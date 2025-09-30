martes 30 de septiembre de 2025
Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

La nota, escriba a mano, revela datos sobre una persona allegada al presunto líder de la banda narcocriminal de nacionalidad peruana.

La carta anónima que dejaron en una comisaría porteña, con datos sobre el delincuente Pequeño J.

La carta anónima que dejaron en una comisaría porteña, con datos sobre el delincuente "Pequeño J". 

En el marco de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, en las últimas horas se conoció que una persona anónima dejó una carta en una comisaría porteña con supuestos datos sobre el presunto líder de la banda narcocriminal, apodado "Pequeño J", que es intensamente buscado.

La carta fue encontrada el lunes por la tarde por personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su contenido haría referencia a los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cometidos hace diez días en la localidad del sur Conurbano.

Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de 'Pequeño J'“, alerta la misiva, escrita con letra manuscrita en un trozo de papel madera. Además, figura una dirección en la que presuntamente viviría actualmente el sujeto llamado Nicolás.

En el cierre del escueto escrito, se menciona que este hombre vivía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano. de 20 años, alias "Pequeño J" o "Julito".

Pequeño J cara y DNI

En tanto, este martes por la mañana fue hallado uno de los autos sospechosos que habría sido usado en el secuestro de las jóvenes. El rodado estaba en el partido bonaerense de Quilmes sobre la avenida Cervantes, a la altura de la avenida Italia y a unos pocos metros del Club Náutico de Quilmes y del predio del Ecoparque.

Se trata del coche marca Fox que, se cree, manejó Víctor Sotacuro, el quinto detenido como partícipe del triple femicidio. En ese auto también habría ido Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro, quien fue apresada el lunes. Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas las tres chicas oriundas de La Matanza.

Condenas por abuso sexual en Tres Arroyos.

Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Por  Agencia DIB