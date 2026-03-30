"Pantriste" y "Juniors": los dos casos bonaerenses que se vinculan con Santa Fe

El caso del alumno que mató con una escopeta a un niño de 13 años en un colegio de San Cristóbal, en Santa Fe , trajo a la memoria a otros casos que sacudieron a la sociedad y ocurrieron en la provincia de Buenos Aires. " Pantriste " en Rafael Calzada y " Juniors " en Carmen de Patagones , terminaron con uno y tres estudiantes muertos, respectivamente.

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Un alumno de 15 años entró armado a un colegio en Santa Fe y mató a otro de 13

El 4 de agosto de 2000 un adolescente que cursaba el primer año del ciclo Polimodal en la Escuela de Enseñanza Media N° 9 de Rafael Calzada , partido de Almirante Brown, mató a un compañero en la puerta del colegio. Dijo que estaba harto de las hostilidades y cargadas que recibía.

La historia se conoció como la de "Pantriste" , apodo que le habían puesto a Javier Ignacio Romero , de 19 años, por su presunta semejanza con el protagonista de la película del historietista Manuel García Ferré, estrenada en las vacaciones de invierno de ese año. El personaje del dibujo animado era un joven apocado y melancólico.

Romero fue al colegio con un revólver Pasper calibre 22 que le había sacado a su mamá. Pasó cinco horas en la escuela con el arma. Poco después de las 13, cuando él y sus compañeros salieron a la calle, se paró en la vereda de la escuela y gritó: “ Me voy a hacer respetar ”. Entonces comenzó a disparar.

La primera bala fue para Mauricio Salvador, de 16 años. Le pegó en la cabeza. Con el estallido, todos salieron corriendo. Unos 30 chicos corriendo desesperados para todos lados. Entonces se escuchó el segundo disparo. Le tocó a Gabriel Ferrari, de 18 años. La bala le atravesó la cabeza por detrás de una oreja, pero no perdió el conocimiento y pudo seguir.

Mauricio Salvador murió dos días después, en el hospital Fiorito de Avellaneda. Gabriel Ferrari tuvo suerte. La bala penetró entre el cuero cabelludo y el hueso, sin perforar la cavidad craneana. Estuvo en observación y fue dado de alta.

El autor del hecho fue absuelto en un juicio oral ya que, según los peritajes, no comprendió la criminalidad de lo que había hecho. No obstante, se consideró que constituía un riesgo para sí y para terceros, por lo que se ordenó su internación. Pasó por cuatro cárceles comunes y un neuropsiquiátrico hasta que, a finales de 2018, un juez dispuso su liberación.

El caso de “Juniors”

El 28 de septiembre de 2004, Rodrigo Torres, entró al aula de la Escuela Media N° 2 “Islas Malvinas”, en Carmen de Patagones, y segundos después, se paró frente al pizarrón, sacó un arma y vació el cargador. El joven identificado como “Juniors” mató a tres compañeros (Federico Ponce, Sandra Núñez y Evangelina Miranda) y baleó a otros cinco.

Después de agotar las balas, salió al pasillo y colocó el segundo cargador. Alcanzó a disparar una vez más hasta que se le trabó la pistola. Dante, su único amigo, lo empujó por la espalda y logró desarmarlo. Fue allí cuando “Juniors” estalló en llanto.

Al joven le faltaba un mes para cumplir los 16 años y fue declarado inimputable. Pasó por un instituto de menores y estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Hoy su paradero es un secreto guardado por la Justicia.

La masacre que Juniors ejecutó con la pistola Browning 9 milímetros de su papá, suboficial de Prefectura Naval, fue la primera en una escuela de Latinoamérica.

Fuente: Agencia DIB