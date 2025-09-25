jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 18:07

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

La investigación apunta la captura del líder del grupo, conocido como "Pequeño J", "Pequeño Jota" o "Julito", quien se cree que planeó los crímenes y transmitió en vivo por redes sociales la cruenta situación para un grupo cerrado de personas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche y Agencia DIB
Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

La investigación del triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez apunta, hasta el momento, al accionar de una banda narcocriminal, vinculada a redes de prostitución y captación de jóvenes.

Más noticias
Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, desaparecieron el sábado 20 de septiembre.  video

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Hasta el momento hay doce detenidos por el triple asesinato. La Policía arrestó el miércoles, a pocas horas de conocerse que las chicas habían sido asesinadas en Florencio Varela, a cuatro personas; más tarde, tras varios allanamientos en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, fueron apresados ocho sospechosos más.

No obstante, se apunta a la captura del líder del grupo, conocido como "Pequeño J", "Pequeño Jota" o "Julito", que fue quien al parecer planeó los crímenes y transmitió en vivo por redes sociales la cruenta situación para un grupo cerrado de personas, a modo de amedrentamiento. Este hombre de nacionalidad peruana tiene 23 años y sobre él pesa un pedido de captura internacional.

Venganza y robo

La hipótesis de la venganza narco como móvil del triple homicidio fue aportada por una mujer que figura entre los primeros cuatro detenidos, quienes se negaron a declarar y quedaron imputados por homicidio triplemente calificado, por premeditación, alevosía y ensañamiento. Ellos son Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra. En tanto, la causa cambió de fiscal: pasó de Gastón Dupla a Carlos Arribas, fiscal de homicidios de La Matanza.

La implicada confesó además que se encargó de limpiar junto con su pareja la escena del triple crimen. Según trascendió, los investigadores sintieron un olor muy fuerte a cloro en la casa y luego descubrieron tierra removida en el fondo del jardín.

La mujer le dijo a la policía tras ser detenida que tres sospechosos de nacionalidad peruana le alquilaron su casa de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela, y que asesinaron a las tres jóvenes porque una de ellas le robó cinco kilos de cocaína a un narco que usaba la villa 1-11-14 como base de operaciones para el tráfico de drogas.

casa varela victimas
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Según el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el que habría planificado el triple crimen es el traficante prófugo, “Pequeño Jota”, quien es intensamente buscado. El sujeto forma parte de una organización narcocriminal transnacional con comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos de venta en el conurbano sur de la provincia. (DIB)

Temas
Ver más

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Familiares de Morena, Brenda y Lara piden Justicia por los homicidios

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Alerta amarilla por vientos fuertes en todo el oeste bonaerense: ¿se viene la lluvia?

Ciclogénesis: ¿nuevo fenómeno climático o una simple tormenta con nombre técnico?

Tres Arroyos: la crisis golpea, con despidos, a dos tradicionales empresas

Retenciones en billeteras virtuales: 7 claves para entender el nuevo régimen

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos. 

Tres Arroyos: la crisis golpea, con despidos, a dos tradicionales empresas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Por  Agencia DIB