martes 30 de septiembre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 19:27

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Los últimos detenidos en el marco de la investigación dieron su versión de los hechos al fiscal Carlos Arribas.

Por Agencia DIB
Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, los últimos detenidos por el secuestro y asesinato de Morena, Brenda y Lara.&nbsp;

Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibáñez, los últimos detenidos por el secuestro y asesinato de Morena, Brenda y Lara. 

Los últimos detenidos en el marco de la investigación del triple femicidio de Florencio Varela, Víctor Sotacuro y su sobrina, Florencia Ibañez, declararon este martes ante el fiscal Carlos Adrián Arribas en el marco de la causa. Ambos están acusados de haber participado directamente en el secuestro y posterior asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Más noticias
La carta anónima que dejaron en una comisaría porteña, con datos sobre el delincuente Pequeño J. 

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"
El VW Fox blanco de Lázaro Sotacuro fue encontrado en Quilmes.

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

El abogado de ambos, Guillermo Endi, confirmó que la indagatoria fue realizada en la fiscalía de San Justo, y que Florencia Ibañez declaró “de manera completa”, incluso repitiendo lo que ya expuso públicamente en una entrevista televisiva al canal A24. Además, Endi adelantó que la causa entró en secreto de sumario tras la indagatoria de sus defendidos.

Respecto a Sotacuro, Endi indicó que el acusado declaró durante más de una hora y lo volvieron a trasladar a la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, por las amenazas que sufrió en los últimos días y por las que tiene miedo.

¿Quién es David, el albañil?

El letrado, en sus dichos mediáticos, puso el foco en David, un albañil que nadie tenía en el radar de la causa. "Al único que conoce es a David, al albañil”, contestó Endi sobre Sotacuro, y puso en el tapete un nombre que no se había escuchado hasta el momento vinculado al caso. “A un albañil que está nombrado ahí es al único que conoce”, insistió Endi. “¿Al que habrían ido a buscar a la casa de Florencio Varela?”, le consultó un periodista. “Sí, que lo fue a buscar él en el auto”, respondió.

Hasta el momento hay siete personas detenidas en el marco de la causa, y los investigadores siguen la pista de Tony Janzon Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el presunto líder de la banda narcocriminal que opera en el barrio porteño de Flores y el sur del Conurbano.

Los cuerpos de Brenda, Morena y Lara fueron encontrados el miércoles pasado en un pozo, en el fondo de una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela. Las tres amigas fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cerca de las 21.30, cuando un vehículo las pasó a buscar por el partido de La Matanza para ir a una fiesta.

Según creen los investigadores, las jóvenes fueron secuestradas en el marco de un plan macabro para asesinarlas con intención de dar un mensaje a otras personas de la banda criminal. (DIB)

Temas
Ver más

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"

Triple femicidio: "Estuvo organizado para que quedaran como desaparecidas"

Triple femicidio: hay siete detenidos y confirman que existe "Pequeño J" y no registra salidas del país

Triple femicidio: para Alonso "fuimos testigos de la violencia narco en su máxima crueldad"

Triple femicidio: con seis detenidos, sigue la búsqueda de los prófugos, entre las dudas de las familias

Triple femicidio: cayó el sospechoso de haber realizado el pozo y sepultado a las víctimas

En Plaza de Mayo, el abuelo de Brenda y Morena agradeció el apoyo en la masiva marcha por el triple crimen

Cayó en Bolivia un quinto sospechoso por el triple femicidio narco

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona viajando en colectivo.

Los 8 aumentos que llegan en octubre y le dan un nuevo golpe al bolsillo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Condenas por abuso sexual en Tres Arroyos.

Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Por  Agencia DIB