Menú bonaerense: matambre arrollado con ensalada rusa

Los matambres a la parrilla de la fiesta en El Provincial, partido de 9 de Julio.

El matambre arrollado con ensalada rusa -o simplemente “matambre con rusa”- es una de las entradas más tradicionales y populares de la cocina bonaerense. Es un plato que fusiona un corte típicamente argentino con una guarnición de indudable origen europeo.

Esta semana, Juan Braceli (en YouTube, @cocinerosarg) nos acerca este clásico del Menú bonaerense, infaltable en la carta de todo bodegón o en las fiestas navideñas o, en verdad, en cualquier momento del año.

El término "matambre" es un argentinismo nacido de la unión de las palabras "matar" y "hambre" . A principios y mediados del siglo XIX, Argentina comenzó a estructurar su industria cárnica orientada a la exportación. Los grandes saladeros y, más tarde, los frigoríficos faenaban el ganado vacuno para vender los cortes principales a Europa o producir tasajo. La capa de carne delgada que se encuentra entre el cuero y las costillas de la vaca no se consideraba un corte "noble" para exportar.

Como esa pieza fina de carne era lo primero que se desprendía al cuerear el animal, los dueños de los campos o de los saladeros solían entregarla como parte de pago (o "propina") a los gauchos y peones que realizaban la faena. Para los trabajadores, este corte era una bendición: se cocinaba de forma casi instantánea sobre las brasas y servía, literalmente, para "matar el hambre" antes de que estuviera listo el resto del asado o de comenzar las largas jornadas de viaje.

matambre solo 2 rs Matambre arrollado, con un toque de cocción a la parrilla. @turismopba

Cuenta la leyenda que fue un gaucho quien inventó su forma de preparación: primero, colocó sobre el matambre distintas verduras y las condimentó, después lo arrolló. Por último, antes de cocinarlo, lo ató bien fuerte con el hilo de sus boleadoras para que no se saliera el relleno, y poder llevarlo a caballo, sin que se desarme.

Si bien la técnica de rellenar y enrollar carnes es milenaria en Europa -como el galantine francés o los niños envueltos italianos-, la versión criolla adquirió una personalidad única gracias a los ingredientes disponibles en el campo argentino: el huevo duro entero; la zanahoria en bastones, las arvejas y el morrón, y el condimento local (ají molido, orégano, ajo y perejil, es decir, los mismos componentes del chimichurri).

En 9 de Julio, el matambre es una fiesta

FIESTADELMATAMBRE rs Los matambres a la parrilla de la fiesta en El Provincial, partido de 9 de Julio. @turismopba

En el mes de febrero, en la localidad El Provincial -cuyo nombre oficial es Villa Fournier-, bien cerca de la ciudad de 9 de Julio, se celebra la Fiesta del Matambre. El corazón del evento es el campo de deportes del Club Atlético y Biblioteca 18 de Octubre y lo recaudado se destina a mantener sus instalaciones.

Obviamente, el gran protagonista de la noche es el matambre: sándwiches de matambre a la parrilla, el clásico matambre arrollado, matambre de cerdo, empanadas y choripanes.

Uno de los rasgos más lindos de la Fiesta del Matambre es su espíritu genuino de pueblo. Aunque la organización dispone de cientos de tablones y sillas para los comensales, la costumbre más firme de los vecinos de toda la región (vienen de ciudades vecinas como Carlos Casares, Bragado o Junín) es ir con la reposera bajo el brazo para armar su propia base alrededor de la cancha. Para cantar, bailar y disfrutar del corte más argentino.

Un poco de historia de la ensalada rusa

Matambre con rusa 01 rs Gonre

Los orígenes de la ensalada rusa se encontrarían en la oligarquía zarista. Cuentan que el cocinero franco-belga Lucien Olivier abrió un restaurante en Moscú a mediados del siglo XIX y creó la ensalada a la que bautizó con su apellido. El éxito de la ensalada Oliver fue tan grande que la receta se propagó por toda Europa y de ahí hacia el resto del mundo.

Esta ensalada, cuya característica principal residía en la mezcla de verduras con mayonesa, llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes rusos o de los alemanes del Volga. La versión actual, que contiene papas, arvejas y zanahorias, es una variante alemana de la ensalada de origen ruso, y que su popularidad en el territorio bonaerense se debe a la simpleza de su preparación y a lo sencillo que resulta conseguir sus ingredientes.

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La receta del matambre arrollado con ensalada rusa

Matambre con rusa 06 rs Gonre

Ingredientes para 10 a 12 porciones

Para el matambre

* 1 matambre

* 100 g de queso duro rallado

* ají molido c/n

* perejil c/n

* 1 morrón rojo

* 1 zanahoria

* 1 cebolla de verdeo

* 10 huevos

* sal c/n

Para la ensalada rusa

* 3 tazas de papas cortadas en dados

* 2 tazas de zanahorias cortadas en dados

* 1 taza de arvejas

* sal c/n

* pimienta c/n

* vinagre c/n

* mayonesa a gusto

* 1 cda. de perejil picado

Pasos a seguir

braceli y matambre rs Juan Braceli y su matambre.

Para el matambre

Cortar los morrones y la zanahoria en bastones.

Hervir los huevos 10 minutos y cortar la cocción sumergiéndolos en agua con hielo.

Estirar el matambre y cortar la esquina para emparejar. Desgrasar un poco si tiene mucha grasa.

Espolvorear con queso rallado, ají molido, perejil y sal.

Cortas las puntas de los huevos, de modo tal que cuando se corte el matambre siempre haya clara y yema en la porción, y colocarlos cerca del borde donde se comienza a enrollar.

Distribuir los vegetales de forma pareja: a 5 cm, colocar una fila de morrón rojo; a otros 5 centímetros, una fila de zanahoria y, por último, también a 5 cm, una fila de cebolla de verdeo.

Enrollar, envolver en papel film y atar con hilo choricero.

Hervir de 1 hora y media a 2 horas.

Retirar, dejar enfriar en una prensa o entre dos tablas con un peso arriba, dentro de la heladera.

Para la ensalada rusa

Hervir las papas hasta que estén cocidas, pero firmes.

Hervir las zanahorias.

Hervir las arvejas (deben quedar bien verdes).

Mezclar todo en un bol y condimentar con sal, pimienta y un chorrito de vinagre.

Sumar mayonesa a gusto y perejil picado.

Fuente: Agencia DIB