Arboledas, el Pueblo Turístico rural del municipio de Daireaux

La estación de Arboledas ya no recibe trenes pero nunca perdió su encanto. (turismo@pba)

Su nombre no es ningún misterio. Arboledas - el pueblo turístico de Daireaux - se llama así por la gran cantidad de árboles que se plantaron para proteger del viento de la pampa a la estación y las viviendas que se levantaron a su alrededor.

Y al igual que tantos pueblos bonaerenses, surgió con la llegada del ferrocarril: el 1° de agosto de 1910 se inauguró la Estación Arboledas del Ferrocarril Midland. Hoy es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires.

El Ferrocarril Midland -su nombre oficial era Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires y tenía capitales franco-belgas- conectaba Puente Alsina (en la Ciudad de Buenos Aires) con la ciudad de Carhué, pasando por pueblos como Libertad, Plomer, Mercedes, Navarro, Daireaux y, por supuesto, Arboledas.

Tenía una característica particular, su trocha angosta de un metro , por lo que sus viajes eran más lentos, para que no se bambolearan los vagones, y con una menor capacidad de carga. De todos modos fue clave en el desarrollo económico del centro-oeste de la Provincia.

El servicio del ramal sufrió duros golpes en la década del 70, y en especial, a principios de los 1990, con el levantamiento del ramal, lo que significó el fin de la prosperidad para muchos pueblos como Arboledas, que perdieron su principal medio de transporte y conexión económica.

La reconversión de Arboledas

En las últimas décadas, el pueblo encontró presente y futuro en el turismo rural. Si bien la mayoría de sus 900 habitantes viven de la producción agrícolo-ganadera, Arboledas transformó su paz y la vida en el campo en atractivos para los que huyen del estrés citadino.

Qué conocer en Arboledas

La Estación de Tren: sigue siendo el punto de encuentro.

Las centenarias construcciones: Las calles y casas mantienen una arquitectura de principios del siglo XX, con casonas bajas y amplias veredas.

El Club Social y Deportivo Atlético Arboledas: centro de la vida social y deportiva.

El Almacén de Ramos Generales “Lo de Cura”

Rutas Rurales: El entorno es ideal para realizar paseos en bicicleta o caminatas por los caminos de tierra que rodean el pueblo.

Fiesta Regional de Cordero: convoca a multitudes cada año, a fines de noviembre. Este 2025 la decimoquinta edición será el 30 de noviembre.

Cómo llegar

Arboledas está a unos 450 kilómetros del AMBA. desde donde hay que tomar la RN N° 205 hasta el kilómetro 317, luego la RP N° 65 hasta Daireaux y después, la RP N° 86 durante 45,5 kilómetros hasta Arboledas.