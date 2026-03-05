Florencio Varela: el intendente Watson anunció la normalización del servicio de colectivos

El intendente Andrés Watson durante la firma del acuerdo.

Luego de un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo bonaerense del que participaron el intendente de Florencio Varela , Andrés Watson , autoridades de empresas de transporte y representantes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA, se hizo oficial el traspaso de los trabajadores de las líneas comunales a las nuevas compañías y la reanudación de los recorridos.

Watson confirmó que las empresas Micro Ómnibus Primera Junta S.A, Micro Ómnibus La Colorada S.A. y San Vicente S.A. van a absorber 299 trabajadores de Transportes San Juan Bautista S.A. , con la continuidad de sus fuentes laborales asegurada, además de su categoría y antigüedad.

El intendente recordó la situación de “ incumplimiento de horarios, falta de pago al personal y abstención de tareas . Por ese motivo, declaré el Estado de Emergencia en la prestación de traslado de pasajeros, así como la quita de la concesión”, relató Watson.

También remarcó “la labor articulada con el gobernador Axel Kicillof , con los ministros bonaerenses Martín Marinucci -Transporte- y Walter Correa -Trabajo- a fin de concretar el compromiso que asumí desde un primer momento: garantizar un correcto servicio para las y los varelenses, pero también proteger los puestos de empleo”.

Cómo era la situación del transporte en Florencio Varela

Durante trece años, San Juan Bautista S.A. prácticamente tenía el monopolio del transporte local en Florencio Varela. En los últimos tiempos las quejas de los vecinos eran constantes.

Entre las razones citadas para quitarle la concesión, el municipio constató unidades antiguas -más de 35 colectivos superaban la edad permitida-, fallas técnicas -los inspectores encontraron 66 unidades con deficiencias graves-, no se habían instalado las cámaras de seguridad exigidas por ley, además de deudas salariales con los choferes que derivaron en paros y propuestas.

A partir de los primeros días de marzo comenzó un proceso gradual de normalización. Las líneas que antes manejaba San Juan Bautista pasaron a las siguientes empresas: