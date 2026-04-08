Masacre escolar en San Cristóbal: la investigación reveló vínculos con subculturas digitales violentas

A una semana del terrible ataque en una escuela de Santa Fe , donde un estudiante mató a otro con una escopeta, la investigación reveló que se encontraron vínculos del agresor con una subcultura digital violenta , donde se veneran crímenes resonantes.

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La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva , junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezaron una conferencia de prensa en la que explicaron que “se trata de un caso inédito en el país” , iniciado a partir del ataque armado dentro de la escuela Mariano Moreno de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente provocó la muerte de un estudiante de 13 años y dejó a otros compañeros heridos.

Monteoliva añadió que la investigación permitió descartar hipótesis iniciales, como un brote psicótico o un caso de bullying, y advirtió que el hecho se vincula con la participación del agresor en subculturas digitales violentas de alcance transnacional , espacios novedosos, de los que se desconoce su existencia y muy peligrosos para captar adolescentes.

“Estamos ante la presencia de comunidades virtuales que se centran en la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos , con patrones de conducta nihilistas y misantrópicos que promueven la admiración y, en algunos casos, la imitación de la violencia”, sostuvo la funcionaria.

En ese sentido, remarcó que “se trata de un fenómeno global que trasciende fronteras” y que, en Argentina, ya fue detectado en al menos 15 casos en los últimos dos años, con otras investigaciones en curso. “No es un hecho aislado. Es un fenómeno que debemos abordar de manera integral”, afirmó.

La ministra subrayó además la necesidad de dar respuestas que exceden al ámbito estrictamente estatal: "Esto nos involucra a todos: familias, escuelas, educadores, comunicadores. Cada uno tiene un rol que cumplir para prevenir este tipo de situaciones".

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que la investigación permitió determinar que el agresor participaba de una red internacional vinculada a la subcultura digital conocida como True Crime Community (TCC), caracterizada por la fascinación, el análisis y, en algunos casos, la imitación de delitos violentos.

El mandatario provincial remarcó que esto “ubica el problema en otra dimensión”, ya que no se trata de una situación local o aislada, sino de un fenómeno transnacional que encuentra en los entornos digitales su principal ámbito de socialización.

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Extremismo violento

A su turno, el comisario Guillermo Díaz brindó detalles técnicos de la investigación y explicó que el caso se enmarca dentro de las amenazas de extremismo violento que la Policía Federal Argentina viene monitoreando.

Díaz indicó que la investigación se inició a partir de un relevamiento en redes sociales y continuó con allanamientos en el domicilio del agresor, el análisis forense de dispositivos electrónicos y la reconstrucción de los hechos en el ámbito escolar. A partir de esa evidencia, se detectó la vinculación del atacante con otro menor de edad, quien fue identificado como colaborador y posteriormente detenido, en el marco de un operativo coordinado con la justicia y las fuerzas provinciales.

Díaz explicó que estas subculturas digitales operan en múltiples etapas: desde la fascinación por crímenes reales, pasando por la circulación y glorificación de contenidos violentos en plataformas digitales, hasta la planificación concreta de ataques. “El antecedente de este tipo de fenómenos se remonta a la masacre de Columbine en 1999, y desde entonces se han consolidado comunidades digitales, principalmente integradas por jóvenes, que replican estos patrones de conducta”, señaló.

Asimismo, advirtió que, además de la TCC, en el caso se detectaron indicadores vinculados a otras subculturas digitales violentas, como el Movimiento Incel (varones célibes involuntarios), caracterizado por discursos de odio y violencia, especialmente contra las mujeres y hacia quienes logran establecer vínculos afectivos.

Embed La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el Jefe de la PFA, Luis Rollé; y el Comisario inspector Guillermo Díaz, brindaron una conferencia de prensa sobre el hecho de violencia ocurrido el 30 de marzo en la… pic.twitter.com/KDIPhdqZA9 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) April 8, 2026

El comisario subrayó que se trata de estructuras descentralizadas, sin organización física, de carácter transnacional, lo que dificulta su detección y exige nuevas herramientas de prevención e investigación. Al momento, hay dos detenidos y la investigación continúa en curso.

Dos casos más: La Quiaca y Miramar

En febrero de este año dos menores de edad fueron detenidos en las distantes localidades de La Quiaca y Miramar por la planificación de una masacre escolar. Las detenciones se produjeron luego de una investigación que realizó el FBI durante meses y que derivó en una alerta internacional y allanamientos en localidades bonaerenses y en la provincia de Jujuy.

Las sospechas comenzaron en julio del año pasado, luego de que el organismo estadounidense advirtiera la presencia de mensajes de odio, racistas y antisemitas a través de las redes sociales. En esas comunicaciones, existía la intención de cometer un atentado en las escuelas a las que asisten los involucrados.

Según dispuso el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, fueron allanadas cuatro viviendas. En esos procedimientos, los efectivos incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, material con simbología nazi, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y documentación relevante para la investigación.

Fuente: Agencia DIB