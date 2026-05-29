La humedad y el cielo gris pesan: ¿cuándo vuelven las lluvias al territorio bonaerense?

Postal gris de otoño en la ciudad de La Plata. (Agencia DIB)

El otoño se despide con marcas térmicas muy cercanas a las del invierno. (Agencia DIB)

Los últimos días de mayo dejaron un paisaje gris, húmedo y fresco en casi toda la provincia de Buenos Aires. Si bien la humedad se mantuvo en porcentajes altos, no se desarrollaron precipitaciones uniformes ni copiosas y las marcas térmicas se ubicaron más cercanas a las del invierno que a las del otoño, que lentamente comienza a despedirse.

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"Las altas presiones seguirán dominando el centro del país, favoreciendo condiciones estables, elevada humedad y abundante nubosidad baja , que continuará limitando el ascenso de las temperaturas durante la tarde", sintetizó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejía en el sitio especializado Meteored , de cara al comienzo del mes de junio y el invierno meteorológico.

Durante el fin de semana , según precisó la especialista, la principal novedad será el regreso de algunos intervalos de sol entre nubes luego de varios días grises, sobre todo en el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, las tardes seguirán siendo de bufanda y campera, ya que las temperaturas máximas difícilmente superen los 16 °C. El domingo será más frío que el sábado, con mínimas cercanas a los 5 grados y el viento del sudeste persistente, provocando una sensación térmica poco agradable.

"La combinación de mañanas frías y tardes frescas seguirá siendo una de las características dominantes del fin de semana. A pesar de algunos momentos de sol, no se espera una recuperación térmica significativa, por lo que será recomendable mantener el abrigo durante gran parte de la jornada", advirtió la especialista.

La Plata gris Postal gris de otoño en la ciudad de La Plata. (Agencia DIB)

¿Y las lluvias?

El inicio del mes de junio, que inaugura el invierno meteorológico, se presentará acompañado por aumento de la nubosidad pero no se darán precipitaciones copiosas ni que dejen acumulados abundantes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que los vientos rotarán al sector sudeste y este con intensidad moderada y algunas ráfagas, lo que acarreará nuevamente aire húmedo desde el Río de la Plata, favoreciendo un ambiente fresco y la persistencia del paisaje gris sobre la región metropolitana.

No obstante, a partir del martes, según auguran los modelos internacionales de medición climática, los vientos comenzarán a rotar gradualmente al noreste, danto paso a un lento aumento de las temperaturas mínimas que se extendería al menos hasta el viernes próximo, especialmente el AMBA y el noreste provincial.

Alergias y molestias respiratorias

En la temporada fría de otoño e invierno, el tiempo influye también en cuestiones de salud específicas, relacionadas con alergias y cuestiones respiratorias, por los excesos de humedad y la falta de ventilación de ambientes ante las bajas temperaturas.

Además, es el periodo estacional en el que prevalece la circulación de virus específicos, como la influenza, el virus sincicial respiratorio, el Sars-CoV-2, los rinovirus, que causan estados gripales y resfríos.

Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas. Lavarse bien las manos con agua y jabón previene enfermedades infecciosas.

Asimismo, la elevada humedad y el frío pueden favorecer a la presencia de hongos y ácaros, haciendo que muchas personas con alergias o problemas respiratorios sientan más molestias de lo habitual durante estos días.

Las autoridades sanitarias recomiendan ventilar los ambientes aunque haga frío, lo mismo los medios de transporte público, aulas y espacios en los que se junten muchas personas.

El lavado de manos es la medida de prevención de infecciones más importante y sencilla, y debe realizarse repetidamente en invierno.

vacuna niña Las vacunas son seguras y salvan vidas.

Mantener el calendario de vacunación al día ayuda a prevenir enfermedades respiratorias en forma individual y también colectiva, ya que se desarrollan cuadros más leves y la circulación viral baja.

Fuente: Agencia DIB