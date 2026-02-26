Mar del Plata: se vendió el Parador Ariston y comenzará su restauración

El Parador Ariston es un ícono del Movimiento Moderno en Argentina.

Después de más de tres décadas de abandono, el histórico Parador Ariston de Mar del Plata fue vendido y comenzará un proceso de restauración integral. El edificio, proyectado en 1947 por el arquitecto húngaro-estadounidense Marcel Breuer , es una de las obras más emblemáticas de la arquitectura moderna en la Argentina y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019.

Gatos y perros podrán viajar en tren desde y hacia Mar del Plata, Junín y Bragado

Fue adquirido por la firma Parador Ariston S.A. , que anunció el inicio de un proceso integral de restauración. La sociedad, según cuenta La Capital , está integrada por Miguel Martínez Allué, Marcelo Poczinok y Mara Knesevic , empresarios vinculados al grupo gastronómico La Fonte D’Oro.

Ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta 11 , en el barrio La Serena , el Ariston es reconocible por su estructura elevada sobre cuatro pilares y su planta con forma de trébol.

Durante décadas fue símbolo de vanguardia arquitectónica frente al mar; luego, también se convirtió en una postal del abandono .

Un ícono del Movimiento Moderno

El Ariston fue inaugurado el 11 de febrero de 1948 y diseñado por Breuer -figura clave del Movimiento Moderno y exdocente de la Bauhaus- en colaboración con los arquitectos argentinos Eduardo Catalano y Carlos Coire.

inauguración del Ariston

Su diseño incorporaba conceptos revolucionarios para la época: planta libre, fachada independiente, amplias superficies vidriadas y una estructura de hormigón armado elevada sobre pilotis. Desde su salón principal se obtenían vistas panorámicas del mar y del sistema de dunas, integrando paisaje y arquitectura en una propuesta inédita para la costa atlántica.

Durante los años ‘50 y ‘60 funcionó como confitería, restaurante y salón de baile. Así, se convirtió en punto de encuentro social en la Mar del Plata del auge turístico.

ariston 1

Del esplendor al deterioro

Con el paso del tiempo y los cambios en el modelo turístico, el Ariston fue perdiendo protagonismo. En las décadas del ‘70 y ‘80 tuvo usos diversos que alteraron parcialmente su configuración original. En 1993 cerró definitivamente.

Desde entonces, la exposición al ambiente marino, el vandalismo y la falta de mantenimiento provocaron un deterioro progresivo: daños en la cubierta, destrucción de carpinterías y desgaste del hormigón por el salitre.

ariston hoy 2

Aunque en 2019 fue declarado Monumento Histórico Nacional, la protección legal no se tradujo de inmediato en una intervención concreta.

Hace algunas semanas, el concejal marplatense del Frente Renovador Juan Manuel Chepp, presentó un proyecto para incorporar el Parador Ariston al régimen de preservación patrimonial local.

Fuente: Agencia DIB