Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Los últimos detenidos en el marco de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela , Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibañez , declararon este martes ante el fiscal Carlos Adrián Arribas en el marco de la causa. Ambos están acusados de haber participado directamente en el secuestro y posterior asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

El abogado de ambos, Guillermo Endi , confirmó que la indagatoria fue realizada en la fiscalía de San Justo, y que Florencia Ibañez declaró “de manera completa”, incluso repitiendo lo que ya expuso públicamente en una entrevista televisiva al canal A24. Además, Endi adelantó que la causa entró en secreto de sumario tras la indagatoria de sus defendidos.

Respecto a Sotacuro , Endi indicó que el acusado declaró durante más de una hora y lo volvieron a trasladar a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica , por las amenazas que sufrió en los últimos días y por las que tiene miedo.

¿Quién es David, el albañil?

El letrado, en sus dichos mediáticos, puso el foco en David, un albañil que nadie tenía en el radar de la causa. "Al único que conoce es a David, al albañil”, contestó Endi sobre Sotacuro, y puso en el tapete un nombre que no se había escuchado hasta el momento vinculado al caso. “A un albañil que está nombrado ahí es al único que conoce”, insistió Endi. “¿Al que habrían ido a buscar a la casa de Florencio Varela?”, le consultó un periodista. “Sí, que lo fue a buscar él en el auto”, respondió.

Hasta el momento hay siete personas detenidas en el marco de la causa, y los investigadores siguen la pista de Tony Janzon Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el presunto líder de la banda narcocriminal que opera en el barrio porteño de Flores y el sur del Conurbano.

Los cuerpos de Brenda, Morena y Lara fueron encontrados el miércoles pasado en un pozo, en el fondo de una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Las tres amigas fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cerca de las 21.30, cuando un vehículo las pasó a buscar por el partido de La Matanza para ir a una fiesta.

Según creen los investigadores, las jóvenes fueron secuestradas en el marco de un plan macabro para asesinarlas con intención de dar un mensaje a otras personas de la banda criminal. (DIB)