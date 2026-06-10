miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 18:11

La Plata: encontraron muerta a una mujer en una carnicería e investigan qué ocurrió

Si bien no existen indicios de un hecho delictivo ni signos que hagan presumir la participación de terceros, se aguardan los resultados de las pericias y estudios forenses que permitirán establecer qué provocó la muerte de la mujer.

Por Agencia DIB
Una mujer fue encontrada muerta en una carnicería de la ciudad de La plata y se investigan las causas del deceso. (Google maps)

Una mujer fue encontrada muerta en una carnicería de la ciudad de La plata y se investigan las causas del deceso. (Google maps)

Una situación desconcertante conmocionó este miércoles a vecinos y comerciantes de la zona de la avenida 13 entre 32 y 33, en La Plata, donde una mujer de 53 años fue encontrada sin vida en el interior de una carnicería.

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Un llamado al 911 alertó sobre una persona aparentemente fallecida en el comercio. Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron la situación y solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME. Los especialistas examinaron a la mujer y confirmó que ya no presentaba signos vitales. La víctima fue identificada como Andrea Liliana Pirola.

Tras la confirmación del fallecimiento, se preservó la escena y se convocó a peritos de la Policía Científica y personal de Morgue para realizar las tareas correspondientes y determinar las causas del deceso.

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Fuentes policiales indicaron que, en principio, no existen indicios de un hecho delictivo ni signos que hagan presumir la participación de terceros, aunque se iniciaron actuaciones bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte" para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata, mientras se aguardan los resultados de las pericias y estudios forenses que permitirán establecer qué provocó la muerte de la mujer. Mientras tanto, el hallazgo generó preocupación y numerosas consultas entre vecinos y comerciantes de una de las zonas más transitadas de la Ciudad.

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