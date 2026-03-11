Lanús: identificaron a un adolescente sospechado de querer realizar una masacre escolar

Parte de los objetos incautados en la casa de un adolescente, en Lanús, identificado como posible efector de una masacre escolar por el FBI.

Un menor de edad fue identificado como sospechoso de haber planificado una masacre escolar y, en las últimas horas, agentes de la Policía Federal realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Sitio de Montevideo, en la localidad de Lanús Este, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

La amenaza fue detectada por el FBI norteamericano, que realiza rutinariamente revisiones en espacios virtuales de juegos, en los que pueden encontrarse intercambios entre usuarios vinculados a posibles hechos delictivos.

El agregado jurídico de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires dio cuenta del peligro latente y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina identificó la coordenada del potencial terrorista en el sur del Conurbano.

- La causa la lleva adelante el juez en lo federal de Lomas de Zamora Federico Villena pic.twitter.com/PmYYbkwikQ — Vía Szeta (@mauroszeta) March 11, 2026 Dagas y uniformes de guerra En el operativo, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Federal incautaron dos dagas de uso militar; uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe; una insignia del Ejército Argentino; tres chapas identificatorias con el nombre del implicado; otra con la leyenda “Campaña del servicio en Irak”; y una restante perteneciente a una comunidad de una Academia de Tiro.

También decomisaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y demás documentación de interés para la pesquisa. En tanto, el menor investigado y su madre fueron notificados de la conformación de una causa penal. De acuerdo al informe del FBI, el chico, en un chat de un videojuego manifestó que quería convertirse en un “tirador real” y emular al autor de un ataque en una escuela de Nashville, EE. UU., que mató a tres profesores y tres compañeros en 2003. Fuente: Agencia DIB

