Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

El triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez conmociona a la sociedad por su gravedad, dado que las víctimas nuevamente son mujeres, y por los vínculos del caso con el narcotráfico , la trata de personas y la vulnerabilidad a la se expone en estos tiempos la juventud.

De acuerdo a los avances de la investigación, el ministro de Seguridad Javier Alonso aseguró que se trató de “una venganza de una organización narcocriminal” , que “engañó a las chicas para matarlas”.

En tanto, por el triple femicidio hay cuatro personas detenidas, pero aún siguen la pista de quienes serían los cabecillas de la banda delictiva, y serían varios ciudadanos de nacionalidad peruana. Los apresados en las últimas horas son: Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

Alonso destacó que “a partir del trabajo de campo se pudo dar con los dueños de la casa, que serían los que están relacionados con la organización narco y se los detuvo. Están los cuatro detenidos por homicidio agravado. Sabemos que hay más personas involucradas y las estamos buscando en este momento”.

Embed Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA.… pic.twitter.com/lbiIFuDHcK — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 24, 2025

Entre CABA y el sur del Conurbano

Las tres jóvenes, oriundas de Ciudad Evita, La Matanza, fueron vistas por última vez en esa jurisdicción el viernes pasado, cerca de las 21.30, cuando subieron a una camioneta blanca para ir a una presunta fiesta en el barrio porteño de Flores. Sus cuerpos fueron hallados este miércoles en una casa del sur del Conurbano, en Florencio Varela. La camioneta apareció descartada y quemada en la misma zona.

“Como dijimos muchas veces, la droga recorre 2.000 kilómetros para entrar en la provincia de Buenos Aires. En este caso se trata de una organización que tiene su comando operacional en uno de los barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires. Desde allí opera, tiene diferentes puntos de venta en el Conurbano sur de la provincia lo que estamos investigando”, afirmó Alonso, haciendo referencia al barrio 1-11-14.

"Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las once y doce de la noche. Estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sumó el ministro.

"Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores en CABA y en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal. Por algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas", afirmó Alonso, e insistió en que "fueron engañadas para participar de este evento". (DIB)