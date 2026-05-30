sábado 30 de mayo de 2026
30 de mayo de 2026 - 08:08

Menú bonaerense: puchero criollo con todo y para todos

En el siglo XIX era el plato universal argentino: lo comían los gauchos, la aristocracia porteña y los inmigrantes. Aquí un puchero creación de Juan Braceli.

Por Agencia DIB
Puchero, un plato que no hace diferencias sociales

Puchero, un plato que no hace diferencias sociales

Puchero 2 variante rs
Puchero ingredientes rs

Patas de pollo. Osobuco. Panceta. Pechito de cerdo. Chorizo. Papa. Batata. Calabaza. Zanahoria. Cebolla. Repollo. Choclo. No le falta nada a la receta del puchero criollo que esta semana nos trae Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) de su Menú bonaerense. Cabe destacar que la Fiesta Nacional del Puchero se celebra en la Provincia de Buenos Aires, en 25 de Mayo.

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En el siglo XIX era la comida universal en Argentina. Lo comían los gauchos en el campo. Era el plato principal en las mesas de la aristocracia porteña antes de que llegara la influencia de la cocina francesa. Y en los conventillos, los inmigrantes italianos y españoles lo adoptaron rápidamente porque era una forma económica de alimentar a muchas personas con una sola olla.

Un poco de historia del puchero

Puchero 2 variante rs

En España, según la región, tiene distintos nombres en el cocido madrileño, el cocido maragato o el puchero andaluz. El método era el mismo, se ponía todo al fuego en una olla de barro (el puchero) y se dejaba cocinar por horas.

Con la llegada de los colonos españoles a América, el plato se adaptó a lo que ofrecía el nuevo continente. Aquí es donde ocurre la gran transformación: mientras que en España, la carne era un lujo y predominaban las legumbres (garbanzos), en Argentina, con el ganado cimarrón multiplicándose en la Pampa, la carne pasó a ser el ingrediente principal y más barato. Además se incorporaron el choclo, la papa, la batata y el zapallo, que le dieron el color y el sabor dulce tan característico que lo diferencia del cocido europeo.

Esta comida es una de las tantas que heredó su nombre del recipiente donde se cocina, ya que la palabra puchero deriva del latín pultarius, que significa “vasija de barro o de otros materiales, con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, una sola asa junto a la boca”.

La receta del puchero criollo de Juan Braceli

Ingredientes para 8 a 10 porciones

Puchero ingredientes rs

  • 4 cdas. de aceite de girasol
  • 2 kg de osobuco cortado en ruedas de 4 centímetros
  • 400 g de panceta ahumada, cortada en 8 trozos
  • 4 a 6 litros de agua
  • 4 pata muslo
  • 1 kg de pechito de cerdo
  • 3 chorizos
  • 3 papas medianas
  • 2 batatas medianas
  • 1 calabaza chica
  • 1/4 de repollo blanco
  • 3 zanahorias medianas
  • 4 cebollas chicas
  • 1 cabeza de ajo
  • 2 choclos
  • sal c/n
  • pimienta negra c/n
  • condimentos c/n
  • chimichurri c/n
Embed - PUCHERO ARGENTINO

Pasos a seguir

  • En una olla grande con un poco de aceite caliente, dorar el osobuco y los trozos de panceta ahumada.
  • Agregar 4 litros de agua, sal, pimienta en grano, laurel y cocinar 1 1⁄2 hora a fuego bajo, retirando la espuma de la superficie de tanto en tanto.
  • Agregar pechito, pata muslo, chorizos y papas peladas, pero enteras. Probar y ajustar condimentos.
  • Cocinar 20 minutos y luego sumar zanahorias, choclos, cebollas, batatas peladas, repollo, puerro y ajo.
  • Cocinar de 20 a 25 minutos más y servir una fuente con verduras, otra con carnes y el caldo por separado. Acompañar con chimichurri.

Fuente: Agencia DIB

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