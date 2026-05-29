viernes 29 de mayo de 2026
29 de mayo de 2026 - 20:29

Kicillof mostró músculo sindical en Mar del Plata y dijo que "hoy más que nunca gobernar es crear trabajo

El gobernador cerró el Primer Congreso Bonaerense del Trabajo. Estuvieron Daer, Arguello y Moyano.

Kicillof con Correa, en el cierre del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, en Mar del Plata.&nbsp;

Kicillof con Correa, en el cierre del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, en Mar del Plata. 

Prensa Gobernación.

Axel Kicillof cerró hoy el primer Congreso Bonaerense del Trabajo, una iniciativa que estuvo a cargo de su ministro Walter Correa, en la que el gobernador buscó exhibir acompañamiento del sindicalismo a su proyecto de poder nacional para el año próximo.

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El Congreso sesionó entre el jueves y este viernes en Mar del Plata, en el hotel Intersur 13 de Julio, un centro que pertenece al Sindicato de Luz y Fuerza, hasta donde llegaron dirigentes como Héctor Daer, Hugo Moyano hijo y Octavio Arguello, el triunviro de la CGT.

Fue un encuentro para debatir la crisis laboral, que puso en primer plano la cercanía de gremialistas ligados al peronismo tradicional, que armó Correa, que juega con doble rol: ministro de Trabajo y a la vez dirigente sindical del gremio de los curtidores.

Correa trabaja desde hace tiempo en los vínculos del kicillofismo con el mundo gremial, sobre todo con el ligado a sectores ligados a la CGT y a los históricos gordos, aunque también tienen vínculos aceitados con el sindicalismo estatal y con los gremios más combativos del FreSU, el Frente de Sindicatos Unidos.

Kicillof cerró el Congreso con un discurso con el habitual foco en la polarización con Milei: “por las políticas económicas del Gobierno nacional ya cerraron 24 mil empresas y se perdió medio millón de puestos de trabajo. Los únicos sectores que crecen son el primario y el financiero, que no generan empleo, mientras se desploman la industria, el comercio y la construcción”, dijo.

Destruir el trabajo formal y los ingresos no son efectos secundarios ni errores de cálculo: son las piezas centrales del modelo económico precarizador que impulsa Javier Milei”, aseguró el goberandor.

El Congreso Bonaerense del Trabajo

En lo formal, el congreso estuvo organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo provincial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Durante las dos jornadas se desarrollaron mesas de debate para promover el trabajo formal y la inclusión laboral, las cuales contaron con la participación de más de seis mil trabajadores y trabajadoras.

Antes de que hablara Kicillof, Correa había remarcado que “en este encuentro superamos ampliamente las expectativas. Hubo participación de todos los sectores del trabajo, con los cuales conformamos un documento que refleja la situación real que vive nuestro país”. “En las dos jornadas contamos con referentes de todas las provincias argentinas: este fue un Congreso federal, no unitario”, agregó.

La organización informó que hubo “representantes de los 135 municipios, cámaras empresariales y centrales obreras”.

Kicillof les hizo un guiño a esos representantes cuando señaló que subrayó que “los argentinos sabemos muy bien que no hay proyecto de país si no hay participación popular del movimiento obrero y de los empresarios genuinos y nacionales”. En ese marco dijo que “este Congreso llegó para demostrar que hay otro camino: el de una Nación con ciencia, educación, industria y empleo. Eso es lo que vinimos a reafirmar hoy: gobernar es cuidar a los nuestros y crear trabajo”, concluyó.

Las presencias

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; su par de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el coordinador ejecutivo del Congreso Bonaerense de Trabajo, Gustavo Mariani.

También participaron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; el diputado nacional Hugo Moyano (h); el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Laura Aloisi; los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Navarro, Facundo Diz; de Pila, Sebastián Walker; de Salliqueló, Ariel Succurro; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti.

Fuente: Agencia DIB.

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