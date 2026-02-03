Detuvieron a dos menores de Miramar y La Quiaca por planear una masacre escolar

Dos menores de edad fueron detenidos por la planificación de una masacre escolar. Las detenciones se produjeron luego de una investigación que realizó el FBI durante meses y que derivó en una alerta internacional y allanamientos en localidades bonaerenses y en Jujuy.

Las sospechas comenzaron en julio del año pasado, luego de que el organismo estadounidense advirtiera la presencia de mensajes de odio, racistas y antisemitas a través de las redes sociales. En esas comunicaciones, existía la intención de cometer un atentado en las escuelas a las que asisten los involucrados.

En ese marco, cuando llegó el primer reporte, se inició un trabajo de inteligencia conjunto, que derivó en la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Luego de activar el protocolo de prevención en todo el país y emplear técnicas de ciberseguridad, lograron identificar a las personas detrás de los usuarios: se trataba de dos menores de edad. De acuerdo a los datos recabados por el FBI, el primero de ellos vivía en la ciudad de La Quiaca, Jujuy, y el otro en la localidad bonaerense de Miramar.

Allanamientos en el Conurbano Además, sumado a los dos responsables, surgieron otros dos domicilios relacionados con la planificación de la masacre, ubicados en los partidos bonaerenses de San Martín y Quilmes. En la investigación intervino la Fiscalía del Área de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata. Según dispuso el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, fueron allanadas simultáneamente las cuatro viviendas que figuran en la causa. En esos procedimientos, los efectivos incautaron cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, material con simbología nazi, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares y documentación relevante para la investigación. Fuente: Agencia DIB

