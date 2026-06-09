Patrimonio, comunidad e identidad: la ciudad de Rauch fue sede del 11ª Encuentro Salamónico

El grupo de participantes del 11º Encuentro Salamónico posa frente a la Municipalidad de Rauch, otra obra de Francisco Salamone.

El fin de semana del 5 al 7 de junio la ciudad de Rauch fue sede del 11º Encuentro Salamónico , un evento que convocó a investigadores, profesionales, representantes de instituciones, vecinos y amantes de la obra del ingeniero Francisco Salamone . Las jornadas siempre se llevan a cabo el fin de semana más cercano al aniversario del nacimiento de Salamone, que tuvo lugar en Leonforte , Sicilia, el 5 de junio de 1897 .

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Bajo el lema “Patrimonio y Comunidad: Identidad y Desarrollo Sostenible” , el encuentro combinó historia, recorridos guiados por Rauch, conferencias, experiencias comunitarias y actividades patrimoniales desarrolladas en distintos espacios de la ciudad y del distrito. Además, se presentó al proyecto del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone , tal como ya existe en Azul, Laprida, Saldungaray y Las Varillas (Córdoba).

En el encuentro participaron el Centro Cultural Salamone de Balcarce , que lo organiza desde 2015; la Municipalidad de Rauch, encabezada por el intendente Maximiliano Suescun y miembros de su gabinete; la Casa de la Cultura de Rauch; la Dirección Provincial de Monumentos y Sitios Históricos representada por Néstor Britto y Andrés Leiria ; también, referentes de los centros de interpretación de Azul, Laprida y Las Varillas , en Córdoba.

Después de la recepción del viernes, la jornada de mayor actividad tuvo lugar el sábado, con charlas y disertaciones en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Allí, especialistas, investigadores y autoridades vinculadas al patrimonio cultural bonaerense compartieron experiencias relacionadas con la preservación, restauración y difusión de la obra de Salamone.

Entre las actividades de ese día se destacaron el relato de cómo se recuperó el “escritorio perdido” de Salamone de Laprida, contado por Natalia Saizar, del Centro de Interpretación de esa ciudad. También, la presentación del libro “La estética del poder”, de Fermín Gándara Sica, dedicado a la obra pública en Rauch.

encuentro-rauch3 Fermín Gándara Sica presenta su libro "La estética del poder". Facebook Beto Biancheri

encuentro-rauch2 Natalia Saizar, de Laprida, habla sobre la recuperación del "escritorio perdido". Facebook Beto Biancheri

Por su parte, Favio Ravidá presentó la app para móviles “Obras de Salamone”.

“Una obra que crece día a día”

Durante la apertura, el intendente Maximiliano Suescun destacó la importancia de la obra salamónica para el desarrollo local. “He aprendido a valorar la obra del arquitecto Salamone, una obra que crece día a día. Se transforma en una expresión cultural y en un recurso estratégico para el desarrollo turístico”, expresó.

Asimismo, señaló que “en Rauch hemos puesto en valor la obra de Salamone mediante una línea concreta de trabajo y una política pública sostenida por el Municipio”.

En el marco del encuentro, el Honorable Concejo Deliberante hizo entrega a los organizadores de una copia de la resolución que declaró al evento de interés municipal junto con un certificado conmemorativo.

El encuentro fue, además, el escenario elegido para la presentación oficial del proyecto del futuro Centro de Interpretación de la Obra de Salamone en Rauch, una iniciativa destinada a fortalecer la identidad patrimonial y turística de la ciudad que será coordinada por Fermín Gándara Sica.

Travesía

A pesar de las condiciones climáticas adversas, el domingo hubo un “travesía salamónica” por varios lugares cercano. Los participantes visitaron el Palacio Municipal y la fachada del hospital. Luego se trasladaron a la localidad de Miranda, donde recorrieron la delegación municipal y apreciaron una muestra fotográfica de Alicia Minoli dedicada a distintas obras de Salamone.

El encuentro concluyó con un almuerzo compartido en las instalaciones del Balneario Municipal.

Fuente: Agencia DIB