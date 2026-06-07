El Monitor de la Campaña: el primer periódico rural de la Provincia de Buenos Aires

Fragmento de El Monitor de la Campaña. Los 133 ejemplares están en el Archivo Provincial Ricardo Levenne.

Una de las antiguas imprentas que están en el Museo.

El Museo, en la calle Rivadavia, pleno centro de Capilla del Señor.

El Monitor de la Campaña fue el primer periódico rural de la provincia. Dio origen al Museo del Periodismo Bonaerense.

Apenas dos años después del diario La Prensa y uno después que La Nación, nacía en Capilla del Señor el semanario El Monitor de la Campaña que, como rezaba debajo del título, era un “órgano difusor de los intereses rurales”. Este 7 de junio, Día del Periodista, vale recordar esta historia de pioneros.

Pasión por el periodismo: los medios centenarios que forman parte de DIB

Ese lunes 19 de junio de 1871 no sólo se publicaba la edición inaugural del primer periódico dedicado al campo en la provincia de Buenos Aires. También, sin que los imaginaran sus fundadores, Manuel Cruz y Carlos Lemée, una siglo más tarde sería el origen del Museo del Periodismo Bonaerense que hoy funciona en el partido de Exaltación de la Cruz.

El Museo, en la calle Rivadavia, pleno centro de Capilla del Señor.

Ninguno de los dos era periodista . Manuel Cruz , docente, era el director de una de las escuelas más antiguas de la Provincia. Como reconocimiento a su trayectoria, la Inspección General de Escuelas le donó una pequeña imprenta. Junto al ingeniero francés Carlos “Charles” Lemeé crearon El Monitor de la Campaña, un períodico para la gente de campo que se distribuía en 36 poblados bonaerenses. Tenía representantes en 20 distritos quienes eran una especie de corresponsales pero también empleados administrativos que gestionaban las suscripciones y efectuaban las cobranzas.

El 28 de diciembre de 1873 con la edición 133 -la última-, El Monitor de la Campaña cerró una etapa fundamental para el periodismo bonaerense. Los 133 ejemplares se encuentran en el Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene, en la ciudad de La Plata.

imprenta rs Una de las antiguas imprentas que están en el Museo.

Por los servicios prestados a la comunidad, los vecinos deciden donar a Doña Gregoria Figueras, ya viuda de Don Manuel Cruz, la vivienda donde había funcionado el periódico. Era una tradicional construcción asentada en barro, construida en 1850, en la que hoy es la calle Rivadavia entre Belgrano y Mitre, justo frente a la plaza San Martín de Capilla del Señor.

Un museo que es un homenaje al periodismo

Casi un siglo después, el 14 de septiembre de 1972, en esa misma casa se inauguró el Museo del Periodismo Bonaerense, cuyo objetivo era “resguardar y difundir el Patrimonio periodí­stico local y provincial.

titulo monitor de la campaña rs Fragmento de El Monitor de la Campaña. Los 133 ejemplares están en el Archivo Provincial Ricardo Levenne.

Esa casa, con un zaguán central, cuatro salas de exposición que albergan muestras permanentes y temporarias, cocina con fogón y horno de barro, galerí­a interna, patio enladrillado y pozo con brocal. Y en la sala posterior se instaló la imprenta Marinoni, de origen francés, con la cual se imprimió El Monitor de la Campaña.

Embed - EL ORIGEN DEL PERIODISMO BONAERENSE

En el predio que en 1994 fue declarado Bien Histórico Nacional conviven viejas imprentas, periódicos antiguos, centenarias máquinas de escribir, en fin, el espíritu del periodismo de la provincia de Buenos Aires que todos podemos conocer cuando visitemos Capilla del Señor, la capital del municipio de Exaltación de la Cruz.

Fuente: Agencia DIB