jueves 11 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 10:58

Máximo Kirchner: "Vamos a dejar la vida para que Cristina sea candidata"

El diputado nacional dejó un mensaje a la interna del peronismo y dejó en claro cuál es el plan de La Cámpora para 2027.

Por Agencia DIB
Máximo Kirchner en el auditorio Batalla Puerto Quebracho.

Máximo Kirchner en el auditorio Batalla Puerto Quebracho.

Prensa MK

El diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó con dureza la situación judicial de Cristina Fernández y dejó un claro mensaje a la interna del PJ al asegurar que el peronismo hará “todo lo posible” para que la expresidenta pueda ser candidata en las próximas elecciones.

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“Queremos que las condiciones se den con una democracia plena y con Cristina en libertad”, expresó en medio de críticas a la Justicia, al tiempo que sostuvo que la sociedad debe tener la posibilidad de elegirla en las urnas. “Si la sociedad quiere elegirla y quien no quiera, no la vota y sanseacabó”, afirmó.

El diputado advirtió que una eventual elección sin la participación de la expresidenta tendría consecuencias políticas e institucionales. “Es una elección que, sin ella poder participar, va a tener grandes problemas. Hay argentinos que no quieren votar otra cosa”, señaló al canal C5N.

“Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir. Con esa forma de pensar -consultado sobre la posibilidad- terminamos aceptando cualquier cosa”, sostuvo Kirchner en lo que pareció un claro mensaje a la interna partidaria y al sector que impulsa a Axel Kicillof como posible aspirante a la presidencia en 2027.

Finalmente, planteó que cada concesión frente a este tipo de decisiones termina deteriorando las condiciones de vida de la población y cerró con una definición contundente sobre el compromiso de su espacio político: “Vamos a dejar la vida para que Cristina pueda participar y sea candidata”.

Kirchner aseguró además que la expresidenta continúa conservando un importante respaldo social. Según señaló, aparece “primera o segunda en todas las encuestas”, incluso en un momento donde, según su mirada, la dirigencia política atraviesa un período de fuerte desgaste y pérdida de credibilidad.

Fuente: Agencia DIB

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