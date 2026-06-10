Hito sanitario en Tigre: se realizó el primer bypass coronario doble en un hospital público

El Hospital Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" de Tigre logró realizar una intervención cardiológica histórica: se ejecutó con éxito el primer bypass coronario doble, una operación muy compleja y de alto costo. La cirugía estuvo destinada a un paciente de 48 años, de la localidad de El Talar, que no contaba con cobertura de obra social.

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El hombre realizó una consulta médica en consultorio por un dolor en el pecho. De manera inmediata, los profesionales le realizaron los estudios pertinentes y, como resultado, detectaron una cardiopatía que requería intervención quirúrgica.

La cirugía a corazón abierto - de la que participaron más de 20 profesionales - se llevó adelante con éxito y el paciente se encuentra en etapa de recuperación dentro de la Unidad Coronaria (UCO) del hospital.

En cuanto a la intervención, el director del hospital, Hernán Lopatka, destacó: "Es un hecho histórico para el sistema de salud local , lo operamos sin derivaciones. Se trata de una operación de mucha complejidad técnica . Esto demuestra la capacidad de respuesta del Municipio para tratar enfermedades cardiovasculares, eso es un orgullo para nosotros y nos pone muy contentos".

Embed - En un hito histórico, el sistema de salud pública de Tigre realizó el primer bypass coronario doble

Centro especializado

Desde su inauguración, el Hospital Municipal Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" resolvió más de 35.000 consultas, de las cuales 250 fueron pacientes coronarios en estado crítico. Esto es posible debido a la importante inversión en elementos médicos de la gestión local que permiten realizar procedimientos más complejos en menos tiempo.

Por su parte, Irma Cardoso, madre de Antonio, el paciente intervenido, indicó: "Estoy profundamente agradecida al Municipio, el intendente y los profesionales por la excelente atención y contención que recibimos. Mi hijo se recupera muy bien, sin dolor luego de la operación".

Fuente: Agencia DIB