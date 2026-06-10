miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 08:23

Fin de semana largo con sabores, aniversarios, pesca y carreras en toda la Provincia

Trufas, pastelitos, alfajores, miel, libros, visitas, pesca y carreras por toda la Provincia en un fin de semana largo para saborear, pasear o ejercitarse.

Por Agencia DIB
La quinta edición de Ñam, en Coronel Suárez, es una de las tentaciones del fin de semana largo.

La quinta edición de Ñam, en Coronel Suárez, es una de las tentaciones del fin de semana largo.

@turismopba
las dos leguas de villa iris RS
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Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor rs
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SAAVEDRA (Espartillar) - Trufas (5) rs
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Eventos gastronómicos

5º Fiesta de la Trufa Negra Argentina en Pigüé, partido de Saavedra

Sábado 13 y domingo 14, de 11:00 a 18:00, en el Club Sportivo Belgrano.

Más noticias
Un fin de semana para conocer el palacio municipal de Rauch, obra de Francisco Salamone.

Fin de semana con obras de Salamone, ferias del libro, miel y mucho deporte
Chascomús, uno de los lugares más elegidos para disfrutar en un fin de semana largo.

Listos para una escapada: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Experiencia gastronómica, productiva y turística en un fin de semana largo que reúne a productores, cocineros y emprendedores, en masterclass y charlas, demostraciones y presentaciones, cocina en vivo, vinos y maridajes, y productores regionales. Entrada arancelada.

SAAVEDRA (Espartillar) - Trufas (5) rs

4º Fiesta del Pastelito en Gómez, partido de Brandsen

Domingo 14, a las 10, en el predio de la Estación de Gómez.

Artistas locales, paseo del pastelito, patio gastronómico, artesanías y emprendimientos, espectáculos de folclore, baile campero y Concurso al mejor pastelito. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gomezturismo/ -

5° ÑAM – Paseo Gastronómico Gourmet en Coronel Suárez

Sábado 13 y domingo 14, desde las 16:00, en el Mercado de las Artes.

Masterclass de cocina, degustaciones, comida gourmet, cerveza artesanal, productores, catas, espectáculos en vivo y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/

Feria Sabores del Mundo en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas

Sábado 13 al lunes 15, de 10:30 a 23:00, frente al Palacio Municipal.

Comidas típicas de distintos países y regiones, feria de alfajores artesanales,

artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y bandas tributo. Entrada gratuita.

Más información: /www.instagram.com/saboresdelmundoferia/

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor rs

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Atlántida, Mar Chiquita

Sábado 13 al lunes 15, a las 14:00, en la plaza Héctor Berdasco

Variedades de alfajores y productos a base de chocolate, cocina en vivo, artesanías y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

Expo Miel 2026 - 28º Fiesta Nacional de la Miel, en Azul

Viernes 12 y sábado 13, de 8:30 a 18, en la Sociedad Rural de Azul

Participación de más de 80 firmas relacionadas con la explotación de la abeja melífera. Entrada arancelada. Más información: www.expomielazul.com.ar/

Aniversarios

129° Aniversario de Norberto de la Riestra, partido de 25 de Mayo

Sábado 13, a las 13:00 y domingo 14, desde las 9, en Norberto de la Riestra.

Paseo de artesanías y emprendimientos, jineteada, espectáculos musicales con artistas locales y regionales, desfile criollo y desfile cívico. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/prensa.delegacionriestra

Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026, partido de Merlo

Fiesta-Patronal-de-San-Antonio-de-Padua rs

Domingo 14 y lunes 15, desde las 13:00, frente a la iglesia San Antonio de Padua.

Encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y la participación de las escuelas locales. Más información: www.instagram.com/merlocultura/

Fiesta de San Antonio de Padua 2026

Sábado 13, desde las 10:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Acto inaugural con danzas tradicionales, música en vivo, chocolate caliente, procesión por las calles del pueblo y Santa Misa. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismoareco/

50° Aniversario de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown

Jueves 12 al domingo 14, en distintos horarios, en la plaza Puerto Argentino.

Jueves, a las 14, acto institucional, emprendimientos y gastronomía local; desde las 19, noche de rock con Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso. Viernes, a las 14, puestos gastronómicos y emprendimientos; a las 20, Roman El Original y la participación de GPS y Le Pande Band. Sábado, desde las 13, 3° Festival de Pastelitos Criollos con música y danzas folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/institutodelasculturasbrown/

Eventos culturales

FILAB en los Barrios en Malvinas Argentinas, Almirante Brown

Viernes 12, de 9 a 21; sábado 13, de 14 a 2, en plaza Puerto Argentino.

La Feria Internacional del Libro llega a Almirante Brown con FILAB en los Barrios. En esta ocasión la sede es Malvinas Argentinas, con la participación de librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/educacion.brown/

Festivalero 2026 en Tres Arroyos

Sábado 13, a las 20:30, en el Salón de Uso Múltiples de la EEST N°1.

Espectáculos de danza con el Ballet del Centro de Jubilados y Pensionados, Qispi Kay, Newen Pewna, Cerro 7 Colores, La Guarda, Arrullo Folk, Rurales de la Danza, La Guarda y Eugenia Cardozo. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/cultura.tresarroyos/

Settimana dell’Italianità 2026 en Maipú

Lunes 15, a las 19, en el Teatro Sociedad Italiana.

Velada musical con la presentación del Coro Lírico Va Pensiero y el Coro Municipal de Maipú. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/

Visita Guiada Dramatizada - La Capilla de los Negros en Chascomús

Sábado 13 y domingo 14, a las 18:00, en la Capilla de los Negros

Experiencia sensorial y participativa con actores y músicos locales que encarnan a antiguos miembros de la cofradía afrodescendiente. Entrada: $15.000 (a la venta en Casa de Casco).

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/

Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales en La Plata

Sábado 13, a las 15:30, en Casa Curutchet.

Recorrido a pie para descubrir algunos sitios emblemáticos de la ciudad: Casa Curutchet, Boulevard 53 entre 1 y 2; Museo de los Trabajadores Evita, av. 51 N° 417 entre 3 y 4; Pasaje Rodrigo, av. 51 entre 4 y 5; y Baxar Mercado, av. 51 e/ 5 y 6. Duración aproximada: 2 horas. Actividad arancelada con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Walking Tour 2026: Misterios de la Fe en La Plata

Domingo 14, a las 11, en el Colegio San José, calle 11 entre 51 y 53.

Recorrido guiado por algunos de los íconos religiosos de la ciudad: Colegio San José, Catedral de la Inmaculada Concepción, Santuario de Schoenstatt e Iglesia María Rosa Mística. Historia, fe y arquitectura en una experiencia única que conecta lo espiritual con lo cultural. Duración aproximada: 1 hora 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Relevamiento de Rapaces Urbanas en Pinamar

Domingo 14, de 10 a 11, en Valle Fértil y Constitución.

Jornada de relevamiento de aves en zona urbanizada. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/coa.verdon.madariaga.pinamar/

27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, Berazategui

Viernes 12 de junio al domingo 5 de julio, de 15 a 19, en el CC El Patio.

Con la participación de artesanos de todo el país. Viernes 12, a las 17:30, inauguración. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/culturabe/

Muestra del Pintor Miguel Prelato en San Pedro

Sábado 13, a las 17:00, en el Museo Fray José María Bottaro.

Muestra en homenaje al artista sampedrino Miguel Prelato, quien a través de su obra recorre el paisaje y la sensibilidad del río. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismo_cultura_sanpedro/

Eventos deportivos

37º Prueba Atlética Día del Vidriero Saverio Terminiello en Berazategui

Sábado 13, a las 16, desde avenida 14 y 143.

Carrera que recuerda a los obreros de la fábrica Rigolleau y a los impulsores de esta prueba atlética. Distancia de 10 kilómetros certificados por World Athletics. Kit del corredor: incluye número chip integrado y remera oficial para los primeros 500 inscriptos. No se entregarán kits ni remeras, ni habrá inscripciones el día de la carrera. Actividad gratuita.

Más información: berazategui.gob.ar/

Maratón Cross 7K en Villa Gesell

Sábado 13, a las 15:00, desde el Acceso Norte, Camino de los Pioneros N° 1921.

Maratón cross de 7 kilómetros y kid participativo de 1 kilómetro. Premios a las categorías general y participativo, damas y caballeros. Inscripción: $25.000 y un alimento no perecedero (se realiza el mismo día).

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/marat-n-cross-7-k-B01CB521E2

3° Maratón 6 Ciudades en Carhué, Adolfo Alsina

Domingo 14, a las 11:30, desde la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Distancias de 2,5; 5 y 10 kilómetros por paisajes únicos. Actividad arancelada. Inscripción www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716.

Trekking Especial con Asado en Balcarce

Domingo 14, a las 8:00, en Sierra La Barrosa.

Jornada de trekking y asado con senderismo por la naturaleza del paisaje serrano. Dificultad baja. Se recomienda llevar agua y ropa cómoda. Actividad arancelada.

Más información: balcarce.gob.ar/event/trekking-especial-con-gran-asado/

Maratón Cooperativa en Martínez de Hoz, partido de Lincoln

Domingo 14, a las 10:30 desde la sede de los Bomberos Voluntarios.

Distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, en las categorías libre de 7 a 70 años. Inscripción: $25.000 (incluye la remera oficial). La entrega de kits y acreditación se realizará el mismo día de la carrera, de 8:30 a 9:30.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

7º Concurso de Pesca Embarcada en Sauce Grande, Monte Hermoso

Domingo 14, desde las 7, en la Laguna Sauce Grande.

Certamen de pesca embarcada con premios al pejerrey de mayor peso. A las 7, apertura del predio; de 10 a 15, concurso. Premios: $7.000.000, $3.000.000 y $2.000.000. Inscripción arancelada: $100.000 por persona. Incluye desayuno de recepción y almuerzo, sin bebida.

Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/concurso-de-pesca-embarcada/

Duggan Corre - 2° Fecha del Campeonato 2026, San Antonio de Areco

Domingo 14, a las 11, en el Centro de Jubilados.

Distancias de 1 kilómetro, competitivos; 6, Recreativos y 3 de correcaminata. Inscripción arancelada. Más información: www.instagram.com/deportesareco/

las dos leguas de villa iris RS

12º Las 2 Leguas de Villa Iris, partido de Puan

Domingo 14, a las 10:30, desde Villa Iris.

Carrera de pedestrismo con la opción de compartir un asado al finalizar. Circuito accesible por calles y caminos de la localidad. Prueba principal de 10 kilómetros en las categorías masculino y femenino. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/las2leguas/

Fuente: Agencia DIB

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