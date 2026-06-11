Villarruel irónica y dura contra Adorni: "Una vergüenza sus explicaciones"

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, en el Senado de la Nación.

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó duramente y con alguna ironía a Manuel Adorni luego de que el jefe de Gabinete cargara en el portal de ARCA y también ante la Oficina Anticorrupción el detalle de sus ingresos y diera explicaciones de su crecimiento patrimonial.

"Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!", escribió Villarruel en la red social al responderle a un usuario de la red social X que le pedía que la saludara.

Se trató de un mensaje que, parcialmente, la vice ya había utilizado hace poco más de un mes, también para enviar un saludo de cumpleaños por redes en la que habló de “cascada”, en relación a una de las refacciones de la casa que se compró Adorni en un country.

Ahora, además de hacer referencia a esa obra que construyó en la pileta de la casa situada en el country Indio Cua, le añadió el detalle del pen drive, en relación a parte de la afirmación que el integrante del Gabinete hizo para justificar su incremento patrimonial. Dijo, en una entrevista, que tuvo un pendrive con medio millón de dólares guardado por años.

Luego, ante otra consulta en la red social X sobre si le había creído a las explicaciones que Adorni dio en el canal LN+, Villarruel sentenció: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones". Fuente: Agencia DIB

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