Puan, la ciudad que nació hace 150 años como un fortín fronterizo

La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera se celebra desde 1974. En Puan está la Maltería Pampa, una de las mayores del continente.

La fundación oficial de Puan ocurrió el lunes 5 de junio de 1876 . Se dio en el contexto del avance de la frontera sur que impulsaba el ministro de Guerra Adolfo Alsina. Ese día, la División Costa Sur del Ejército, al mando del Teniente Coronel Salvador Maldonado, llegó al lugar y estableció la Comandancia Militar.

Es una zona de gran valor arqueológico. Diversos hallazgos realizados en la famosa Isla de la Laguna de Puan demuestran que el área estuvo habitada por bandas de cazadores-recolectores hace más de 3.000 años (y rastros pampeanos generales que superan los 12.000 años) debido a la gran ventaja estratégica que ofrecían las sierras, los cerros y el agua.

El origen del nombre Puan es un tema de continuo debate con más de 20 versiones, pero las tres interpretaciones más fuertes provienen del mapuzungún: "Las Almas" o "Encuentro de Almas" ; "Dos bomberos" o "Dos vigías" ; y "Dos soles" (tal vez por el reflejo en la laguna).

Hasta mediados de la década de 1870, las tierras del actual partido de Puan constituían un territorio dominado en su totalidad por las tolderías mapuches y tehuelches. Esta vasta llanura, clave por su posición geográfica en el sudoeste bonaerense, se encontraba en la mira del Estado Nacional en pleno proceso de consolidación.

Cinco ciudades nacieron en 1876 en el marco de esa política de frontera: Guaminí (el 30 de marzo), Trenque Lauquen (12 de abril): también en abril se sentaron las bases del cuartel de Carhué; Puan (el 5 de junio); y poco después, se estableció el fortín y la guarnición militar de Sauce Corto, donde hoy está la ciudad de Coronel Suárez.

Tierra de pioneros

ejercito en puan rs La División Costa Sur del Ejército, al mando del teniente coronel Salvador Maldonado, tras la fundación en 1876. Fotos Museo Municipal Ignacio Balvidares y Museo Roca.

La ubicación era clave porque formaba parte de la "Línea de Frontera de Alsina" y permitía vigilar los movimientos de los grandes cacicatos (como los linajes de Calfucurá y Namuncurá). Hacia 1877, finalizada la guarnición, comenzaron a llegar los familiares de los militares apostados, dando vida a la primera comunidad civil estable.

Puan tuvo una serie de rasgos distintivos. Por ejemplo, no creció como la creación planeada de un agrimensor, como ocurrió con Trenque Lauquen; alrededor del fortín se fue formando la población, primero con los familiares de la tropa. Otra particularidad es que el Ejército contó con los llamados “Indios amigos” del cacique Pichi-Huinca, quienes se asentaron en Puan junto a la tropa.

En prevención de los cacique “no amigos”, Puan estaba protegida por tres fortines, de los casi no quedan vestigios: Legión Militar, Sargento Segovia y Mateo Martínez.

Nace otra joya del Sudoeste

puan primeros años rs Los primeros habitantes y las primera construcciones de Puan. Fotos Museo Municipal Ignacio Balvidares y Museo Roca.

Una vez consolidado el control estatal del territorio tras 1879, el Gobierno Nacional ordenó la creación formal de un pueblo sobre el antiguo campamento militar. La Comandancia Militar ocupaba la manzana en la que hoy está la parroquia Inmaculada Concepción, frente a la plaza principal.

A partir de 1883, comenzó un importante flujo de familias de agricultores y ganaderos que demandaban parcelas. La fisonomía del pueblo cambió radicalmente con la gran oleada de inmigrantes europeos (italianos, españoles, alemanes del Volga, franceses), quienes transformaron la ganadería extensiva original en una próspera zona agrícola.

En 1886 se inauguraron las primeras escuelas públicas del pueblo (una de niñas y otra de varones). También ese año contó con su primera autoridad civil. En 1892 se bendijo la primera capilla bajo la advocación de San Pedro de Puan.

El 1 de febrero de 1897, bajo la órbita de la compañía de capitales británicos Ferrocarril del Sud, se inauguró la estación Puan. La línea conectaba la estación de Saavedra con Bahía Blanca, pasando por Puan.

Al igual que sucedió en casi toda la región pampeana, el tren marcó un antes y un después: aceleró de forma masiva la colonización agrícola, facilitó la llegada de las grandes corrientes de inmigrantes europeos que poblaron el partido y permitió la salida directa y rápida de la producción de granos hacia el puerto de Bahía Blanca.

puan-entrada rs El verde paisaje de Puan. @turismopba

Un presente ligado al campo, el turismo y la fe

Además, el imponente entorno natural -donde se destaca su laguna, la reserva natural de la Isla y complejos religiosos como el Monasterio Santa Clara de Asís sobre el cerro— convierten a Puan en un valioso destino de descanso, historia viva y desconexión en el sudoeste bonaerense.

Hoy el partido de Puan -a unos 570 kilómetros del AMBA y 165 de Bahía Blanca- tiene una población de 16 mil habitantes, de los que unos 5.000 están en la ciudad cabecera. Otras localidades del distrito son Darregueira, Azopardo, Villa Iris, Bordenave, 17 de Agosto, Felipe Solá, Erize y San Germán.

mirador El imponente Mirador Millenium en Puan. @turismopba

La población se mantiene relativamente estable, conservando esa fisonomía típica de ciudad chica o pueblo grande donde la tranquilidad, el empleo ligado al sector agropecuario, la administración pública y el creciente turismo de fin de semana definen el ritmo diario de su comunidad.

La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera es el evento máximo y el gran orgullo de Puan. Se celebra anualmente durante la primera quincena de enero (dura cuatro días, de jueves a domingo), en un predio junto a la laguna. Rinde homenaje a uno de los cultivos agrícolas más importantes y característicos del sudoeste bonaerense, clave para la industria cervecera.

Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera rs La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera se celebra desde 1974. En Puan está la Maltería Pampa, una de las mayores del continente. @turismopba

Este viernes, Puan es una fiesta

El epicentro de las celebraciones protocolares del viernes 5 será frente al Palacio Municipal y la Plaza Adolfo Alsina. A las 14,30 se colocarán ofrendas florales en el Monumento a Salvador Maldonado, el fundador. Luego se entonará el Himno Nacional, habrá discursos de las autoridades y reconocimientos a vecinos destacados.

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El cierre estará a cargo de la Banda Militar Cura-Malal del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 General Belgrano. La fiesta continúa con Feria de artesanos, inflables para los más chicos, paseos en la autobomba de bomberos, chocolate caliente y a las 19, en el Teatro Hispano Argentino, la gala “Sinfonías en Vivo", con entrada libre y gratuita.

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Un encuentro para reconciliar al pasado

En el momento más significativo de la jornada, el viernes 5 Puan reunirá al lonko Eduardo Pincén -bisnieto del mítico cacique Pincén y referente de la Comunidad Gününa-küna mapuche “Vicente Catrunao Pincén”- y a Gonzalo Roca -descendiente directo del expresidente Julio Argentino Roca-.

pincen y roca rs Eduardo Pincén y Gonzalo Roca. SudoesteBA

Eduardo Pincén ha dedicado décadas a la visibilización de los pueblos originarios y a la recuperación de la memoria de su bisabuelo, el cacique que resistió el avance militar en la región hasta su captura en 1878. Gonzalo Roca suele integrar paneles de debate con la intención de humanizar y contextualizar los procesos políticos y militares del siglo XIX.

Tal como publicó Sudoeste BA, este encuentro previsto para las 15, representa la confluencia de dos miradas fundamentales y tradicionalmente contrapuestas de nuestra historia, en el mismo territorio donde aquellos acontecimientos dejaron su huella más profunda. Un hecho que invita a reflexionar sobre el pasado con respeto, promoviendo el diálogo, el reconocimiento mutuo y la construcción de una identidad colectiva capaz de integrar todas las voces.

Fuente: Agencia DIB