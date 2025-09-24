Se conocieron datos escalofriantes de las autopsias a los cuerpos de las tres jóvenes asesinadas

El triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) conmueve a la sociedad por la brutalidad del caso y la vulnerabilidad en la que viven muchas jóvenes en la actualidad.

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

De acuerdo a los primeros datos de la investigación informados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , las tres chicas fueron engañadas y captadas por una banda narcocriminal , con la que tendrían algún tipo de contacto.

El viernes pasado fueron vistas por última vez cerca de las 21.30, cuando subieron a una camioneta en La Tablada, La Matanza , que iba a llevarlas a una presunta fiesta en el barrio porteño de Flores . Lo cierto es que los cuerpos de las tres fueron hallados este miércoles en un pozo séptico, en una vivienda de la localidad de Florencio Varela , al sur del Conurbano.

Por el triple femicidio hay cuatro detenidos y buscan a los presuntos cabecillas de la banda narcocriminal, que serían de nacionalidad peruana. Los apresados son Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra.

casa varela victimas Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Detalles cruentos

En las últimas horas los cuerpos fueron trasladados por la policía científica a la morgue de Lomas de Zamora para practicarles la autopsia correspondiente. De acuerdo a los datos preliminares, las jóvenes fueron agredidas, torturadas y hubo especial ensañamiento con Lara Gutiérrez, la menor de las tres.

Los crímenes fueron cometidos en forma secuencial y habrían ocurrido entre las 23.30 del viernes y la madrugada del sábado. Los cuerpos evidenciaban marcas de tortura y habían sido maniatados con cinta. Se estableció que una de las jóvenes mayores tenía un corte en el abdomen realizado post mortem; la otra chica de 20 años presentaba un fuerte golpe en la cabeza con hundimiento de cráneo; la más joven de las tres, de 15 años, habría sido torturada, presentaba cortes en las orejas y en el cuello y tenía varios dedos de la mano cortados y quemados, signo de una venganza narco.

El peor desenlace

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara en el pozo séptico de una casa de Florencio Varela, ubicada en Jáchal y Chañar. Los agentes llegaron a ese lugar por el impacto del celular de una de las chicas en una antena de la zona.

Los cuerpos fueron encontrados en un pozo cavado en el fondo de la vivienda, que habría sido alquilada el viernes por la banda narcocriminal para hacer una fiesta el fin de semana. A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca, a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo fue incendiado.

Embed - El Ministro de Seguridad bonaerense habló de las 3 chicas asesinadas: “Cayeron en un trampa narco”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que se trató de “una venganza de una organización narcocriminal”, que “engañó a las chicas para matarlas”.

La Policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución.

La desaparición de las tres jóvenes fue denunciada el sábado y, desde ese momento, se inició la búsqueda y la investigación del caso. (DIB)