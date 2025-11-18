Finde largo de fiestas populares con asado, bondiola, puchero y hasta una feria cannábica

Una de las fiestas populares con puchero para el Día de la Soberanía. (Fotos: @turismopba)

Viernes 21 al domingo 23, desde el mediodía, en la plaza Manuel Belgrano.

De la sierra al mar: tradición, empanadas, cerveza, vermut, pesca y maratones

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Presentaciones artísticas, espectáculos musicales, desfile cívico, centros tradicionalistas, paseo de artesanías, food trucks y elección de la reina. Entrada gratuita.

rafael obligado - fiesta de la galleta - editada

144° Aniversario de Necochea

Viernes 21 al domingo 23, a partir de las 18:00, en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo.

Espectáculos y talleres infantiles, danzas folclóricas, peñas, astroturismo, emprendimientos, feria de artesanías, gastronomía y patio cervecero. Sábado a las 18:00, lanzamiento del Festival Infantil 2026 y a las 21:00, actuación de Rocío Quiroz. Domingo a las 21:30, presentación Los Chazas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ -

18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense, en General Pinto

Sábado 22, a las 18:30 y domingo 23, a partir de las 09:00, en Germania.

Sábado a las 18:30, apertura de escenario con la actuación de talleres municipales de cultura, escuelas de danza y músicos locales. A la medianoche, encendido del fuego, espectáculo de Los Palmaes y fiesta con DJ Guty. Domingo a las 09:00, desfile de agrupaciones; a las 12:00, almuerzo; a las 14:00, destrezas ecuestres y a las 18:00, espectáculos musicales con Canto4 y Valentina Marquez. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/

general pinto_06 - editada

25° Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz

Fecha, hora y lugar: Sábado 22 y domingo 23, a partir del mediodía, en Espacio Quinta Devoto, Ruta 40 KM 50.

Comidas típicas, espectáculos en vivo, bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo_marcospaz/

19º Fiesta del Camino Real, Pueblo Turistico Villa Ruiz, San Andrés de Giles

Domingo 23, a partir de las 11:00, en el predio de la estación de ferrocarril.

Pruebas de rienda, desfile de instituciones y criollo, jineteada (grupa, broche de oro en clina, montas especiales). Espectáculos artísticos, muestra fotográfica, paseo de artesanías, patio de comidas, servicio de cantina y cierre con baile familiar. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100058955573266

villa ruiz 7 fiesta del camino real - editada

2° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza en Coronel Dorrego

Viernes 21 y sábado 22, desde las 16:00, en el Vivero Parque

Exposiciones, patio de comidas, emprendimientos, feria de artesanías y espectáculos artísticos para los días feriados del fin de semana largo. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismodorrego/

Fiesta Tradicionalista O´Brien, partido de Bragado

Sábado 22, desde las 19:30, y domingo 23, a partir de las 10:30, en diferentes espacios físicos de O´ Brien.

Sábado, encendido de fogones y espectáculos folclóricos. Domingo, desfile de instituciones y paseo criollo, destrezas criollas, artistas locales del folclore en el escenario mayor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestatradicionalista.obrien/

Fiesta de la Cerveza en Brandsen

Sábado 22 y domingo 23, desde las 12:00, en la Plaza Hipólito Yrigoyen.

Patio cervecero, paseo de artesanías, gastronomía, food trucks. Presentaciones de artistas y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.brandsen.gob.ar

6° Fiesta del Mate y la Amistad en Achupallas, partido de Alberti

Domingo 23, a las 10:00, en la Plaza 25 de Mayo.

Desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanías y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DQaFp3XDaC-/?img_index=1

Encuentro Norteño y Fiesta de las Colectividades en San Pedro

Sábado 22 y domingo 23, desde las 15:00, en el Paseo Público Municipal.

Música con artistas en vivo, patio gastronómico con comidas típicas de las colectividades que habitan en la ciudad de San Pedro, desfiles y bailes tradicionales, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep/

17º Domingo Santiagueño en Chascomús

Sábado 22 y domingo 23, desde las 10:00, en el Fortín Chascomús.

Artistas en vivo, encuentro de danzas, servicio de cantina. Entrada gratuita. El día sábado a partir de las 21:00 se lleva adelante la Peña de Vigilia con las presentaciones de Pedro Carabajal, Temporal, Punta de Lanza, La Bestia Folk, Felipe Giles y Ana Clara Dominguez, La Cincha, La Típica Santiagueña. Entrada arancelada.

Más información: https://linktr.ee/santiagoamigo

141º Aniversario de Jáuregui, partido de Luján

Sábado 22 y domingo 23, desde las 12:00, en el Predio Estación Ferrocarril.

Música en vivo, espectáculos artísticos, gastronomía tradicional, juegos, feria de emprendimientos, patio dulce y food trucks. Bono contribución para participar de importantes sorteos. Entrada gratuita

Más información: www.instagram.com/jaureguifesteja

158° Aniversario de Olavarría

Lunes 24, a partir de las 15:00, en el parque Helios Eseverri.

Espectáculos artísticos y musicales, emprendimientos, feria de artesanías y patio gastronómico con food trucks. Se presentarán Juan Fleitas Set Vinilos, Organismos en el Aire, Red Swing, Las Chinas, Salastkbron, Alta Gamma, Las Piernas del Teniente Dan y DJ Agustín Senger. Cierre, con Los Totora. A la medianoche se celebrará la llegada del 25 de noviembre, fecha fundacional de Olavarría. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/olavarriamunicipio/

Fiesta del Puchero en Veinticinco de Mayo

Domingo 23, desde las 10:00, en el Club de Pesca, Laguna Mulitas.

Espectáculos en vivo, concurso al Mejor Puchero y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/

Tandil Celebra Italia

Del viernes 21 al domingo 23, a partir del mediodía, en la Diagonal del Parque Independencia.

Puestos de gastronomía italiana, charlas sobre cocina típica a cargo de cocineros especializados, feria de artesanías, parque de juegos para las infancias, exposición de motos y autos antiguos de marcas italianas. Patio cervecero, puestos de vinos a la copa, vermutería, food trucks, postres y helados artesanales italianos y espacio de la Asociación Italiana de Tandil. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DPrab2mkXdz/?igsh=MW5wN254dnR5ZWJhdA%3D%3D

Fiesta de la Bondiola y la Tradición 2025 en General Belgrano

Domingo 23, de 11:00 a 22:00, en el Predio Mateo Bruzzo, Río Salado.

Patio de comidas, desfile criollo, paseo de artesanías y emprendimientos, sector de juegos infantiles y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munibelgrano/

MaRock en General Madariaga

Sábado 22, a las 16:00, en el Anfiteatro Municipal.

Bandas locales y regionales, puestos gastronómicos y feria de artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismomadariaga

Semana de la Música en La Plata

Del jueves 20 al sábado 22, en distintos horarios y espacios fìsicos de la ciudad.

En el marco del aniversario de la Ciudad de La Plata se realizan presentaciones de coros, folclore, tango, rock, lírica, jazz. Programación completa en: https://www.instagram.com/laplata.capital/p/DQ41MpAkkA8/?img_index=6 Entradas gratuitas y/o aranceladas según presentación.

Más información www.instagram.com/laplata.ciudad

5º Encuentro de Rodanteros en Urdampilleta, partido de Bolívar

Jueves 20 al lunes 24, durante todo el día, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Música en vivo, teatro, patio gastronómico, fogón, artesanías, exposiciones, city tour, sorteo y actividades deportivas. Actividad arancelada: $20.000 por equipo.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar/

Encuentro de Rastrojeros 2025 en Pueblo Turístico Vuelta de Obligado, San Pedro

Sábado 22 y domingo 23, a las 10:30, en Vuelta de Obigado.

Encuentro de Rastrojeros y autos multimarca y tunning que cuenta con exposición, muestra estática, feria de artesanías y patio gastronómico. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sanpedromunicipio/

2º Matsuri Feria Japonesa en General Rodríguez

Domingo 23, de 12:00 a 20:00, en el predio Estación Cultural.

Evento de cultura y gastronomía japonesa, artistas en vivo, feria emprendimientos y artesanías, escuelas de danzas, exhibición de artes marciales. Entrada gratuita.

Más información: https://generalrodriguez.gob.ar/inici

Monte Cannabis Salud en Monte Hermoso

Sábado 22, a partir de las 11:30 y domingo 23, desde la 11:00, en el Polideportivo Municipal.

Dos días de aprendizaje, conexión e inspiración con el mundo del cannabis medicinal. Talleres, charlas y conferencias. Actividad arancelada.

Programación: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/monte-cultuvo-salud/

Marcha Tradicionalista en Puan

Domingo 23, a las 08:30, en Campamento

Concentración, 08:30; almuerzo en Alta Vista, 12:30; puesta en valor de la réplica del Fortín y rancho, 18:30 y paseo gaucho por Puan, 19:30. Inscripción gratuita hasta el 20 de noviembre. Viernes 21, encuentro de Peñas en San Germán y lunes 24, Patio Criollo en Darregueira.

Más información: https://www.instagram.com/turismopuan/

2° Fiesta de las Familias en Tandil

Domingo 24, desde la mañana, en el Cerro Leones.

Reconocimiento a veteranos y familiares de caídos en Malvinas, paseo gaucho, feria de artesanías, puestos, fogón y cantina popular. Cierre con espectáculos musicales. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/tandil.turismo

Rural Bike 2025 en General Viamonte

Viernes 21, a las 10:00, en el Monumento al Indio.

Recorrido en bicicleta de tres distancias: 17,90 kilómetros para principiantes, 35,60 kilómetros, promocional y 53,40 kilómetros de carácter competitivo. Inscripción arancelada.

Más información: http://generalviamonte.gob.ar

1°Festival Nacional de Pelotari en Ayacucho

Del 21 al 23, a partir de las 09:00, en el Club Atlético Ayacucho, en el Frontón La Sosita y en la cancha de Solanet.

Se jugará en las categorías trinquete y frontón, y habrá artesanías, emprendimientos y gastronomía. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DQK-qZ1Dzc0/

Encuentro Provincial de Atletismo en San Cayetano

Sábado 22, a las 10:00, en la pista de atletismo municipal.

Participarán atletas y entrenadores de toda la provincia en las categorías U12 (2014-2015) y U14 (2012-2013). Pruebas: velocidad 60 y 80 metros, vallas, resistencia, relevo, marcha, salto en largo, alto y con garrocha; lanzamiento de disco, bala, jabalina, martillo y pelota de softbol. Entrada gratuita para el público general.

Más información: https://sancayetano.gob.ar/se-viene-el-encuentro-provincial-de-atletismo/