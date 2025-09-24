miércoles 24 de septiembre de 2025
24 de septiembre de 2025 - 19:37

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Los apresados en las últimas horas son: Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra. Están detenidos por homicidio agravado.

Por Agencia DIB
Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)&nbsp;

Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez conmociona a la sociedad por su gravedad, dado que las víctimas nuevamente son mujeres, y por los vínculos del caso con el narcotráfico, la trata de personas y la vulnerabilidad a la se expone en estos tiempos la juventud.

Más noticias
Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, desaparecieron el sábado 20 de septiembre.  video

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

La casa de la abuela de una de las víctimas del triple femicidio fue atacada a tiros. (Imagen de TV)

Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

De acuerdo a los avances de la investigación, el ministro de Seguridad Javier Alonso aseguró que se trató de “una venganza de una organización narcocriminal”, que “engañó a las chicas para matarlas”.

En tanto, por el triple femicidio hay cuatro personas detenidas, pero aún siguen la pista de quienes serían los cabecillas de la banda delictiva, y serían varios ciudadanos de nacionalidad peruana. Los apresados en las últimas horas son: Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

Alonso destacó que “a partir del trabajo de campo se pudo dar con los dueños de la casa, que serían los que están relacionados con la organización narco y se los detuvo. Están los cuatro detenidos por homicidio agravado. Sabemos que hay más personas involucradas y las estamos buscando en este momento”.

Embed

Entre CABA y el sur del Conurbano

Las tres jóvenes, oriundas de Ciudad Evita, La Matanza, fueron vistas por última vez en esa jurisdicción el viernes pasado, cerca de las 21.30, cuando subieron a una camioneta blanca para ir a una presunta fiesta en el barrio porteño de Flores. Sus cuerpos fueron hallados este miércoles en una casa del sur del Conurbano, en Florencio Varela. La camioneta apareció descartada y quemada en la misma zona.

“Como dijimos muchas veces, la droga recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de una organización que tiene su comando operacional en uno de los barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Desde allí opera, tiene diferentes puntos de venta en el Conurbano sur de la provincia lo que estamos investigando”, afirmó Alonso, haciendo referencia al barrio 1-11-14.

"Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las once y doce de la noche. Estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sumó el ministro.

"Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores en CABA y en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal. Por algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas", afirmó Alonso, e insistió en que "fueron engañadas para participar de este evento". (DIB)

Temas
Ver más

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Familiares de Morena, Brenda y Lara piden Justicia por los homicidios

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

Bahía Blanca: piden elevar a juicio a acusado de detonar un explosivo frente a un local de "La Cámpora"

El ministro Alonso dio detalles del triple femicidio en Florencio Varela

Las chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas en un pozo séptico en Florencio Varela

Necochea: lo vieron bajando carne en la casa y, al entrar, la policía encontró dos autos robados

Cuadro robado por los nazis: la Justicia ordenó peritajes para saber quién es el verdadero autor

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en conferencia de prensa. (Captura de video) video

El ministro Alonso dio detalles del triple femicidio en Florencio Varela

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, desaparecieron el sábado 20 de septiembre.  video

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Por  Agencia DIB