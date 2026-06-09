Necochea: Ecos Diarios cumple 105 años como líder periodístico de la región

Cuando Ecos Diarios salió por primera vez a la calle, Hipólito Yrigoyen era el Presidente de la Nación mientras que el flamante gobernador de la Provincia de Buenos Aires era el también radical Luis Monteverde. Vicegobernador, Monteverde había asumido veinte días antes para suceder a José Camilo Crotto, quien había renunciado el 20 de mayo tras duros enfrentamientos con Yrigoyen.

Una estudiante de 15 años intentó quitarse la vida en un baño de una escuela de La Plata

En 1921, la Argentina era el "granero del mundo" . Tras el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, la demanda europea de materias primas se disparó. Tres años después, los puertos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca rebosaban de barcos cargando trigo, maíz, lino y carne vacuna congelada. Pero también era una época de profundas transformaciones culturales y huelgas obreras: 1921 fue el año de La Patagonia Trágica y La Forestal, en el norte de Santa Fe.

El tango dejaba de ser exclusivo de los suburbios; Carlos Gardel , que cada día cantaba mejor, grababa decenas de temas para el sello Nacional Odeón; y a poco de la primera transmisión de "Los Locos de la Azotea" en agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo, la radio empezaba a formar parte de los hogares.

Y Necochea, que contaba con cuatro décadas de vida y 27 años con servicio de tren, tenía 27.000 habitantes (hoy supera los 105 mil), Sin embargo ya dejaba adivinar su futuro de ciudad pujante, tal como lo reflejaron las páginas de Ecos Diarios en estos 105 años.

ecos_diarios canillita rs Los canillitas de Necochea, a comienzos de los años 70.

Bienvenido, Ecos Diarios

Con el objetivo de cumplir su misión “con dignidad y elevación de miras”, tal cual reza en sus ediciones como lema desde su primer número, Ecos Diarios fue fundado por Antonio F. Ignacio cuyo sueño tuvo continuidad en quienes lo sucedieron: Saúl Ignacio, desde 1931 director durante 55 años; Guillermo Ignacio, que lo condujera durante dos décadas y media; luego María Josefina Ignacio; Jorge Ignacio; y desde 2023, el director es Gonzalo Julián Irazoqui, también al frente de Diarios Bonaerenses (dib.com.ar).

Entre los hitos de la historia de Ecos Diarios están cuando el 1º de septiembre de 1967 pasó de formato sábana a tabloide; la impresión en off set en 1981; la puesta en marcha de las primeras computadoras de composición electrónica de textos en 1989; la creación del portal en 1997 (elecos.com.ar); las redes sociales; y Ecos Radio 97.9. Todo ha llevado a que el Ecos sea líder en la región, por su trayectoria y por la adecuación a los avances tecnológicos.

jorge_ignacio_1 rs Jorge Ignacio, 59 años en Ecos Diarios.

Jorge Ignacio, la memoria del diario

Nieto del fundador, Antonio Ignacio, e hijo de Saúl Ignacio, quien dirigió el diario por más de cinco décadas, en este aniversario Jorge Ignacio repasa la trayectoria del medio de comunicación que fundó su familia, donde él mismo se desempeñó durante 59 años y 3 meses, ocupando distintos cargos. Es decir, más de la mitad de los 105 años de Ecos.

Su vínculo con el diario comenzó mucho antes de incorporarse formalmente a la empresa. Literalmente, creció en el diario. “Cuando éramos chicos nos dormíamos con el arrorró de la máquina impresora”, recuerda.

Jorge Ignacio ingresó oficialmente a trabajar en marzo de 1964, ya que el periodismo pesó más que sus planes de estudiar Arquitectura. Comenzó en el área administrativa como secretario comercial y posteriormente asumió distintas responsabilidades hasta ocupar la administración general y, décadas más tarde, la subdirección y la dirección.

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Para Jorge Ignacio, Ecos Diarios es mucho más que un medio de comunicación. “Lo que no está en Ecos Diarios, no pasó”, afirma al destacar el valor documental que posee el archivo periodístico para historiadores e investigadores, sobre todo si se tiene en cuenta que en el archivo están guardadas todas las ediciones publicadas desde 1921.

Sobre el presente del periodismo, Jorge Ignacio consideró que la velocidad de circulación de las noticias modificó profundamente el rol de los diarios de papel. Por eso entiende que hoy la función principal de un medio gráfico debe centrarse en tres pilares: “Opinión, información y formación”.

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Si bien está retirado de la actividad, a partir del cambio societario producido en 2023, sus hijos han continuado el legado de la familia: María Josefina Ignacio ocupó la dirección del medio entre 2011 y 2018, y Sebastián Ignacio es el gerente actual de la empresa.

Para Jorge Ignacio, la historia de Ecos Diarios y su propia vida son inseparables. “Es como si yo cumpliera 105 años”, dijo con una sonrisa. Tal es así que, como todos los días de su vida, sigue recibiendo el diario “cada mañana y leyéndolo con el mismo cariño y también con el mismo ojo crítico de siempre”.

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Gonzalo Irazoqui: mirando al futuro

Quienes hacen Ecos Diarios se enorgullecen diciendo que este 9 de junio están cumpliendo sus primeros 105 años. Y, como señaló durante la reciente gala de los Martín Fierro de Portales -en el que DIB fue galardonado- el presidente de Diarios Bonaerenses y actual director de Ecos Diarios, Gonzalo Irazoqui, “los medios de la provincia de Buenos Aires son un faro para su comunidad, el que alumbra el camino a seguir”.

Irazoqui también afirmó que “cuando un medio se debilita o desaparece, una comunidad pierde una voz, pierde una mirada, pierde una herramienta para entenderse a sí misma. Son bienes culturales que nosotros tenemos que alimentar todos los días”.

“Creo profundamente en una Argentina federal. Porque el interior no es un apéndice del país: el interior es su motor productivo, social y cultural. Y una Argentina viable necesita escuchar, fortalecer y defender a sus medios locales”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB