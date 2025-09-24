miércoles 24 de septiembre de 2025
Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

El sujeto ingresó a un predio de monoblocks de Ciudad Evita y disparó contra el frente. Al parecer buscaba a Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, acusándola de entregar a la menor.

La casa de la abuela de una de las víctimas del triple femicidio fue atacada a tiros. (Imagen de TV)

Un hombre ingresó a un complejo de monoblocks de la localidad de Ciudad Evita, donde vive la abuela de Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del triple femicidio que conmueve a la opinión pública por estas horas.

El sujeto, al parecer, quiso dejarle un mensaje para Agostina Gutiérrez, hermana de la adolescente de 15 años asesinada en Florencio Varela, junto a Morena Verdi y Brenda Del Castillo, también víctimas del triple homicidio.

Una vecina del lugar expresó al canal C5N que el hombre "entró y tiró no uno, muchos tiros, y podría haber matado a alguien", y aseguró que "vino a asustarlas" a Agostina y Estela, la hermana y la madre de Lara.

La mujer dijo que el sujeto iba acompañado por otro hombre, y que todo duró segundos. "Me encerré en el baño, no sé si se fueron, tienen que respetar el duelo, el dolor es grande para todos nosotros", agregó.

El episodio ocurrió cerca de las 17.30, en el complejo de departamentos ubicado a pocos metros de la rotonda de La Tablada, donde las tres jóvenes asesinadas fueron vistas por última vez el viernes pasado, subiendo a una camioneta blanca.

En tanto, Agostina, la hermana de la víctima que presuntamente era buscada por el tirador, hizo un descargo en su cuenta de Instagram, ni bien se conoció el tiroteo.

Agos Gutierrez

"Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí de que yo entregué a mi hermana", escribió en una historia la joven. Y sumó: "Me venís a tirar tiros a mi casa, anda a buscar a los peruanos, yo también la perdí a mi hermana".

Desde la investigación se especula con que la banda narco que está detrás de los crímenes busca un vuelto de dinero o de drogas que no aparece e intentan amedrentar a las familias de las víctimas. (DIB)

