Oliden, el pueblo turístico rural de Brandsen famoso por sus galletas de campo

La Fiesta de la Galleta de Campo atrae a miles de turistas.

"La Olidense", la panadería que dio origen a la Fiesta Provincial de la Galleta de Campo.

Aunque está muy cerca, no son muchos los que conocen la belleza de Oliden , un pueblito rural del municipio de Brandsen, con no más de cinco manzanas, unos 250 habitantes permanentes, y que está a media hora de La Plata y una de la ciudad de Buenos Aires.

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Abogado, militar y político argentino, Manuel Luis de Oliden (1784-1869) tuvo un rol muy activo y multifacético durante las primeras décadas del proceso de la Independencia en el Río de la Plata. Nacido en Buenos Aires en el seno de una familia tradicional y acomodada, Oliden viajó de joven al Alto Perú para estudiar donde se graduó como doctor en Leyes en la prestigiosa Universidad de Chuquisaca (Charcas).

Desde un principio apoyó las causas patrióticas. En 1812, financió de su propio bolsillo y organizó el cuerpo de "Decididos Voluntarios", grupo que se incorporó al Ejército del Norte que comandaba el general Manuel Belgrano. Oliden , como capitán de granaderos, participó en las campañas a Salta y Potosí.

En su rol político, fue gobernador intendente de Buenos Aires entre 1815 y 1818. En 1816 fue elegido para ser congresal en el histórico Congreso de Tucumán, pero declinó el honor para quedarse al frente del gobierno porteño.

En el anárquico año de 1820, Oliden se desempeñó como ministro de Gobierno y Hacienda de la provincia de Buenos Aires. En ese rol, fue un actor clave y encargado de las complejas negociaciones de paz que buscaron calmar las aguas entre Buenos Aires y los caudillos del litoral, Estanislao López (Santa Fe) y Francisco Ramírez (Entre Ríos).

Alejado de la función pública, pasó sus últimas décadas dedicado a la vida rural en su estancia Barros Blancos, en el partido de Chascomús, donde falleció a los 85 años.

Oliden, un pueblo de 111 años

OLIDEN ESTACION (1) rs La estación de Oliden luce intacta. @turismopba

Como en muchos otros ejemplos bonaerenses, Oliden tuvo primero estación y luego un pueblo fundado oficialmente. Era una de las estaciones del Ramal Rufino de Elizalde (en la ciudad de La Plata)-Lezama, del Ferrocarril del Sud, que unía una serie de pequeños parajes rurales.

Inmediatamente después de las vías, Oliden empezó a tomar forma institucional. En 1915 se creó el edificio de la Delegación Municipal, en 1918 abrió sus puertas la Escuela N° 4 "Mariano Moreno" y, unas décadas más tarde, en 1945, se bendijo la Capilla Inmaculada Concepción de María. Oliden alcanzó su máximo esplendor en la década del 40 cuando se fundaron las escuelas, el club social Unión Olidense y el Club Sport Juventud Unida.

Tras la nacionalización de los ferrocarriles en 1948, el Ferrocarril del Sud pasó a formar parte del Roca. Hasta que en 1977 se clausuró el ramal y se dispuso el desmantelamiento de sus vías. La consecuencia fue un inmediato éxodo poblacional, casi al punto de desaparecer. Hasta que apareció el turismo gastronómico y alumbró el futuro.

El resurgimiento de un pueblo turístico

Fiesta-de-la-Galleta-de-Campo-en-Oliden rs La Fiesta de la Galleta de Campo atrae a miles de turistas. @turismopba

Sus lindos paisajes rurales y las comidas típicas criollas hacen de la visita a Oliden una experiencia para todos los sentidos. Hay opciones de alojamiento en casas de familia y hosterías, así como restaurantes y almacenes que ofrecen comida casera y atención cordial.

El punto más alto se da en primavera, con la Fiesta Provincial de la Galleta de Campo, promovida por la panadería más vieja del lugar -La Olidense- y en homenaje a los primeros panaderos rurales y sus recetas al horno de leña. En la celebración hay gastronomía tradicional criolla como asado de vaca y cordero; producciones regionales como embutidos, miel, quesos y dulces; espectáculos folclóricos y muestra de artesanías.

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La salida turística rindió sus frutos en Oliden. Los 152 habitantes que tenía en 2001, pasaron a 183 en el censo de 2010, y 244 en el de 2020. Su gran ventaja es la facilidad para llegar tanto desde La Plata como de CABA, por lo que es uno de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires más próximos a las grandes urbes.

Qué visitar en Oliden

oliden galleta de campo rs La galleta de campo que hizo famoso a Oliden. @turismopba

El trazado urbano alrededor del antiguo predio de la estación de tren

Capilla Inmaculada Concepción de María

La estación del ferrocarril

La panadería “La Olidense”

Negocios de venta de miel, embutidos, quesos y dulces de la zona, como el almacén de chacinados “La Piara de Oscar Etcheverry y flia”. También hay un almacén de ramos generales y una pulpería.

Los restaurantes ofrecen platos tradicionales, como las famosas empanadas criollas y carnes asadas. Y en la panera, claro, la galleta de campo.

Oliden Panadería (1) rs "La Olidense", la panadería que dio origen a la Fiesta Provincial de la Galleta de Campo. @turismopba

Cómo llegar

Oliden es fácilmente accesible desde Buenos Aires en auto, tomando la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego la Ruta Provincial 36. El viaje dura aproximadamente una hora, dependiendo del tráfico.

Fuente: Agencia DIB