedral.

* Símbolo Conmemorativo: Se confeccionó una bandera de 12 metros, que se utilizará para retratar la llegada a la Basílica, simbolizando el espíritu que une a los ciclistas locales.

“El obispo nos va a acompañar, y eso nos llena de orgullo. Queremos que esta edición sea inolvidable”, afirmó Haedo, quien anticipó que se espera una participación récord de peregrinos.

Las inscripciones para formar parte de este evento continúan abiertas hasta el martes 4 de noviembre, ofreciendo cupos para alojamiento tanto en hotel como en camping en Luján.

Un control de tránsito en una ruta bonaerense. 

Multas más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000

