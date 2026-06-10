Lomas de Zamora: detuvieron a un hombre por tomar a su esposa de rehén y le secuestraron un arsenal

Un hombre de 66 años quedó detenido luego de retener contra su voluntad a su esposa en su casa de Lomas de Zamora . Tras un llamado al 911 de la propia víctima, la Policía llegó al domicilio y se encontró con gran cantidad de armas y municiones, que fueron secuestradas.

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Según precisó el portal de El Diario Sur, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Colombres al 1000. Miembros del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora llegaron al lugar y escucharon gritos y el pedido de auxilio de la mujer retenida . En ese contexto, ingresaron a la casa para aprehender al sospechoso y evitar víctimas fatales.

Los agentes redujeron al hombre de 66 años, quien llevaba una pistola Beretta 9 milímetros entre sus ropas, y liberaron a la mujer, quien dijo haber estado retenida y amenazada de muerte por su esposo.

Luego de interrogar brevemente a la víctima, los oficiales inspeccionaron la casa, ya que la mujer les indicó que había más armas en el lugar.

Los efectivos hallaron dos pistolas calibre.22, una carabina calibre .22, una escopeta calibre .14, una escopeta calibre .12 y una carabina Mauser calibre 7,65. También secuestraron cartuchos y municiones de distintos calibres.

Si bien las armas contaban con la documentación requerida, el detenido no poseía credencial habilitante como legítimo usuario de armas de fuego.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº16 de Lomas de Zamora, y el hombre fue acusado de los delitos de amenazas agravadas por violencia de género, privación ilegal de la libertad y tenencia ilegal de armas de uso civil.

Fuente: Agencia DIB