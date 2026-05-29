INTI: marcha de antorchas y velas en San Martín contra los despidos y vaciamiento

Veñas y antorchas en la vigilia frente a la sede del INTI en el partido de San Martín.

Este viernes, trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI ) se concentraron en la puerta del organismo para alertar sobre la posibilidad concreta de despidos y vaciamiento de la entidad, pese a que un fallo federal suspendió parcialmente la resolución del Gobierno que avanzaba sobre áreas técnicas y prestaciones.

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Con el lema “Encendemos la lucha del INTI contra los despidos y el vaciamiento” , cientos de trabajadores se hicieron presente en la sede San Martín del Instituto, sobre la avenida General Paz, casi Constituyentes.

Entre quienes se sumaron a la marcha de antorchas y velas estuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis. El funcionario y exintendente de San Martín también se expresó en sus redes:

“Hoy estuve en la marcha de antorchas en defensa del INTI, un organismo que es ciencia aplicada, desarrollo tecnológico y miles de trabajadores y trabajadoras que todos los días ayudan a que una PyME pueda producir más y mejor.

Estamos acá para defender una idea de país: la que apuesta al conocimiento, al trabajo argentino y a la innovación al servicio de la producción. Milei funde PyMEs y quiere vaciar los organismos que sostienen el entramado productivo argentino. El INTI está en San Martín, pero su trabajo llega a cada fábrica, a cada cooperativa y a cada industria del país. No vamos a aceptar que destruyan herramientas fundamentales para el desarrollo nacional”.

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El fallo que por ahora frenó los despidos

El freno judicial dictado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

La sentencia. tomada a partir de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), le puso un límite temporal a la Resolución 42/2026, publicada en abril, que contemplaba la baja de distintas prestaciones técnicas, de certificación y asistencia industrial brindadas por el organismo estatal.

vigilia en el inti rs

Un reclamo desde la cúpula del INTI

A su vez, los gerentes y subgerentes del INTI presentaron al presidente del Instituto, Miguen Romero, un documento en el que expresan su rechazo al proyecto de reestructuración que, entre otras cuestiones, redundaría en la pérdida de más de 700 puestos de trabajo debido a la discontinuidad de unidades clave del organismo.

“Nuestra posición -dicen los mandos medios del INTI- se fundamenta en el impacto crítico que una medida de esta escala tendrá sobre el sistema científico-tecnológico y el desarrollo industrial del país. El INTI ha consolidado a lo largo de casi siete décadas capacidades técnicas de alta especificidad sustentadas en el capital intelectual acumulado, equipamiento de vanguardia y recursos humanos altamente calificados.

Estas capacidades no solo sostienen servicios tecnológicos esenciales, sino también tareas de investigación, desarrollo e innovación orientadas a fortalecer la competitividad industrial, la transferencia tecnológica y la generación de soluciones para los distintos sectores productivos.

La articulación de estos equipos y la pérdida de personal idóneo constituirán un daño irreparable para el patrimonio técnico de la Nación, cuya reconstrucción resultaría sumamente compleja y costosa. Asimismo, queremos enfatizar que el carácter federal del organismo es una condición indispensable para su funcionamiento.

inti protesta rs Los reclamos por los empleados del INTI, en la puerta de la sede sobre avenida General Paz, en el partido de San Martín.

El debilitamiento de las unidades técnicas y administrativas afecta de una manera directa a la presencia territorial necesaria para asistir a los entramados productivos de las distintas regiones de la Argentina, limitando la transferencia tecnológica hacia el sector industrial en un escenario que demanda mayor acompañamiento.

Por otra parte, señalamos con inquietud la circulación de información no oficial vinculada a eventuales, cesantías y reasignaciones sin criterios institucionales claros. Este proceder afecta el normal funcionamiento y la previsibilidad necesaria para la ejecución de proyectos y la prestación de los servicios tecnológicos esenciales que brindamos a diario.

Consideramos que cualquier proceso de reorganización o modernización debe velar prioritariamente por la sostenibilidad operativa, el resguardo del conocimiento y fundamentalmente la preservación de los puestos de trabajo que sostiene en la actividad del instituto. Las decisiones de esta envergadura deben ajustarse a un criterio de equidad, transparencia y evaluación técnica rigurosa".

Finalmente, los mandos medios del INTI solicitan "la apertura de canales formales de diálogo institucional que permitan abordar la situación del organismo de manera consensuada”.

Fuente: Agencia DIB