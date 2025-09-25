Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

La investigación del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez apunta, hasta el momento, al accionar de una banda narcocriminal, vinculada a redes de prostitución y captación de jóvenes.

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Hasta el momento hay doce detenidos por el triple asesinato. La Policía arrestó el miércoles, a pocas horas de conocerse que las chicas habían sido asesinadas en Florencio Varela, a cuatro personas; más tarde, tras varios allanamientos en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, fueron apresados ocho sospechosos más.

No obstante, se apunta a la captura del líder del grupo, conocido como "Pequeño J", "Pequeño Jota" o "Julito", que fue quien al parecer planeó los crímenes y transmitió en vivo por redes sociales la cruenta situación para un grupo cerrado de personas, a modo de amedrentamiento. Este hombre de nacionalidad peruana tiene 23 años y sobre él pesa un pedido de captura internacional.

La hipótesis de la v enganza narco como móvil del triple homicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro detenidos, quienes se negaron a declarar y quedaron imputados por homicidio triplemente calificado, por premeditación, alevosía y ensañamiento. Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. En tanto, la causa cambió de fiscal: pasó de Gastón Dupla a Carlos Arribas, fiscal de homicidios de La Matanza.

La implicada confesó además que se encargó de limpiar junto con su pareja la escena del triple crimen. Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín.

La mujer le dijo a la policía tras ser detenida que tres sospechosos de nacionalidad peruana le alquilaron su casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, y que asesinaron a las tres jóvenes porque una de ellas le robó cinco kilos de cocaína a un narco que usaba la villa 1-11-14 como base de operaciones para el tráfico de drogas.

casa varela victimas Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el que habría planificado el triple crimen es el traficante prófugo, “Pequeño Jota”, quien es intensamente buscado. El sujeto forma parte de una organización narcocriminal transnacional con comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia. (DIB)