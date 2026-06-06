De Mar del Plata a París: ¡Horacio Zeballos bicampeón de Roland Garros!

Marcel Granollers y Horacio Zeballos, con la sana costumbre de ganar en Roland Garros.

El marplatense Horacio Zeballos , en pareja con el español Marcel Granollers, consiguió lo que nadie lograba desde 2013: ganar por segundo año consecutivo en el torneo de dobles de Roland Garros, el tercer Grand Slam del año, al vender a la dupla Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña) por 6-4, 6-2, en una hora y 16 minutos.

Horacio Zeballos, el genio marplatense del dobles, consolidó su leyenda en el US Open

Con 41 (Zeballos) y 40 años (Granollers), los flamantes bicampeones en París repitieron la hazaña de que los hermanos Bob y Mike Bryan lo hicieron por última vez hace 13 años. Son la quinta pareja que repite título en París dos años consecutivos.

La dupla hispano-argentina se ha consolidado como una de las parejas más temidas en los Grand Slam , alzándose con tres de los últimos cinco majors: Roland Garros 2025, US Open 2025 y Roland Garros 2026. Además, tanto en Wimbledon 2025 como en el Abierto de Australia 2026 llegó a la semifinal.

En la final francesa 2026, Zeballos y Granollers se encontraron muy cómodos al resto -ganaron el 54% de los puntos a la espera del servicio- y convirtieron 5 de las 11 oportunidades de quiebre que disfrutaron, según las estadísticas Infosys ATP.

Sin títulos en 2026 hasta este sábado, tras caer en las finales de Dallas y el ATP Masters 1000 de Roma, Granollers y Zeballos levantaron en París su título 16 como equipo.

Fuente: Agencia DIB