Fin de semana largo con sabores, aniversarios, pesca y carreras en toda la Provincia

La quinta edición de Ñam, en Coronel Suárez, es una de las tentaciones del fin de semana largo.

Sábado 13 y domingo 14, de 11:00 a 18:00, en el Club Sportivo Belgrano.

Listos para una escapada: cuántos fines de semana largos quedan en el año

Fin de semana con obras de Salamone, ferias del libro, miel y mucho deporte

Experiencia gastronómica, productiva y turística en un fin de semana largo que reúne a productores, cocineros y emprendedores, en masterclass y charlas, demostraciones y presentaciones, cocina en vivo, vinos y maridajes, y productores regionales. Entrada arancelada.

4º Fiesta del Pastelito en Gómez, partido de Brandsen

Domingo 14, a las 10, en el predio de la Estación de Gómez.

Artistas locales, paseo del pastelito, patio gastronómico, artesanías y emprendimientos, espectáculos de folclore, baile campero y Concurso al mejor pastelito. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gomezturismo/ -

5° ÑAM – Paseo Gastronómico Gourmet en Coronel Suárez

Sábado 13 y domingo 14, desde las 16:00, en el Mercado de las Artes.

Masterclass de cocina, degustaciones, comida gourmet, cerveza artesanal, productores, catas, espectáculos en vivo y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/

Feria Sabores del Mundo en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas

Sábado 13 al lunes 15, de 10:30 a 23:00, frente al Palacio Municipal.

Comidas típicas de distintos países y regiones, feria de alfajores artesanales,

artesanías y emprendimientos, espectáculos en vivo y bandas tributo. Entrada gratuita.

Más información: /www.instagram.com/saboresdelmundoferia/

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor rs @turismopba

Festival Itinerante del Chocolate y el Alfajor en Atlántida, Mar Chiquita

Sábado 13 al lunes 15, a las 14:00, en la plaza Héctor Berdasco

Variedades de alfajores y productos a base de chocolate, cocina en vivo, artesanías y sorteos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

Expo Miel 2026 - 28º Fiesta Nacional de la Miel, en Azul

Viernes 12 y sábado 13, de 8:30 a 18, en la Sociedad Rural de Azul

Participación de más de 80 firmas relacionadas con la explotación de la abeja melífera. Entrada arancelada. Más información: www.expomielazul.com.ar/

Aniversarios

129° Aniversario de Norberto de la Riestra, partido de 25 de Mayo

Sábado 13, a las 13:00 y domingo 14, desde las 9, en Norberto de la Riestra.

Paseo de artesanías y emprendimientos, jineteada, espectáculos musicales con artistas locales y regionales, desfile criollo y desfile cívico. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/prensa.delegacionriestra

Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026, partido de Merlo

Fiesta-Patronal-de-San-Antonio-de-Padua rs @turismopba

Domingo 14 y lunes 15, desde las 13:00, frente a la iglesia San Antonio de Padua.

Encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y la participación de las escuelas locales. Más información: www.instagram.com/merlocultura/

Fiesta de San Antonio de Padua 2026

Sábado 13, desde las 10:00, en diferentes espacios de la ciudad.

Acto inaugural con danzas tradicionales, música en vivo, chocolate caliente, procesión por las calles del pueblo y Santa Misa. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismoareco/

50° Aniversario de Malvinas Argentinas, partido de Almirante Brown

Jueves 12 al domingo 14, en distintos horarios, en la plaza Puerto Argentino.

Jueves, a las 14, acto institucional, emprendimientos y gastronomía local; desde las 19, noche de rock con Tres Tiros, Primavera Nacional y Pulso Nervioso. Viernes, a las 14, puestos gastronómicos y emprendimientos; a las 20, Roman El Original y la participación de GPS y Le Pande Band. Sábado, desde las 13, 3° Festival de Pastelitos Criollos con música y danzas folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/institutodelasculturasbrown/

Eventos culturales

FILAB en los Barrios en Malvinas Argentinas, Almirante Brown

Viernes 12, de 9 a 21; sábado 13, de 14 a 2, en plaza Puerto Argentino.

La Feria Internacional del Libro llega a Almirante Brown con FILAB en los Barrios. En esta ocasión la sede es Malvinas Argentinas, con la participación de librerías, editoriales, escritores y artistas invitados. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/educacion.brown/

Festivalero 2026 en Tres Arroyos

Sábado 13, a las 20:30, en el Salón de Uso Múltiples de la EEST N°1.

Espectáculos de danza con el Ballet del Centro de Jubilados y Pensionados, Qispi Kay, Newen Pewna, Cerro 7 Colores, La Guarda, Arrullo Folk, Rurales de la Danza, La Guarda y Eugenia Cardozo. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/cultura.tresarroyos/

Settimana dell’Italianità 2026 en Maipú

Lunes 15, a las 19, en el Teatro Sociedad Italiana.

Velada musical con la presentación del Coro Lírico Va Pensiero y el Coro Municipal de Maipú. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiomaipubsas/

Visita Guiada Dramatizada - La Capilla de los Negros en Chascomús

Sábado 13 y domingo 14, a las 18:00, en la Capilla de los Negros

Experiencia sensorial y participativa con actores y músicos locales que encarnan a antiguos miembros de la cofradía afrodescendiente. Entrada: $15.000 (a la venta en Casa de Casco).

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/

Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales en La Plata

Sábado 13, a las 15:30, en Casa Curutchet.

Recorrido a pie para descubrir algunos sitios emblemáticos de la ciudad: Casa Curutchet, Boulevard 53 entre 1 y 2; Museo de los Trabajadores Evita, av. 51 N° 417 entre 3 y 4; Pasaje Rodrigo, av. 51 entre 4 y 5; y Baxar Mercado, av. 51 e/ 5 y 6. Duración aproximada: 2 horas. Actividad arancelada con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Walking Tour 2026: Misterios de la Fe en La Plata

Domingo 14, a las 11, en el Colegio San José, calle 11 entre 51 y 53.

Recorrido guiado por algunos de los íconos religiosos de la ciudad: Colegio San José, Catedral de la Inmaculada Concepción, Santuario de Schoenstatt e Iglesia María Rosa Mística. Historia, fe y arquitectura en una experiencia única que conecta lo espiritual con lo cultural. Duración aproximada: 1 hora 30 minutos. Actividad gratuita con inscripción previa ingresando a: http://bit.ly/4wCH79Z

Relevamiento de Rapaces Urbanas en Pinamar

Domingo 14, de 10 a 11, en Valle Fértil y Constitución.

Jornada de relevamiento de aves en zona urbanizada. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/coa.verdon.madariaga.pinamar/

27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, Berazategui

Viernes 12 de junio al domingo 5 de julio, de 15 a 19, en el CC El Patio.

Con la participación de artesanos de todo el país. Viernes 12, a las 17:30, inauguración. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/culturabe/

Muestra del Pintor Miguel Prelato en San Pedro

Sábado 13, a las 17:00, en el Museo Fray José María Bottaro.

Muestra en homenaje al artista sampedrino Miguel Prelato, quien a través de su obra recorre el paisaje y la sensibilidad del río. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismo_cultura_sanpedro/

Eventos deportivos

37º Prueba Atlética Día del Vidriero Saverio Terminiello en Berazategui

Sábado 13, a las 16, desde avenida 14 y 143.

Carrera que recuerda a los obreros de la fábrica Rigolleau y a los impulsores de esta prueba atlética. Distancia de 10 kilómetros certificados por World Athletics. Kit del corredor: incluye número chip integrado y remera oficial para los primeros 500 inscriptos. No se entregarán kits ni remeras, ni habrá inscripciones el día de la carrera. Actividad gratuita.

Más información: berazategui.gob.ar/

Maratón Cross 7K en Villa Gesell

Sábado 13, a las 15:00, desde el Acceso Norte, Camino de los Pioneros N° 1921.

Maratón cross de 7 kilómetros y kid participativo de 1 kilómetro. Premios a las categorías general y participativo, damas y caballeros. Inscripción: $25.000 y un alimento no perecedero (se realiza el mismo día).

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/marat-n-cross-7-k-B01CB521E2

3° Maratón 6 Ciudades en Carhué, Adolfo Alsina

Domingo 14, a las 11:30, desde la Municipalidad de Adolfo Alsina.

Distancias de 2,5; 5 y 10 kilómetros por paisajes únicos. Actividad arancelada. Inscripción www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716.

Trekking Especial con Asado en Balcarce

Domingo 14, a las 8:00, en Sierra La Barrosa.

Jornada de trekking y asado con senderismo por la naturaleza del paisaje serrano. Dificultad baja. Se recomienda llevar agua y ropa cómoda. Actividad arancelada.

Más información: balcarce.gob.ar/event/trekking-especial-con-gran-asado/

Maratón Cooperativa en Martínez de Hoz, partido de Lincoln

Domingo 14, a las 10:30 desde la sede de los Bomberos Voluntarios.

Distancias de 2, 5 y 10 kilómetros, en las categorías libre de 7 a 70 años. Inscripción: $25.000 (incluye la remera oficial). La entrega de kits y acreditación se realizará el mismo día de la carrera, de 8:30 a 9:30.

Más información: www.instagram.com/turismolincoln/

7º Concurso de Pesca Embarcada en Sauce Grande, Monte Hermoso

Domingo 14, desde las 7, en la Laguna Sauce Grande.

Certamen de pesca embarcada con premios al pejerrey de mayor peso. A las 7, apertura del predio; de 10 a 15, concurso. Premios: $7.000.000, $3.000.000 y $2.000.000. Inscripción arancelada: $100.000 por persona. Incluye desayuno de recepción y almuerzo, sin bebida.

Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/concurso-de-pesca-embarcada/

Duggan Corre - 2° Fecha del Campeonato 2026, San Antonio de Areco

Domingo 14, a las 11, en el Centro de Jubilados.

Distancias de 1 kilómetro, competitivos; 6, Recreativos y 3 de correcaminata. Inscripción arancelada. Más información: www.instagram.com/deportesareco/

las dos leguas de villa iris RS @turismopba

12º Las 2 Leguas de Villa Iris, partido de Puan

Domingo 14, a las 10:30, desde Villa Iris.

Carrera de pedestrismo con la opción de compartir un asado al finalizar. Circuito accesible por calles y caminos de la localidad. Prueba principal de 10 kilómetros en las categorías masculino y femenino. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/las2leguas/

Fuente: Agencia DIB